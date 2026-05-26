Автошколам в России будут присваивать рейтинг: как будет действовать система оценки учебных заведений для водителей

С 28 мая вступает в силу приказ МВД, согласно которому будет проводиться оценка эффективности учебных заведений, занимающихся подготовкой водителей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Школьный учебный год окончен (хотя выпускников еще ждут экзамены). А вот для автошкол все самое интересное – впереди! С 28 мая вступает в силу приказ МВД, согласно которому будет проводиться оценка эффективности учебных заведений, занимающихся подготовкой водителей. Впоследствии на основе полученных данных сформируют рейтинг автошкол, который будет обновляться ежегодно и станет доступен всем пользователям.

В общем, выбирать, куда пойти учиться на права, станет проще. В теории.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

КАК БУДУТ ОЦЕНИВАТЬ?

Критерии оценки определили давно. Если не вдаваться в нюансы, можно выделить два основных показателя эффективности. Первый – процент выпускников автошкол, которые с первого раза сдали экзамен в ГАИ. Второй – число ДТП с пострадавшими, виновниками которых стали бывшие выпускники конкретного заведения (в пересчете на 1000 человек). Все просто и понятно. Если человек уверенно сдал на права, плюс аккуратно ездит и не попадает в аварии – значит, обучили его хорошо. Следовательно – той автошколе, в которой его подготовили, можно довериться.

Правда, первый рейтинг мы увидим не раньше 2028 года. Оценку эффективности автошкол в соответствии с установленными критериями будут осуществлять не позднее 15 февраля каждого года, следующего за отчетным. Но поскольку приказ вступит в силу лишь в мае, 2026-й решено пропустить. А первый полноценный отчет сформируют уже по итогам 2027 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ЧЕМ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ?

Впрочем, эффективность подобного рейтинга вызывает вопросы.

- С одной стороны – хуже точно не станет. Если система заработает, а выбирать хорошие автошколы будет легче, то что в этом плохого? Но есть ряд нюансов, которые придется учитывать. В первую очередь – наличие тех самых автошкол. Одно дело, когда речь о Москве, где выбор – огромный. Другое – маленький город где-то в провинции, где на десятки километров вокруг только одна автошкола, и та принадлежит начальнику ГАИ. И как ее рейтинг поможет местным жителям с выбором? – задается вопросом вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

Кроме того, надо учитывать специфику сдачи экзаменов на права. Скажем, с теорией все просто: как выучил правила, как проштудировал билеты - так и сдал. Но успех сдачи практики часто зависит от инспектора ГАИ, который принимает экзамен.

- А «сбить бойца» при желании не так сложно. Не важно, по какой причине. Из-за нежелания выдать права всей группе экзаменуемых, чтобы тебя не упрекнули во взятке. Или же просто из-за плохого настроения, - добавляет Ян Хайцеэр. – В общем, не всегда успех в сдаче практики зависит от реальной подготовки водителя. А вот на рейтинг автошкол это теперь будет влиять.

Наконец, не все зависит от преподавателей и инструкторов. Личные качества ученика тоже имеют значение. Не зря же в ВУЗах и даже в некоторых школах есть вступительные экзамены. Хочешь учиться в хорошем заведении - докажи, что ему соответствуешь! А как быть автошколам? Тоже устраивать отбор? Но это – удар по доходам. И потенциальный рост цен за обучение, которое и сейчас не дешевое. По статистике, средняя стоимость курса в России – выше 45 тысяч рублей. В Москве – 51,6 тысяч. И это без учета дополнительных часов вождения, которых в базовой программе подготовки большинству не хватает.

- В любом случае, повторюсь – сама идея не плоха и может принести пользу. Но оценить ее эффективность получится только через несколько лет, - резюмирует Ян Хайцеэр.