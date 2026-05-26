Отец гадалки Ермака живет в России и отказывается говорить о дочери: Вероника Феншуй годами управляла «кардиналом» Украины

Гадалка Вероника Аникиевич, с которой бывший глава офиса Зеленского консультировался по важным кадровым решениям. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Все диктаторы одержимы магией. Не будем лишний раз вспоминать Гитлера, но у многих диктаторов Африки, Азии, Латинской Америки были советники из числа астрологов, хиромантов и ясновидящих. Некоторые практиковали ритуальное поедание врагов. Европа и США — не исключение. Там выделили целый остров Эпштейна для магических ритуалов и прочих непотребств. Потому что откуда злодеям, поднявшимся на вершину мира, взять веру в собственную легитимность? Они знают, что их власть и богатство не от бога. Пытаются договориться хотя бы с дьяволом.

Чему удивляться, что Украина пошла по тому же пути? Факельные шествия, языческие жертвоприношения, глумление над православной церковью, ну, и в качестве вишенки на безумном торте — гадалка Вероника «Феншуй» Аникиевич, стоящая за Андреем Ермаком, всесильным «кардиналом» Украины, повелевавшим — кого на какую должность поставить, кого казнить, а кого миловать.

Андрей Ермак во время судебного процесса в Киеве. Фото: REUTERS.

Только оказалось, что многие кадровые назначения в государстве Ермак производил, советуясь с гадалкой.

Гадалка Вероника не свалилась на Украину с неба. Обычная русская женщина, бухгалтер. У нее и родственники в России.

Федор Аникиевич, отец Вероники, живет в Геническе. Сейчас это столица Херсонской области в составе РФ.

Журналисту KP.RU удалось найти Федора Аникиевича в соцсетях. Выяснилось, что ему 75 лет. Женат. Поддерживает Россию. Ходит с георгиевской лентой, бывает на патриотических автопробегах. На мое письмо он не ответил, пришлось искать его иначе.

Вместе с моим товарищем из Геническа мы просмотрели список его друзей. И нашли общих — все-таки Геническ не такой большой город.

Поехали в гости к друзьям Федора и нам дали телефон его жены Жанны. Сказав при этом, что «Федор — умнейший человек. Но может отказаться говорить».

Федор Аникиевич, отец Вероники, живет в Геническе. Фото: СОЦСЕТИ.

Так и вышло. Жанна поговорила с Федором Аникиевичем, но тот наотрез отказался говорить о Веронике с журналистами. Его легко понять. Что он вообще может о ней сказать?

Федор Аникиевич родом из СССР, образованный человек, закончил университет, поддерживает Россию. А дочь — гадалка-чернокнижница, стоявшая за нынешней безумной киевской властью. Эти люди находятся на разных полюсах. Пропасть между ними просто чудовищна.

Но и говорить плохое о собственной дочери ни один отец не будет. Просто промолчит.

Тем временем нашлись сестра Вероники «Фэншуй» и ее зять. Они, вот зрада, — тоже россияне. Зять Александр Олейник работал старпомом на корабле. Его жена Ольга, родная сестра Вероники, получила российское гражданство в 2018 году. Александр с Ольгой и двумя сыновьями 12 и 19 лет в 2023 году переехали с Херсонщины в Ростов-на-Дону, где Ольга работала в строительной компании. Все имущество на Украине они продали, деньги положили на вклады в российские банки. Потом семья переехала в Москву. А сейчас — снова в Херсонскую область.

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