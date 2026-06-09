От стандартных решений к индивидуальным разработкам: ключевые тренды на рынке систем кондиционирования

Яков Еленец. Фото: личный архив.

45,22 миллиарда долларов - именно столько может составить объем рынка систем кондиционирования к 2035 году по данным аналитического агентства Market Research Future. Востребованность климатического оборудования неуклонно растет как в мире, так и в России - в частности, у нас динамика продаж по итогам 2024 года составила плюс 15 %. О том, какие генеральные тренды сегодня прослеживаются в этой сфере, и о том, как оперативно реагировать на изменившиеся запросы потребителей, создавая инновационные и востребованные проекты, рассказывает основатель и руководитель собственной компании, инженер, предприниматель, лауреат Best Business Award 2025 и Национальной бизнес-премии-2024 в номинации «Предприниматель года в инженерной сфере» Яков Еленец.

Практический опыт как основа успеха

- Как показывает беглый анализ рынка, большинство производителей сегодня придерживается стандартного подхода, производя устоявшиеся и во многом однотипные модели климатических систем. Вы же настаиваете на инновационном подходе. Почему, на ваш взгляд, именно он сегодня является залогом успеха?

- Одним из основных глобальных трендов, которые формируют сегодня запрос потребителя, являются энергоэффективность, портативность, технологичность и экологичность. Другими словами, недостаточно взять какое-то готовое решение или испытанную технологию и просто вывести ее на рынок в новой обертке, особенно если мы говорим о потребителях из коммерческого сегмента. Лично я, например, действительно стараюсь придерживаться в работе инновационных подходов, которые помимо прямого выполнения задач обеспечивали бы оптимизацию затрат и снижение углеродного следа - то есть, работали бы комплексно, закрывая сразу несколько задач, которые стоят сегодня перед бизнесом по всему миру.

- Разработка инновационных моделей доступна не каждому: для этого нужно обладать глубокими знаниями по теме, учитывать многочисленные технологические особенности и нюансы тех или иных систем. Как вы с этим справляетесь?

- Вы правы, ключевым преимуществом в разработке подобного рода систем сегодня является глубокая погруженность в тему, знание нюансов и особенностей климатических технологий - и не в теории, а непосредственно на практике. Мне, например, очень помогает большой опыт работы техническим специалистом. До того, как стать предпринимателем и заняться разработкой, я прошел долгий путь как инженер и проектировщик: лично монтировал и обслуживал системы кондиционирования, причем на разных площадках - и в жилых помещениях, и в коммерческих, и в промышленных. Такая практика позволяет не только лучше ориентироваться в особенностях применения тех или иных систем, но и понимать, какие их компоненты могут быть улучшены так, чтобы принести максимальную пользу клиенту.

- Приведите пример – как этот опыт и принципы воплощаются в конкретных технологических решениях?

- Да, конечно. В частности, были созданы две инновационные полезные модели: мобильная опорная система для установки и эксплуатации кондиционеров и гибридная климатическая система для коммерческого транспорта. Здесь как раз можно увидеть на практике те принципы, о которых было сказано выше. Мобильная система помимо прямой своей функции решает еще и задачу экономии пространства и адаптации устройства к помещению, где может не быть возможности для «традиционного монтажа». То есть, это прямая оптимизация расходов, поскольку приспособление помещения - это дополнительные затраты по времени и финансам. Гибридная климатическая система в свою очередь объединяет сразу несколько источников энергии - традиционную электросеть, солнечные модули и систему рекуперации тепла. Это позволило сократить энергопотребление до 40% без потери мощности и надежности. Кроме того, конструкция модульного типа делает установку быстрой, а обслуживание — экономичным. Для компаний это означает не просто комфорт, а реальную оптимизацию затрат и уменьшение углеродного следа.

«Во главу угла нужно ставить экспертизу и глубокий анализ»

- Вы являетесь лауреатом двух престижных премий в номинациях «Вклад в развитие транспортной отрасли и рост показателей компании» и «Предприниматель года в инженерной сфере» соответственно. Это мероприятия, в которых организаторы на ежегодной основе выбирают лучшие, наиболее передовые и прогрессивные бизнес-практики для их поддержки и тиражирования. Насколько для вас значимы эти награды?

- Они значимы прежде всего потому, что являются признанием не только перспективности указанных разработок, но и предпринимательских успехов, поскольку нам удалось обеспечить быстрый рост бизнеса и вывести свои решения на очень конкурентный и насыщенный международный рынок. Это лишний раз свидетельствует о том, что сегодня во главу угла необходимо ставить экспертизу и глубокий анализ, чтобы конечный продукт максимально учитывал потребности конкретного клиента. Таким образом можно добиться не только качественного выполнения работы, но и сформировать надлежащее реноме, которое в наше время играет очень большую роль в предпринимательской деятельности - особенно на ранних этапах выстраивания бизнеса.

- Недавно вас пригласили в качестве судьи для оценки номинантов международной премии United Talent Awards. Своей экспертизой и опытом вы делитесь с членами ассоциации «Я Лидер». Как эта деятельность помогает вам в профессиональной сфере? В чем вы видите пользу от судейства в конкурсах и взаимодействия с ассоциациями лично для себя?

- Поскольку мы с вами говорим об инновационном сегменте, обмен опытом в нем, зачастую, выходит на первый план: для экспериментальных и новаторских решений просто не существует устоявшейся и достаточной информационной базы. Кроме того, постоянное общение и взаимодействие с другими игроками отрасли позволяет, что называется, держать руку на пульсе, быть всегда в курсе того, как эта отрасль вообще себя чувствует, какие в ней есть ключевые тенденции и так далее. Поэтому я со своей стороны советовал бы все же не пренебрегать дополнительными активностями и членством в профессиональных ассоциациях – они способны дать дополнительный стимул к развитию, личностному и бизнес-росту.

- Какой совет вы могли бы дать предпринимателям, которые хотят пойти по вашим стопам? Как достичь столь высоких результатов в высококонкурентной сфере?

- Самое главное - никогда не останавливаться и не сбавлять темпы личностного и профессионального роста и развития. Для себя я вывел принцип “созидательного бизнеса”: когда ты не ограничиваешься управлением компанией и получением прибыли, но постоянно двигаешься в русле инновационной, изобретательской деятельности, держишь руку на пульсе новых технологий и генеральных трендов, научных открытий и запросов общества. Только так можно сохранить лидерство и внутренний огонь, который позволяет вдохновляться самому и вдохновлять других на новые свершения.

Автор материала: журналист Евгений МЕДВЕДЕВ