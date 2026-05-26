Иван Щербаков. Фото: Министерство обороны РФ

Иван Щербаков, обучающийся в Воронежском государственном лесотехническом университете, пополнил ряды Вооруженных сил России, подписав контракт с Министерством обороны для службы в подразделениях беспилотных систем. Этот шаг, как сообщают в Минобороны России, был продиктован личными мотивами студента, который учился на третьем курсе.

«В вузе у нас был дружный коллектив, все друг другу помогали. У меня не было никаких долгов по учебе. Оценки – в основном «четверки», потому я старался, учиться было интересно», - рассказывает Иван.

Студент Воронежского вуза рассказал о причинах своего выбора служить в войсках беспилотных систем

Причиной решения отложить на год учебники стали участившиеся атаки украинских БПЛА на его любимый Воронеж.

Свое желание в университете взять академотпуск на год он объяснил просто :«Кто, если не мы, будет защищать нашу землю от вражеских беспилотников».

«Сейчас военнослужащий Щербаков проходит обучение в учебном центре, специализирующемся на борьбе с беспилотными летательными аппаратами противника. Программа подготовки включает изучение конструкции и принципов управления БПЛА, а также практические навыки по ведению наблюдения, перехвату целей и отработке боевых задач», - отмечают в военном ведомстве.

Иван подчеркивает важность поддержки опытных инструкторов, чьи наставления помогли ему уверенно освоить новые навыки. По завершении курса выпускники сохраняют контакты с наставниками для дальнейших консультаций.

По окончании контрактной службы Иван Щербаков намерен вернуться к учебе в университете для получения гражданской специальности.

Министерство обороны России обращает внимание на то, что контракт на службу в войсках БПС заключается сроком на год, и подразумевает службу исключительно в соответствующих подразделениях и увольнение по истечении контрактного периода. При желании контракт можно и продлить.

При этом для студентов решивших поддержать свою армию предусмотрены льготы и меры поддержки, как со стороны военного ведомства, так и со стороны Минобрнауки России, Минпросвещения и непосредственно учебных заведений.

Напомним, что льготы ветерана боевых действия и награды заработанные во время службы дают бесплатный проезд в общественном транспорте, право оплачивать 50% от коммунальных платежей, а также освобождают от ежегодного налога на квартиру, машину и участок земли.

О том, как воюют операторы БПЛА в районе Добропольского, Днепропетровского направления, а также Запорожской области можно увидеть на кадрах Минобороны России.