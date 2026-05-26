В Иркутской области разоблачили фейк о закрытии больниц и сокращении зарплат бюджетникам

В Иркутской области правительство планирует уменьшить надбавки и премии бюджетникам, сократить медперсонал, закрыть часть медучреждений — об этом говорится в постановлении, которое вызвало сомнения. Фото: Oleg Elkov/Shutterstock/Fotodom

В Иркутской области правительство планирует уменьшить надбавки и премии бюджетникам, сократить медперсонал, закрыть часть медучреждений — и все это ради важной цели — экономии бюджета. Такой вывод сделали анонимные авторы, распространив через мессенджеры скриншот постановления. В нем действительно говорится о радикальных мерах для сокращения дефицита в бюджете региона, только сам документ вызвал сомнения.

«Комсомольская правда» выясняла, откуда взялась такая информация, и что на самом деле происходит с бюджетом региона. Проверка проводилась в рамках совместного проекта KP.RU с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В пресс-службе правительства Иркутской области подчеркнули: документ, циркулирующий в мессенджерах и социальных сетях, не соответствует действительности и не имеет юридической силы. Жителям региона рекомендовали ориентироваться исключительно на официальные источники информации.

Проверка подтвердила несоответствия в распространяемом материале. На портале опубликования правовых актов отсутствует постановление правительства с номером 180ПП от 22.05.2026. Имеющееся в базе постановление под номером 180пп действительно есть, но это другой акт — «О внесении изменения в абзац первый преамбулы постановления Правительства Иркутской области от 12 марта 2025 года № 247пп», датированный 27 февраля 2026 года.

Документы дат и содержания, совпадающих с текстом из скриншота, в официальных публикациях не обнаружено. Кроме того, на 22 мая 2026 года в реестре постановлений ничего не опубликовано; ближайшие по дате акты относятся к 25 мая 2026 года.

Кроме того, все последние постановления правительства подписывались губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, тогда как в фейковом тексте фигурирует подпись первого заместителя председателя правительства Андрея Соковикова. Это одно из внешних несоответствий, указывающих на подделку.

В фейковом документе также даются распоряжения профильным министерствам. В частности, в тексте говорилось о поручении Министерствам экономического развития и промышленности, финансов и имущественных отношений подготовить предложения по повышению налога на имущество учреждений со ставки 2,2% до 10% cроком до 10 июня 2026 года.

Однако такое повышение прямо противоречит действующему законодательству. По Налоговому кодексу РФ предельная ставка налога на имущество организаций не может превышать 2,2%, а для объектов, определяемых по кадастровой стоимости, — 2%. Повышение до 10% не имеет правовых оснований и не может быть реализовано без внесения соответствующих федеральных изменений.

Сам фейковый скриншот распространялся преимущественно через мессенджеры и не сопровождался публикацией на официальных сайтах. Это типичный признак дезинформации.