Трагедия в Старобельске продолжает отзываться болью далеко за пределами ЛНР. Фото: АГ ЛНР

Трагедия в Старобельске продолжает отзываться болью далеко за пределами ЛНР. Спустя несколько дней после удара ВСУ по общежитию и учебному корпусу колледжа продолжают появляться новые подробности произошедшего, истории спасения студентов и международная реакция на случившееся.

Последние новости об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске ЛНР 27 мая 2026

Одними из главных событий стали заявление секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу о том, что атака носила целенаправленный характер, а также история начальника охраны колледжа Юрия Гришина, который, несмотря на ранение, спасал детей из рушащегося здания.

Что заявили российские власти о трагедии в Старобельске

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что удар по колледжу в Старобельске нельзя считать случайностью.

Последствия атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Фото: АГ ЛНР

По его словам, по одному объекту было нанесено несколько ударов, что свидетельствует о целенаправленном характере атаки.

«Оружие такой дальности и точности не может применяться без спутникового сопровождения, разведки и предварительного введения координат», - подчеркнул Шойгу.

Он назвал произошедшее террористическим актом.

Тем временем Постоянное представительство России при ООН в Женеве направило Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку письмо с подробным изложением обстоятельств трагедии.

Последствия атаки ВСУ на колледж в Старобельске. Фото: АГ ЛНР

В российском МИД подчеркнули, что в здании колледжа не было и не могло быть военных объектов, а удар был нанесен по гражданскому объекту, где находились студенты.

Сколько человек погибло в Старобельске по состоянию на 27 мая

По последним официальным данным, в результате удара по общежитию и учебному корпусу Старобельского профессионального колледжа погиб 21 человек.

Трагедия произошла в ночь на 22 мая. В момент атаки в общежитии находились десятки студентов.

Спасательная операция продолжалась 45 часов. Работы неоднократно осложнялись угрозой повторных ударов беспилотников. Как сообщили в МИД России, за время операции такая угроза возникала не менее 15 раз.

Пострадавшие в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске

По последним данным, ранения в Старобельске в результате ударов со стороны ВСУ получили более 60 человек.

Пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Поисково-спасательная операция в Старобельске. Фото: МЧС России

По поручению Министерства просвещения России студенты Старобельского профессионального колледжа и филиала Луганского государственного педагогического университета в возрасте до 18 лет будут направлены на отдых и оздоровление в федеральные детские центры.

Кроме того, для оказания экстренной психологической помощи в регион прибыли специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета.

Как студентка Лиза Донцова спаслась во время атаки на колледж в Старобельске

19-летняя Лиза Донцова и ее подруга Анна Погрибниченко дружили с самого детства. Вместе учились в школе в Белокуракино, вместе поступили в колледж в Старобельске и мечтали стать воспитателями.

Лиза Донцова спаслась во время обстрела ВСУ колледжа в Старобельске. Фото: личный архив

В ночь трагедии девушки пытались спастись вместе.

«Встретила я Аню на первом этаже общежития в заваленном коридоре. Был хаос, мы все бежали, чтобы спастись. Когда выбегали, Аня тоже бежала, а потом я как-то резко потеряла ее из виду. Думала, что она тоже спаслась», - вспоминает Лиза.

Сама девушка получила ранения, но смогла выбраться из разрушенного здания.

Мемориал в память о погибших в Старобельске Фото: Константин КНЯЗЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Позже она узнала, что ее подруга погибла.

По словам родственников, через месяц Анна должна была выйти замуж. Вместо подготовки к свадьбе семье пришлось заниматься организацией похорон.

Начальник охраны Юрий Гришин спасал детей в Старобельске даже после ранения

Одним из героев трагедии в Старобельске стал 57-летний начальник охраны колледжа Юрий Гришин.

Начаьник охраны, спасший десятки студентов в Старобельске. Фото: личный архив Юрия Гришина

Услышав первые взрывы, мужчина бросился к общежитию, чтобы эвакуировать студентов.

«Я решил, что бы ни случилось, я должен спасать детей», - рассказал он.

Юрий выводил студентов из задымленного здания, помогал раненым и искал тех, кто оказался под завалами.

Во время спасательной операции мужчина получил ранение осколком стекла в плечо. Медики оказали ему помощь и наложили швы.

Однако сразу после этого Юрий решил вернуться к месту трагедии.

«Я обратно, я там сейчас нужен», - сказал он врачам и покинул больницу.

По словам Гришина, ему удалось спасти несколько десятков студентов. Среди спасенных оказалась и Лиза Донцова.

Международная реакция на трагедию в Старобельске

Соболезнования в связи с гибелью людей в Старобельске после ударов ВСУ выразили сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо.

В своем обращении к Президенту России Владимиру Путину они осудили атаку на колледж и назвали ее преступлением против мирных людей.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отказ ряда зарубежных журналистов посетить место трагедии.

«Это позор и стыд, что мы увидели коллективный отказ со стороны японских журналистов посетить место трагедии», - заявила Захарова.

Мария Захарова. Фото: МИД РФ

В МИД также отметили, что иностранные журналисты, которые все же приехали в Старобельск, своими глазами увидели последствия удара и обломки беспилотников.

Погибшие в результате удара ВСУ по колледжу в Старобельске

27 мая в поселке Александрополь простились с 19-летней Анастасией Коваленко, которая стала одной из жертв трагедии в Старобельске.

Девушка училась в Старобельском педагогическом колледже и всего за две недели до удара отметила день рождения.

Знакомые вспоминают ее как доброго, веселого и отзывчивого человека.

«Девчонка такая с характером, никогда не давала себя обидеть. Веселая. Жалко, что так получилось», - рассказала знакомая погибшей Дарья.

Анастасия была сиротой и жила с тетей. Похоронили девушку в закрытом гробу.

Похороны одной из погибших в Старобельске студенток. Фото: скрин с видео РЕН ТВ

Тем временем курсанты Луганской академии Следственного комитета России приняли участие в донорской акции для пополнения запасов крови, необходимой для лечения пострадавших в результате трагедии.

В разных регионах страны продолжают сбор гуманитарной помощи и мероприятия в поддержку семей погибших и раненых студентов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Бежали в шлёпках, выбивали двери: как простые мужики помогали спасать детей в Старобельске