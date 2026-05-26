Юрий Поляков: Смех в эпоху перемен помогает выживать. И человеку, и государству

Юрий Поляков в студии Радио «Комсомольская правда» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как всегда, писатель трех эпох Юрий Поляков появился в студии Радио «Комсомольская правда» не с пустыми руками, а с первыми экземплярами нового романа «Дедушка влюбился». И мы подробно поговорили не только о том, как влюбился дедушка, но и вообще «за жизнь».

С юмором по жизни

- Юрий, то, что дедушка может влюбиться, не новость. Обычно об этом говорят либо в трагической тональности («ты любовь моя последняя, боль моя»), либо в возвышенно-лирической: («любви все возрасты покорны, ее порывы благотворны…»). А вот у вас даже уже в названии какой-то подвох и насмешка .

- Знаете, я в принципе писатель с достаточно ироническим взглядом на вещи, это видно уже в моих первых сочинениях. Это у меня смолоду…. Помню, когда меня пригласили в ГлавПУр (Главное политическое управление, была такая организация, которая занималась, так сказать, политическим воспитанием в армии) по поводу моей повести «Сто дней до приказа»,

Оказалось, что их возмутило не изображение вне уставных отношений, как я предполагал, а вот этот иронический стиль «Это же про нашу армию!».

- Рецидивист, значит. Над чем смеетесь? Над собой смеетесь?

- Естественно! Смех в любое время помогает выживать. И отдельному человеку, и государству в целом. Особенно на пиках и изломах. Но ирония у писателя должна сочетаться с самоиронией, иначе выходит зубоскальство.

- Самоирония – хорошее качество, но под раздачу попадают и другие.

- А как иначе? Герой моего нового романа «Дедушка влюбился» Всеволод Ригин – мой ровесник и отчасти коллега. Он называет себе полупенсом. Сам придумал, кстати. Полупенс, полупенсионер, потому, что по советским законам он достиг пенсионного возраста, ему 60 лет, а по недавно принятым новым законам (он их почему-то называет буржуинскими) – должен еще 5 лет работать. Ригин, служит телеведущим на некоем не очень известном канале, он так и называется – Арт-канал (не путать с каналом «Культура», где я был ведущим одно время). Я давно обещал читателям рассказать про изнанку нашего телевидения. Так что в романе рассказывается не только о семейной жизни и любовных похождениях этого бодрого полупенса, о его детях, внуках, о друзьях, однокурсниках, но и о его профессиональной жизни. Роман охватывает, если брать воспоминания, почти полвека – с 1970-х по 2021 год.

Писатель Юрий Поляков, корреспондент "Комсомольской правды" Александр Гамов и радиоведущая Любовь Моисеева на радиостанции "Комсомольская правда". Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Не ракетчик, но артиллерист

- Вопросы от главного редактора радио «Комсомольская правда» Андрея Горбунова. Юрий, вы известны своим юмором и сатирой, но в современном мире юмор уже не действует на оппонентов. Как нам ответить Европе на их выпады? Верите ли вы, что скоро начнется полноценная война с Западом?

- Наши западные «партнеры», действительно, давно стали предметом, тотальной иронии и сарказма. Особенно угрозы прибалтийских лимитрофов.

Правда, сами они этого не понимают.

Я в отрочестве занимался фехтованием и крепко усвоил: надежная защита и ответный выпад.

В полномасштабную войну с Западом я не верю. Мощь России сегодня настолько очевидна, что я думаю, дело ограничится провокациями, на которые надо просто жестче отвечать. А Британию «смывать» в помощью «Посейдона» все-таки не придется.

- Поляков же сам ракетчик военный.

- Я не ракетчик, я артиллерист. Я служил, между прочим, в артиллерийском полку под Западным Берлином, в Олимпийской деревне, заряжающим с грунта самоходки «Акация». Они тогда, в 1976 году, только появились на вооружении в группе советских войск в Германии. Но старая добрая гаубица «Акация» по сей день в строю и работает на нашу победу.

- Знаменитый кинорежиссер Владимир Бортко как раз в этой студии требовал применить на Украине тактическое ядерное оружие. А вы как считаете, надо бабахнуть?

- Бабахают из пугача холостыми, а у ядерного оружия слишком мощная отдача!

- Скоро выборы в Госдуму. Если бы вы стали депутатом, то какой была бы ваша первая инициатива?

- Моя первая инициатива была бы такая.

Вот мы принимаем законы о русском языке, мы его защищаем от нашествия англицизмов, Почему же мы, так заботясь об этом достоянии, до сих пор не поставили в Москве памятник Николаю Лескову, русскому писателю, который для русского языка сделал больше всех наших классиков? Памятник Бродскому есть. Солженицыну есть. Маршаку есть. Скоро Лескову исполнится 200 лет. Надо ставить!

- Согласны. А какой была бы последняя инициатива?

- Думаю, она была бы и последняя. Не любит наша власть русских писателей.

Юрий Поляков. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Без греха жизнь тиха

- Главный внештатный гериатр (специалист, который возраст изучает) Ольга Ткачева заявила, что в наше время молодежью можно считать людей до 39 лет. Ваш дедушка, который влюбился, на сколько лет себя ощущает?

- Между 40 и 50 ощущает, если не с похмелья.

- На обложке написано «18+».

- Да, некоторые рассуждения моего героя о превратностях моногамии могут смутить юные умы. Но ведь и «Анна Каренина» - это не сказ о Петре и Февронии.

- Мы выписали афоризм: «Семья для того и нужна, чтобы от грехов отдыхать».

- Согласен. Хотя это перл тещи главного героя.

- И в романе этот тезис подтверждается?

- Есть, конечно, люди, которым в семье не от чего отдыхать, но и грешников кругом достаточно. О них и пишу, надеясь, что раскаются и исправятся.

- Поляков – православный?

- Да, крещен в младенчестве. Однажды Святейший на вручении Патриаршей премии сказал, что талант православного автора и в том, чтобы художественно показать пагубность греха. А уж это отечественная словесность умеет!

- А Поляков показывает?

- Еще как!

- Сколько греховных сюжетов у мужчин-читателей отвращения не вызывает, а, наоборот, завораживает.

- А как без этого решать наши демографические проблемы? Зов плоти и блуд не одно и то же.

- Есть один совершенно немужской вопрос. Почему взрослых мужиков тянет к молодым девчонкам?

- А вы видели, чтобы «маленьких лебедей» пенсионерки танцевали?

- На вашем примере расскажите, как оставаться молодым в 72 года?

- Я далеко не молод. Но творчество иногда дает возможность ощутить себя снова молодым.

- Самый безрассудный юношеский поступок, который писатель, драматург, поэт Юрий Поляков совершил за последние пару лет?

- Решение сесть за роман «Дедушка влюбился». Рискованный поступок. Но кто не рискует, тот…

- …тот не издаётся.

- Точно! Откуда вы тут в КП все знаете?

Юрий Поляков. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Про народных, инородных и разнородных

- Про это самое телевидение. Вы же обещали резкую сатиру. И, нам кажется, поделом.

- Мне тоже так кажется. К примеру, зачем нам навязывают одних и тех же безголосых певцов? Смотришь «Голос»: какие мальчики-девочки, какие голоса! И думаешь: ну, вот она, смена. Ан нет! На экране все те же самые, щипанные павлины и курицы. Ну, сколько можно? Вы что, издеваетесь над нами?

Или нам показывают народного артиста, которого при советской власти, знаете, в кимрском театре не выпустили бы на сцену. А потом он начинают изображать из себя миротворца, хлопнув дверью, уезжая из России. Были народные артисты, а стали инородные.

- Вы человек, который многое в жизни знает и видел, знаток человеческих душ и знаток влияния массмедиа на массы. Сейчас, кажется, самая большая проблема в том, что реальность уходит на задний план. На передний план выходит интерактивная картинка. Мы уже перестаем понимать, где реальность, где выдумка, тем более, когда приходит искусственный интеллект, он просто вообще сносит эту картинку реальности напрочь. Как от этого уберечься? Есть у вас такой рецепт?

- Это, действительно, проблема. Создается параллельная реальность, которая выстраивается по другим совершенно законам, дезориентируется общество. Да и власть начинает принимать решения, исходя из виртуальной картинки. Это совсем плохо.

Конечно, средства массовой информации времен войны подчиняются особым законам. Но ТВ не может быть кривым зеркалом. Россия это не комната смеха!

Юрий Поляков. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Миллиардер против учителя

- Если говорить о сегодняшнем дне, что у вас вызывает ощущение сложности, трагичности, может быть?

- Мой роман, при всей своей ироничной эротичности вещь реалистическая. Действие происходит в октябре 2021 года. Помните? Масочный режим, бои на Донбассе. Победа маразматика Байдена. Чувство надвигающегося конфликта…

Но вот я прочитал, что за 4 года войны в России удвоилось число миллиардеров. И меня это ошеломило! Я этого не понимаю.

- Может, война здесь ни при чем?

- Очень даже при чем… Мы уже имели такой феномен во время германской войны, и кончилось революцией. Одни кладут жизнь на поле боя, а другие прибыть в карман. Так не годится!

Ахиллесовой пятой нашего современного социума является абсолютно недопустимое разделение народа на две чудовищно неравные части: маленькую группу людей, которые непонятно как стали сверхбогатыми, и основное население, которое непонятно за что стало бедными. И речь не о бомжах. Среди бедных специалисты: инженеры, врачи, преподаватели, ученые... Кстати, герой моего романа Сева Ригин, как и я, закончил областной педагогический институт имени Крупской.

- Говорят, чем больше миллиардеров, тем лучше живет страна.

- Ага, особенно, если эти миллиардеры любым возможным способом даже сейчас перегоняют свои капиталы за границу, а не вкладывают в нашу экономику. Во время Великой Отечественной войны пасечник Ферапонт Головатый отправил Сталину сто тысяч рублей на нужды Красной Армии. Я считаю наших нуворишей надо обложить налогом имени Головатого!

- А вы богатый человек?

- Я обеспеченный человек. Но я известный писатель, который уже 50 лет в литературе работает. Моя обеспеченность объяснима и прозрачна, в отличие от заоблачных состояний отечественных «форбсят».

- Баню сгоревшую восстановили?

- Да, восстановил, получив гонорар за «Совдетство». Приглашаю попариться.

- Ну вот, сейчас ваши однокурсники начнут там себя узнавать, и начнут предъявлять претензии.

- Ну, какие претензии к реалисту? На зеркало не пеняют… А то, что у всех людей есть какие-то смешные стороны, которые я замечаю, не повод швырять в меня камни.

- У вас, как у заместителя председателя Союза писателей России, есть идеи организовать типа семинаров писателей разных направлений? Например, с авторами детективной литературы. Потому что с юным Поляковым ведь работали в свое время.

- Конечно. Еще как работали. В свое время при Союзе писателей была такая специальная комиссия, она так и называлась – по приключенческой и детективной литературе.

- Создайте ее снова.

- Сейчас наш Союз писателей, который возглавляет Владимир Мединский, обновляется. И активизация комиссий по жанрам – важное направление. Присылайте к нам ваших начинающих детективщиков, мы сделаем из них новых Юлианов Семеновых, в крайнем случае – Сименонов.

- У вас, кстати, в романе тоже есть некая детективная линия?

- Несколько! Во-первых, история с золотой пуговицей Сталина, которую срезали с его кителя, когда выносили из Мавзолея и перекладывали в гроб. И пошел такой миф (а, может быть, это правда): если действующему главе России подкинуть в карман эту самую пуговицу, то он по твердости воли и прозорливости станет под стать Сталину. Вторая детективная линия – поиски урны, в которой был захоронен прах художника Малевича. Она бесследно исчезла.

- Это реальный факт?

- Абсолютно реальный. Его похоронили в Немчиновке под дубом, где он завешал. Но эта специально изготовленная супрематическая урна исчезла. А знаете, сколько она стоит?

- Сколько?

- Лучше вам не знать. Есть еще и третья линия -поиски знаменитого золотого наперстка Пушкина, который он носил на длинном ногте мизинца, о чем вспоминает Панаева в своих мемуарах. Если писатель, скромно одаренный способностями, завладеет таким наперстком, то станет писать, как Александр Сергеевич. Достаточно?

А Чацкий взял – и застрелился

- Вы недавно были в Курске. Что вы там делали? И какие впечатления оттуда вывезли?

- Я там был по приглашению губернатора Курской области Александра Хинштейна, которого знаю много лет. Он сам человек творческий, пишущий, у него много книг. Кстати, есть и пьесы. И он решил в своем сложном регионе провести такой духоподъемный театральный фестиваль комедии. Назвали «ПоZитив». Это придумал сам Хинштейн. В Курске замечательный драматический театр, зал очень хороший, большой, правильно сделанный. А худруком там народный артист Юрий Валерьевич Бурэ – легенда отечественной режиссуры. Фестиваль прошел отлично. Открывал его губернатор Хинштейн. За неделю сыграли семь комедий из разных регионов. Особенно меня впечатлило «Горе от ума» в постановке Бурэ. Там, воскликнув: «Карету мне, карету!» - Чацкий стреляется от отчаянья… Такого я еще не видел. Кстати, Курск производит впечатление ухоженного города. . Если бы не сирены и бетонные коробки-бомбоубежища возле остановок, не догадаешься, что город-то прифронтовой…

Когда у поэта душа героя

- Хочется, чтобы вы сказали еще вот о чем: о 10-серийном фильме о поэтах-фронтовиках. Вы его создали вместе с режиссером Владимиром Фатьяновым, он, кажется, внук знаменитого поэта-песенника Алексея Фатьянова.

- Внучатый племянник.

- Многие песни военных лет, которые мы помним, знаем и любим, написаны были этим поэтом. О том, почему вы сейчас обратились к этой теме, не спрашиваем - понятно. А вот что-то новое вы для себя вы из этой работы вынесли?

- Да. Фильм называется «Стихотворцы обоймы военной», это строчка из Александра Межирова, поэта-фронтовика. Это 20 очерков о ведущих поэтах-фронтовиках того поколения. В работе активно участвовал Геннадий Красников, мой ровесник, поэт, критик…

- Наш земляк, оренбуржец..

- Он доцент Литинститута. Геннадий собрал много материалов собрал, и на их основе подготовил книгу биографических очерков «А нам судьбу России доверяли…» Это строчка Николая Старшинова, с которым Геннадий Красников сотрудничал, дружил. Там есть и мои очерки о поэтах-фронтовиках – Суворове, Разумовском. Книга под двумя фамилиями вышла в издательстве «Вече». Всем рекомендую.

- Так вот, чем же интересен этот фильм?

- Там в каждой серии рассказывается о двух поэтах-фронтовиках Великой Отечественной и об одном нынешнем, участнике СВО.

- Они сильно перекликаются?

- Преемственность очевидна. Там есть и стихи Алексея Шорохова, Алексея Полуботы, Сергея Лобанова… Алексей Полубота погиб. Сначала считали, пропал без вести, но теперь уже ясно… На съезде писателей его вдове был передан орден Мужества, которым поэта-воина посмертно наградил президент. Полубота работал в «Литературной газете» литсотрудником. И если бы меня, главреда, в 12-м спросили : «Если начнется война, как ты думаешь, кто из редакционных мужиков пойдет добровольцем?» Я бы Алексея Полуботу, пожалуй, назвал последним, ведь он был спокойный, добродушный, неторопливый… Вот ратный долг меняет людей!