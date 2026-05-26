Роспотребнадзор Астраханской области опроверг карантин из-за пятнистой лихорадки

Представители региональных властей и санитарных служб призвали жителей сохранять спокойствие и проверять информацию в официальных источниках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Астраханской области решили напугать введением карантина из-за пятнистой лихорадки. В качестве доказательства приводится скриншот постановления врио губернатора. В нем сообщается, что в регионе сложная обстановка из-за укусов клещей, лихорадки, а препаратов якобы нет. Документ вызвал сомнения в достоверности. «Комсомольская правда» выясняла, откуда появился скриншот, и есть ли реальный повод для тревоги.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В управлении Роспотребнадзора по Астраханской области опровергли сообщения о том, что именно ведомство вносило предложения о введении ограничительных мер.

В официальном заявлении подчеркнули, что никаких предложений в исполнительные органы региона о реализации дополнительных мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки, выполнению требований санитарного законодательства или обосновании введения карантина не направлялось. По словам представителей ведомства, подобных оснований на настоящий момент нет.

— Управлением Роспотребнадзора по Астраханской области проводится ежемесячный мониторинг заболеваемости. По состоянию на 25.05.2026 на территории области зарегистрировано четыре случая Астраханской пятнистой лихорадки, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составил 0,42 против 1,05 за аналогичный период 2025 г. Ситуация остается стабильной, не превышает сезонных среднемноголетних значений. С начала 2026 г. за медицинской помощью, по поводу укусов клещей, обратились 550 человек, из них 233 — дети (42,4% от общего числа пострадавших). Отмечается снижение числа обращений на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общие показатели также не превышают средних многолетних значений.

В Роспотребнадзоре квалифицировали распространяемый в социальных сетях и мессенджерах документ как фейковый.

Даже поверхностный анализ позволяет увидеть признаков подделки:

— В официальной базе данных отсутствует документ, который массово распространяли в сети;

— Номер и тема постановления, приведенные в скриншотах, не совпадают с реальными бумагами — постановление губернатора от 21 мая 2026 года имеет номер 66, тогда как в распространяемом изображении указан 68, и настоящий документ касается состава совета по содействию развитию конкуренции, а не санитарных мер;

— Поддельный документ циркулировал через неофициальные каналы — мессенджеры, а не по официальным ресурсам властей региона.

Представители региональных властей и санитарных служб призвали жителей сохранять спокойствие и проверять информацию в официальных источниках: на сайтах администрации области, управления Роспотребнадзора и профильных ведомств.

Специалисты напоминают о стандартных мерах безопасности при посещении природных зон: использование репеллентов, проверка одежды и тела после прогулок, своевременное обращение к врачу при появлении симптомов или после укуса клеща. При этом текущие данные свидетельствуют о снижении числа обращений по укусам клещей и отсутствии превышения ожидаемых показателей заболеваемости.

Астраханская пятнистая лихорадка — инфекционное заболевание из группы клещевых пятнистых лихорадок, эндемичное для Астраханской области и некоторых других регионов Прикаспия. Возбудителем болезни является бактерия Rickettsia conorii subsp. caspia, а переносчиками — иксодовые клещи, в первую очередь Rhipicephalus pumilio и Rhipicephalus sanguineus.

Симптомы появляются через 1–2 недели после укуса. У заболевшего резко поднимается температура, появляется сильная головная и мышечная боль, а на 3-5-й день на коже возникает характерная пятнисто-папулезная сыпь. Заболевание, как правило, заканчивается выздоровлением и не заразно для окружающих. Однако с 2013 года фиксируются случаи тяжелого течения вплоть до смертельного исхода (летальность составляет около 1,4%).