Трагедия в Старобельске продолжает отзываться болью далеко за пределами ЛНР. Спустя несколько дней после удара ВСУ по общежитию и учебному корпусу колледжа продолжают появляться новые подробности произошедшего, истории спасения студентов и международная реакция на случившееся.
Одними из главных событий стали заявление секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу о том, что атака носила целенаправленный характер, а также история начальника охраны колледжа Юрия Гришина, который, несмотря на ранение, спасал детей из рушащегося здания.
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что удар по колледжу в Старобельске нельзя считать случайностью.
По его словам, по одному объекту было нанесено несколько ударов, что свидетельствует о целенаправленном характере атаки.
«Оружие такой дальности и точности не может применяться без спутникового сопровождения, разведки и предварительного введения координат», - подчеркнул Шойгу.
Он назвал произошедшее террористическим актом.
Тем временем Постоянное представительство России при ООН в Женеве направило Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку письмо с подробным изложением обстоятельств трагедии.
В российском МИД подчеркнули, что в здании колледжа не было и не могло быть военных объектов, а удар был нанесен по гражданскому объекту, где находились студенты.
По последним официальным данным, в результате удара по общежитию и учебному корпусу Старобельского профессионального колледжа погиб 21 человек.
Трагедия произошла в ночь на 22 мая. В момент атаки в общежитии находились десятки студентов.
Спасательная операция продолжалась 45 часов. Работы неоднократно осложнялись угрозой повторных ударов беспилотников. Как сообщили в МИД России, за время операции такая угроза возникала не менее 15 раз.
По последним данным, ранения в Старобельске в результате ударов со стороны ВСУ получили более 60 человек.
Пострадавшим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
По поручению Министерства просвещения России студенты Старобельского профессионального колледжа и филиала Луганского государственного педагогического университета в возрасте до 18 лет будут направлены на отдых и оздоровление в федеральные детские центры.
Кроме того, для оказания экстренной психологической помощи в регион прибыли специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета.
19-летняя Лиза Донцова и ее подруга Анна Погрибниченко дружили с самого детства. Вместе учились в школе в Белокуракино, вместе поступили в колледж в Старобельске и мечтали стать воспитателями.
В ночь трагедии девушки пытались спастись вместе.
«Встретила я Аню на первом этаже общежития в заваленном коридоре. Был хаос, мы все бежали, чтобы спастись. Когда выбегали, Аня тоже бежала, а потом я как-то резко потеряла ее из виду. Думала, что она тоже спаслась», - вспоминает Лиза.
Сама девушка получила ранения, но смогла выбраться из разрушенного здания.
Фото: Константин КНЯЗЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Позже она узнала, что ее подруга погибла.
По словам родственников, через месяц Анна должна была выйти замуж. Вместо подготовки к свадьбе семье пришлось заниматься организацией похорон.
Одним из героев трагедии в Старобельске стал 57-летний начальник охраны колледжа Юрий Гришин.
Услышав первые взрывы, мужчина бросился к общежитию, чтобы эвакуировать студентов.
«Я решил, что бы ни случилось, я должен спасать детей», - рассказал он.
Юрий выводил студентов из задымленного здания, помогал раненым и искал тех, кто оказался под завалами.
Во время спасательной операции мужчина получил ранение осколком стекла в плечо. Медики оказали ему помощь и наложили швы.
Однако сразу после этого Юрий решил вернуться к месту трагедии.
«Я обратно, я там сейчас нужен», - сказал он врачам и покинул больницу.
По словам Гришина, ему удалось спасти несколько десятков студентов. Среди спасенных оказалась и Лиза Донцова.
Соболезнования в связи с гибелью людей в Старобельске после ударов ВСУ выразили сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо.
В своем обращении к Президенту России Владимиру Путину они осудили атаку на колледж и назвали ее преступлением против мирных людей.
Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала отказ ряда зарубежных журналистов посетить место трагедии.
«Это позор и стыд, что мы увидели коллективный отказ со стороны японских журналистов посетить место трагедии», - заявила Захарова.
В МИД также отметили, что иностранные журналисты, которые все же приехали в Старобельск, своими глазами увидели последствия удара и обломки беспилотников.
27 мая в поселке Александрополь простились с 19-летней Анастасией Коваленко, которая стала одной из жертв трагедии в Старобельске.
Девушка училась в Старобельском педагогическом колледже и всего за две недели до удара отметила день рождения.
Знакомые вспоминают ее как доброго, веселого и отзывчивого человека.
«Девчонка такая с характером, никогда не давала себя обидеть. Веселая. Жалко, что так получилось», - рассказала знакомая погибшей Дарья.
Анастасия была сиротой и жила с тетей. Похоронили девушку в закрытом гробу.
Тем временем курсанты Луганской академии Следственного комитета России приняли участие в донорской акции для пополнения запасов крови, необходимой для лечения пострадавших в результате трагедии.
В разных регионах страны продолжают сбор гуманитарной помощи и мероприятия в поддержку семей погибших и раненых студентов.
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