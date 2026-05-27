Наталья Подольская: «У меня уникальная семья - все друг друга поддерживают»

Наталья рассказала о сыновьях, личной жизни и новых песнях.

Сейчас у певицы Натальи Подольской активный период в работе: выпуск новых песен, запись интервью для авторского онлайн-проекта, съемки. Выходит новый сезон шоу «Поймай меня, если сможешь» 12+ («Россия 1») с ее участием. Но и семейные хлопоты никто не отменял.

- Наташа, на днях вы отметили день рождения. Поздравляем! Помните, каким был ваш первый день рождения, который вы отмечали вместе с Владимиром Пресняковым, тогда еще будущим мужем? А какой праздник был в этом году? Какими подарками сегодня вас радует супруг?

- Скоро отметим 21 год, как мы с Володей вместе. Мои дни рождения мы с ним начали отмечать с моего 23-го дня рождения. Помню, что это был большой праздник в ресторане (тогда еще это было казино) на Таганке - отмечали весело, торжественно. Я тогда была яркая - рыжая, с каре и челкой, в «золотом» платье от модельера Маши Цигаль. Теперь самый мой любимый формат праздника, который я повторила и в этом году, - это домашний день рождения с членами семьи и близкими друзьями. Мы накрываем на лужайке у нашего дома столы и дотемна отмечаем с гостями. Что касается подарков, то сейчас предпочитаю, чтобы Володя дарил мне ювелирные изделия - люблю, когда их изготавливают на заказ, тогда мои желания исполняются четко.

«Мои дети всегда заняты»

- У вас вышли семейная песня и клип «Не зря». Про преемственность поколений, про то, что мы продолжаемся в детях. Первого сына вы родили через пять лет после замужества, второго - через десять. В этом ваше главное счастье?

- Я горжусь идеей песни и клипа «Не зря» и ее воплощением. Видимо, из-за того, что становлюсь старше, хочу, чтобы мое творчество, песни транслировали людям мои мысли о семейных ценностях. Хочу рассказывать историю своей семьи. С годами пришло понимание того, что нет ничего важнее семьи, надежного тыла в лице любимых и родных людей. Поэтому, когда в моем репертуаре появилась эта песня, пришла идея снять всю семью в клипе, «пустить наши корни» и сохранить их на память и в медиапространстве, и в семейном архиве. Чтобы родители с нами и нашими детьми остались в памяти навсегда - для внуков, правнуков… Конечно, большое счастье в детях. Перед нашим интервью я провела время с младшим сыном и в очередной раз умилялась, как пятилетний Ваня не упускает возможности сказать, как сильно он меня любит. В такие моменты я растворяюсь от любви, счастья, благодарности…

Слева направо: Нина Подольская (мама Натальи), Владимир Пресняков - старший, Владимир Пресняков и Наталья Подольская с сыновьями Артемием и Иваном, Елена Преснякова. Фото: Личный архив Натальи Подольской

- Интервью из авторского онлайн-шоу «Ваша Наташа» часто цитируют. Много звезд у вас уже побывало. Но на первом месте по просмотрам как раз семейный выпуск Пресняковы - Подольские. Интересна людям ваша семейная жизнь. За молодым поколением можно наблюдать в соцсетях. Расскажите про старшее поколение семьи. У вас активные бабушка и дедушка?

- Получился не только самый рейтинговый выпуск, но это была и самая нервная для меня съемка. Так же как на съемках семейного клипа - переживала, чтобы все в организационном плане прошло идеально. Мне было неловко чувствовать себя интервьюером родных людей, но у меня уникальная семья - поддержали, помогли. В самом начале выпусков всегда есть постоянный эпизод, когда я приветствую всех - «представлялка». И вот на съемке в тот момент, когда я говорю: «Привет, с вами ваша Наташа», - все члены моей семьи начинают совершенно искренне хохотать. Первым, конечно, Вова, а за ним вся семья. Так здорово и от души мы посмеялись, что потом вся запись прошла на ура - непринужденно и с душой. Что касается старшего поколения семьи, то родители - люди советской закалки. Они всегда будут делать что нужно и сколько нужно. Всегда с хорошим настроением, несмотря на самочувствие, желание и прочие обстоятельства. Конечно, мне было важно, чтобы они чувствовали себя комфортно и все прошло быстро, так как родители у нас почтенного возраста и не хочется их перегружать. Хотя Леночка (свекровь Наташи Елена Преснякова, заслуженная артистка России, солистка ВИА «Самоцветы». - Авт.) и сегодня ездит с гастролями по нашей большой стране, причем концерты у нее не раз в неделю, а туры «по городам и весям». Петрович (Владимир Петрович Пресняков - старший, заслуженный артист РФ, композитор, саксофонист, свекор Наташи. - Авт.) тоже до сих пор периодически выступает с группой «Самоцветы». Моя мама получает удовольствие, ухаживая за нашим садом, нам это тоже очень нравится.

- У современных детей сейчас часто тоже сложный график - только успевай возить на секции или кружки. Особенно сложно, если это спорт и утренние тренировки. А вот ребенок-музыкант - это прекрасно, можно и дома заниматься. Вы сторонница максимальной загрузки детей, чтобы все попробовать и найти дело по душе?

- Да, у моих детей (и старшего, и младшего) тоже плотный график. Тёма (в начале июня мальчику исполнится 11 лет. - Авт.) учится в школе, дополнительно занимается английским языком, у него также уроки игры на гитаре. И практически каждый день сын играет в футбол. Ваня ходит на полдня в садик, а также в батутную секцию, на лепку, рисование, и плюс у него раз в неделю плавание. Сыновья очень заняты своими делами, чему я очень рада. Я постаралась, и мне удалось так выстроить все их занятия, что они проходят в максимально удобной локации - неподалеку от нашего дома. Это большой плюс. Мое искреннее убеждение - дети не должны болтаться без дела, надо организовать их свободное время так, чтобы были интересные и полезные занятия, которые могут и в будущей взрослой жизни пригодиться.

Фото: Личный архив Натальи Подольской

- Вы с Владимиром - родители, которые ругают сына за плохие оценки, или проще к этому относитесь?

- Мы, как родители четвероклассника, знаем популярное сейчас мнение, что не нужно детей ругать за оценки, что они ничего не значат и т. п. Но мы родители «советского образца», поэтому на оценки смотрим. Но не наказываем, не ругаем, не кричим. Мы просто призываем к ответственности за то, что плохие оценки надо исправить. Пока это работает. Тёма - железный хорошист. Есть и пятерки - например, по математике. В этом году даже по ВПР (Всероссийской проверочной работе, ежегодная итоговая контрольная. - Авт.) он получил пять.

- Женам часто приходиться контролировать здоровье мужей - чаще всего они не любят ходить по врачам. Вот и приходится заставлять мужчин хотя бы раз в год сходить на диагностику и обследование. Владимир слушается вас в направлении оздоровления?

- В нашей семье так не стоит вопрос, что муж слушается жену, а жена - мужа, мы взрослые люди и сами решаем, как поступить. Я не могу заставить Володю что-то сделать. Могу только посоветовать. Но в плане здоровья Володя большой молодец - сам следит, чтобы вовремя проходить диагностику, обследования. И мне очень нравится, как он выглядит. И вообще я считаю, что мой муж - необыкновенно красивый мужчина.

«Развиваю мечту»

- Вы появитесь в эфире телеканала «Россия» с проектом «Поймай меня, если сможешь». Задача - угадать, кто из участников поет, а кто притворяется. Как вы разбирались с этой задачей?

- Проект «Поймай меня, если сможешь» мне интересен, потому что я достаточно азартный человек, а задача была интересная и нестандартная. Плюс шоу яркое и красочное. Облегчает задачу и игру тот факт, что со мной в команде играют не просто артисты, а любимые коллеги, часто друзья или приятные знакомые.

Певица на съемках шоу «Поймай меня, если сможешь» с коллегами по команде - Дмитрием Харатьяном (слева) и Стасом Костюшкиным. Фото: «Канал Россия 1»

- Отталкиваясь от тематики шоу, спрошу про живые концерты. И вы, и Владимир Пресняков на концертах поете вживую. Много споров - имеют ли право петь артисты под «фанеру» на сольных выступлениях. Если вдруг простудился и голос пропал...

- Когда идет запись телевизионного или сборного концерта, в котором участвует много артистов и каждый со своим техническим райдером, тогда чаще всего это фонограмма. Так как иначе это будет очень затратно по ресурсам - потребовался бы огромный постпродакшен: отстройка звука, голоса, музыкантов под каждого артиста. Совершенно другая история - сольный живой концерт исполнителя, когда ты днем много часов уделяешь отстройке звука (это называется саундчек) и только потом вечером выступаешь. Конечно, наши сольные выступления всегда живые.

- Наверняка ваш любимый исполнитель для совместного дуэта - это Владимир Пресняков. У вас было уже много совместных интересных работ. Вам всегда комфортно работать вдвоем? Если случается петь не с мужем, то о чем просите партнера?

- У меня были совместные проекты с Сашей Панайотовым, с Димой Колдуном. Всегда прошу, чтобы я стояла справа от них, потому что за 20 лет я так привыкла, мне просто некомфортно с другой стороны. А с Володей мы прошли длинный и интересный путь - и в личных отношениях как семья, и в творчестве как артисты. У нас много лет есть такой формат, как дуэтный концерт. Этот формат давно полюбили зрители, потому что звучит очень разная музыка. Концерт строится отделениями: Володя выходит первый, разогревает публику как мужчина-артист, потом выступаю я, потом он, дуэты, потом опять я… Я благодарна, что в свое время Володя проделал над собой огромную работу, чтобы внедрить меня в свой музыкальный мир. И я много работала, чтобы создавать свою прекрасную музыку, люблю зрителей, которые приходят слушать ее на мои концерты. И вот как раз сейчас особое время в жизни я уделяю дальнейшему развитию своей мечты - записываю новые песни, готовлюсь к концертам. И благодарю мужа за то, что он мне в этом помогает.

Россия 1.

«Поймай меня, если сможешь!» 12+

Пятница/21.30

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