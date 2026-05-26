Зеленскому плевать, если Киев сотрут с лица земли: Что будет дальше

Фото: REUTERS.
О необходимости покинуть Киев МИД России предупредило иностранных граждан, включая персонал дипмиссий (европейцы уже заявили, что останутся в столице). А жителям города посоветовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры. Сергей Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США Марко Рубио. До американской стороны довели, что ВС РФ приступают к системным ударам по расположенным в Киеве объектам, используемым для нужд ВСУ.
На Радио «Комсомольская правда» говорили с политологом, обозревателем международной медиагруппы «Россия сегодня» Ростиславом Ищенко.
- Мы повышаем уровень эскалации — что изменится?
- Мы повышаем уровень эскалации, в остальном, пока победу не одержали, ничего не изменится. Они будут стараться нас убивать как можно больше, и будут продолжать террористическую деятельность. Для них это основной метод воздействия на Россию – информационного, военного, экономического. Отвечать будем сильнее. Любые действия в военном плане, да и в политическом, информационном, предпринимаются, по соотношению цена – качество.
Фото: Юлия АНДРИЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
- Нужно пояснение.
- Когда мы заявляли, что не бьем по Киеву, потому что там много людей живет, мы исходили из того, что скандалы на международном уровне с криками о том, что Россия ведет геноцид украинского населения, были менее выгодны, чем те издержки, которые мы при этом несли. При том надо иметь в наличии достаточно боеприпасов, чтобы наносить подобного рода удары. И раз мы сейчас их будем наносить, то исходим из того, что Украина в достаточной степени утратила интерес для своих союзников.
- Разве?
- Не для всех, но для многих. Криков будет поменьше, хотя они будут.
- Один удар накануне был нанесен — кричали, вроде, негромко.
- Системно – это не один удар, системно - это постоянные удары. А для этого надо непрерывно производить достаточное количество ракет, беспилотников. Долгое время основной задачей было насытить фронт беспилотниками. Потом – вынести украинскую систему ПВО (ее, кстати, постоянно обновляли американцы и европейцы). Сейчас украинцы жалуются на то, что их система ПВО практически разрушена, уже во второй раз после 2022 года. Соответственно, появилась возможность наносить более мощные удары по другим целям.
- Украина тоже не остановится?
- Она будет прибегать к тем же средствам. Будет тоже стараться усилить свое давление и на российское информационное пространство, на психику населения - путем нанесения все более жестоких террористических ударов. И географию постараются расширить. Мы же уже видели удары по нам в морях и океанах. Завтра они не прекратятся. И союзников к этому делу постараются привлечь - когда организовывать теракт будут одни, а ответственность на себя будет брать Украина.
- Режим что, не беспокоится за Киев?
- Им все равно, хоть мы сотрем Киев с лица земли. Ведь в тот же день, когда был нанесен удар, тут же выпрыгнул обернацист Стерненко*(советник министра обороны Украины — ред.) и начал всем рассказывать: ну, подумаешь, они даже не осмелились нанести по Киеву ядерный удар! Они буквально приглашают: ну, нанесите! Потому что они собираются использовать это в информационных целях, а количество погибшего населения их мало интересует.
- Почему Европа не так остро и жестко реагирует на действия России?
- Они хотели ввести санкции - они ввели санкции. Но поняли, что санкции не работают или работают против них, и кто-то пытается наращивать - это решения, принятые Евросоюзом. А кто-то, как американцы, пытается заключить временное перемирие с Россией, чтобы найти более эффективные средства давления на нее. В обоих случаях - задача Украины выполнена. Свою роль она уже сыграла. И независимо от того, собирается ЕС усиливать санкции, собираются США маневрировать - дальнейшего обоснования им не надо. Они и так говорят: ну, идет война.
- Но Штаты твердят о мире на Украине?
- Они говорят: надо войну прекратить, чтобы люди не гибли. Европейцы говорят: надо наказать Россию, чтобы она на Европу не напала. У каждого своя трактовка того, что происходит. Но от Киева уже мало что зависит.
- Разве европейцы не хотят и дальше Киев использовать как таран против Москвы?
- А они и будут использовать - для усиления подрывной активности, чтобы под украинским флагом проводить свою террористическую активность против России. И чтобы таким образом оказывать на Россию давление. В этом плане их не интересует, какой силы будут ответные удары России. Тем более, что они собираются использовать это в медийном плане. Думаю, что Украину будут долбить всеми возможными силами и средствами, постепенно усиливая удары, расширяя их географию.
- Остановка военных действий возможна когда?
- Она может быть, если одна из сторон решит, что одержала победу. А пока что никто не решил, что победа одержана. Россия говорит: Украина собирается воевать с Россией, как они сами сказали, пока она будет существовать. Европа говорит о переговорах, США говорят о перемирии. Но никто не говорит о комплексном мире. То есть, о согласовании всех глобальных противоречий, которые и привели к целой серии глобальных конфликтов, не к одному украинскому.
Поэтому будем наносить удары системно.
*Внесен в список террористов и экстремистов