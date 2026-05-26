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Госдума приняла закон об аресте имущества граждан, которые совершили за рубежом правонарушения против России. Санкции распространяются на статьи о злоупотреблении свободой массовой информации, возбуждении ненависти либо вражды, дискредитации армии и флота и призывах к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности нашей страны.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с адвокатом, специалистом по гражданскому и международному праву Марией Ярмуш.

НУЖНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ

— Будет ли теперь шанс у релокантов, которые сильно насолили России, спасти свои квадратные метры на родине?

— Уже нет. Это очень нужное изменение в законодательстве. Которое, в глазах общества, назрело давно. Те люди перешли черту, и весь народ воспримет такую поправку, как благо. Потому что те, кто уехал и поносит Россию, пользуясь безнаказанностью, позволяют себе совершать правонарушения против интересов РФ — их конечно, надо наказывать рублем.

— И квадратным метром?

— Да. И арест имущества в рамках рассмотрения правонарушений в соответствии с КОАПП РФ (Кодекс РФ об административных правонарушениях — ред.) — это нововведение, которое поможет восстановить справедливость. Думаю, оно будет поддержано большинством сограждан.

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НЕБЕСКОРЫСТНЫЕ ПОМОИ

— Речь не о тех, кто «просто уехал» и занимается своими делами вдали от родины, а лишь о тех, кто за границей льет воду на мельницу врага, продолжая получать, например, деньги за аренду своего жилья в России?

— Да, и я бы подчеркнула такой момент: те, кто находясь за рубежом, целенаправленно порочит Россию, ее армию — они это делают небескорыстно. Не по велению души, а потому, что щедро оплачиваются, в том числе, спецслужбами недружественных государств.

— Каких, например?

— Британии и ряда других европейских стран. Цель которых — вносить смуту в российское общество. Посмотрите на Telegram-каналы и на Youtube-каналы таких релокантов — они направлены на то, чтобы внести раскол внутри России. Чтобы люди малодушные, не много понимающие, не желающие глубоко вникать в проблему — они услышали чье-то «просвещенное мнение». Бывшие поклонники бывших звезд, к которым прислушивались раньше — они прислушиваются к таким людям и сейчас. Да, эти релоканты некое влияние имеют до сих пор. Они пытаются вносить раскол — а их имущество будут арестовывать за правонарушения административные. Хотя, вообще-то, здесь уголовщиной попахивает.

— Вы сказали, они делают это не бескорыстно.

— И чтобы получить вид на жительство, и чтобы их не прекращали финансировать западные спонсоры. Последний пример — в Каннах пальмовую ветвь вручали не за высокое искусство, а за то, что со сцены критикуют Россию, поганят нашу с вами жизнь, и безнаказанно получают все блага.

ЗАЩИТА СУВЕРЕНИТЕТА

— Госдума могла принять такой закон и года три-четыре назад?

— Возможно. Но сейчас депутаты просто не могли пройти мимо этого. Это запрос общества, и это необходимо для защиты суверенитета РФ. Да имущество, жилье таких людей будут арестовывать. И делать все, чтоб эти граждане понесли не только справедливое наказание в соответствии со статьями КОАПП, но и УК РФ. И чтобы они лишились возможности получать любые блага на территории России, которую они поливают помоями за ее пределами.

— Есть международный опыт в этом направлении?

— Великобритания лишает гражданства тех своих граждан, которые помогли России не только напрямую, но даже косвенно. Мы то про лишение гражданства релокантов не говорим — а только про арест имущества. Вообще, любая страна тех, кто предал ее интересы, будет подвергать жестким санкциям и наказаниям. Именно потому, что это — защита своего суверенитета. В нашем случае — чтобы недружественные страны через третьих лиц не оказывали негативное влияния на наше общество.

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