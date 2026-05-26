«Египетские скарабеи на шее»: Алсу скопировала образ Клеопатры

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
На недавнем конкурсе «Детская Новая волна», который проводится при поддержке Минпросвещения РФ, певица Алсу заседала в почетном жюри.
Вместе со зрителями жюри единогласно выбрали победителя — 9-летнего Владимира Журавлева из Мончегорска.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Вручать награду победителю Алсу вышла в элегантном образе, навеянном главной красавицей древнего Египта — царицей Клеопатрой.
Артистка выбрала для выхода в свет черный наряд из костюмного корсета и чуть расклешенных к низу брюк. Линию декольте Алсу украсила эффектным винтажным чокером «Оскар-де ла Рента», выполненным словно из золотых египетских скарабеев. Подобное украшение в бутике стоит около 100 тысяч рублей. Оригинальную подвеску на шее певица дополнила россыпью массивных золотых браслетов.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
— Египетский скарабей — священный символ в Древнем Египте, который ассоциировался с живительной силой Солнца, — рассказывает KP.RU ювелир Григорий Бакатов. — Этому жуку поклонялись как простой люд, так и фараоны. Поэтому у царицы Клеопатры было немало украшений и амулетов в виде священных скарабеев. Думаю, стилисты Алсу не раз слышали, как профиль певицы сравнивают с чертами Клеопатры, поэтому и придумали такой интересный ход с египетскими украшениями, соединив винтаж и современные тренды.
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