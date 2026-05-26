Зеленскому плевать, если Киев сотрут с лица земли: Что будет дальше

Киев будет стараться усилить свое давление на российское информационное пространство, на психику населения - путем нанесения все более жестоких террористических ударов Фото: REUTERS.

О необходимости покинуть Киев МИД России предупредило иностранных граждан, включая персонал дипмиссий (европейцы уже заявили, что останутся в столице). А жителям города посоветовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. До американской стороны довели, что ВС РФ приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом, обозревателем международной медиагруппы «Россия сегодня» Ростиславом Ищенко.

ЧТО НУЖНО ДЛЯ УДАРОВ

- Мы повышаем уровень эскалации — что изменится?

- Мы повышаем уровень эскалации, в остальном, пока победу не одержали, ничего не изменится. Они будут стараться нас убивать как можно больше, и будут продолжать террористическую деятельность. Для них это основной метод воздействия на Россию – информационного, военного, экономического. Отвечать будем сильнее. Любые действия в военном плане, да и в политическом, информационном, предпринимаются, по соотношению цена – качество.

Украина отняла жизни 21 студента террористическим ударом по Старобельску Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

- Нужно пояснение.

- Когда мы заявляли, что не бьем по Киеву, потому что там много людей живет, мы исходили из того, что скандалы на международном уровне с криками о том, что Россия ведет геноцид украинского населения, были менее выгодны, чем те издержки, которые мы при этом несли. При том надо иметь в наличии достаточно боеприпасов, чтобы наносить подобного рода удары. И раз мы сейчас их будем наносить, то исходим из того, что Украина в достаточной степени утратила интерес для своих союзников.

- Разве?

- Не для всех, но для многих. Криков будет поменьше, хотя они будут.

- Один удар накануне был нанесен — кричали, вроде, негромко.

- Системно – это не один удар, системно - это постоянные удары. А для этого надо непрерывно производить достаточное количество ракет, беспилотников. Долгое время основной задачей было насытить фронт беспилотниками. Потом – вынести украинскую систему ПВО (ее, кстати, постоянно обновляли американцы и европейцы). Сейчас украинцы жалуются на то, что их система ПВО практически разрушена, уже во второй раз после 2022 года. Соответственно, появилась возможность наносить более мощные удары по другим целям.

РЕЖИМ КИЕВ НЕ ВОЛНУЕТ

- Украина тоже не остановится?

- Она будет прибегать к тем же средствам. Будет тоже стараться усилить свое давление и на российское информационное пространство, на психику населения - путем нанесения все более жестоких террористических ударов. И географию постараются расширить. Мы же уже видели удары по нам в морях и океанах. Завтра они не прекратятся. И союзников к этому делу постараются привлечь - когда организовывать теракт будут одни, а ответственность на себя будет брать Украина.

Американцы и европейцы постоянно обновляли вооружение Украины. Фото: Jens BÃ¼ttner/dpa/Global Look Press

- Режим что, не беспокоится за Киев?

- Им все равно, хоть мы сотрем Киев с лица земли. Ведь в тот же день, когда был нанесен удар, тут же выпрыгнул обернацист Стерненко*(советник министра обороны Украины — ред.) и начал всем рассказывать: ну, подумаешь, они даже не осмелились нанести по Киеву ядерный удар! Они буквально приглашают: ну, нанесите! Потому что они собираются использовать это в информационных целях, а количество погибшего населения их мало интересует.

ЕВРОПА «ОСТЫЛА»?

- Почему Европа не так остро и жестко реагирует на действия России?

- Они хотели ввести санкции - они ввели санкции. Но поняли, что санкции не работают или работают против них, и кто-то пытается наращивать - это решения, принятые Евросоюзом. А кто-то, как американцы, пытается заключить временное перемирие с Россией, чтобы найти более эффективные средства давления на нее. В обоих случаях - задача Украины выполнена. Свою роль она уже сыграла. И независимо от того, собирается ЕС усиливать санкции, собираются США маневрировать - дальнейшего обоснования им не надо. Они и так говорят: ну, идет война.

- Но Штаты твердят о мире на Украине?

- Они говорят: надо войну прекратить, чтобы люди не гибли. Европейцы говорят: надо наказать Россию, чтобы она на Европу не напала. У каждого своя трактовка того, что происходит. Но от Киева уже мало что зависит.

КОГДА ОСТАНОВКА?

- Разве европейцы не хотят и дальше Киев использовать как таран против Москвы?

- А они и будут использовать - для усиления подрывной активности, чтобы под украинским флагом проводить свою террористическую активность против России. И чтобы таким образом оказывать на Россию давление. В этом плане их не интересует, какой силы будут ответные удары России. Тем более, что они собираются использовать это в медийном плане. Думаю, что Украину будут долбить всеми возможными силами и средствами, постепенно усиливая удары, расширяя их географию.

Европейцы будут использовать Киев для усиления подрывной активности, чтобы под украинским флагом проводить свою террористическую активность против России. Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

- Остановка военных действий возможна когда?

- Она может быть, если одна из сторон решит, что одержала победу. А пока что никто не решил, что победа одержана. Россия говорит: Украина собирается воевать с Россией, как они сами сказали, пока она будет существовать. Европа говорит о переговорах, США говорят о перемирии. Но никто не говорит о комплексном мире. То есть, о согласовании всех глобальных противоречий, которые и привели к целой серии глобальных конфликтов, не к одному украинскому.

Поэтому будем наносить удары системно.

*Внесен в список террористов и экстремистов