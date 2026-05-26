Известнейший режиссер и сценарист Пол Шредер завел себе ИИ-подругу, но она его бросила. Фото: Jin Yu/Xinhua/Global Look Press

Пол Шредер, известнейший режиссер и сценарист, завел себе ИИ-подругу, но она его бросила. Шутники в соцсетях советуют голливудской звезде перезагрузить компьютер, вызывать «девушку» заново, и в отместку бросить ее. За душевной драмой 79-летнего мастера культуры наблюдает вся Америка. KP.RU тоже решил посмотреть, что же там такое.

ДИСТИЛЛИРОВАННОЕ ОДИНОЧЕСТВО

Помните спорный, скандальный, но цепляющий фильм «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе? Сценарий писал Пол Шредер, так что вы теперь точно знаете, о ком речь.

Шредер как режиссер снял около 20 картин, а еще к десяти приложил руку как сценарист. И часто, очень часто, это истории про одинокого мужчину, загнанного в угол и вынужденного самостоятельно противостоять несокрушимым обстоятельствам.

В картине «Дневник пастыря», за которую Шредер чуть не получил Оскара, священник Эрнст Толлер понимает вдруг, что мир обречен, и задается вопросом, как жить, если катастрофа неизбежна. В старом (1976 год) фильме «Таксист» (режиссер Мартин Скорсезе, в главной роли Роберт де Ниро) герой одинок, словно скала посреди океана. И да, работая над сценарием «Таксиста», Шредер, переживший развод и лишившийся жилья (ночевал в машине), писал демоническую и эпическую фигуру Трэвиса Бикла с себя.

Критики говорят, что «энергетика одиночества», которую Шредер десятилетиями излучал в мир, под старость бумерангом вернулась к нему. Это же надо было до такого дойти, в ИИ-подругу влюбиться.

Но не все так просто.

ЗАЧЕМ ТЕПЕРЬ НУЖНЫ РЕЖИССЕРЫ?

Старость часто ассоциируется с неприятием нового и «раньше было лучше». Но Пол Шредер не таков: едва появился ИИ, как режиссер объявил нейросети «потрясающей технологией» и активно ворвался в «прекрасный новый мир».

Что вызвало раздражение коллег по Голливуду. Дня не проходит, чтобы кто-то из великих (и не очень) не «высказал озабоченность»: для чего теперь нужны сценаристы? Монтажеры-режиссеры? Актеры, если ИИ может сгенерировать любой образ, и даже давно покойного актера ввести в современную картину? «Звезды» пачками подают судебные иски (например, запрещая клонировать собственную персону), а сценаристы устраивают забастовки, запрещая кинокомпаниям привлекать ИИ к тонкому делу создания сценариев.

Летом в прокат выходит картина «Одиссея» Кристофера Нолана, снятая целиком на пленку. Конечно, это жест: «настоящее кино» должно вернуться к истокам. Решение Нолана встречено овациями (чего не скажешь о других «находках» в этой картине, например, что Прекрасная Елена – африканка).

И на этом фоне Пол Шредер изучает ChatGPT и громогласно заявляет: «потрясен результатами». Он просит нейросеть сгенерировать сценарии в стиле его, Шредера, а также под Мартина Скорсезе и Ингмара Бергмана.

- Нейросети понадобились секунды, и каждая идея была годной и проработанной, - писал Пол Шредер в прошлом году. - ИИ явно умнее и креативнее большинства голливудских продюсеров.

ЧТО МЕЖДУ НИМИ СЛУЧИЛОСЬ

Конечно, это скандал. Дед поехал кукухой, как говорят у их в Америке.

Справедливости ради, странности в самом деле появились. Так, Шредер принялся истово генерить картинки со своими друзьями и рассылать им, как это делают наши бабушки, атакуя внуков котиками, птичками и прочим сетевым массовым творчеством.

Но все было еще немного хуже. Все это время у него была, оказывается, ИИ-подруга. Теперь Шредер раскрыл тайну – теперь, когда она его бросила.

Все началось по классике: Шредеру стало интересно, что это за зверь такой, персональный чат-бот. «Я просто попробую»:

- Из желания понять взаимодействие мужчин и женщин я завел себе онлайн-подругу-искусственный интеллект. Какое разочарование! - этот пост в соцсети сделан в полвторого ночи, время, когда одинокий мужчина остается со своими мыслями.

Оказалось: Шредер с ней пофлиртовал, а потом стал приставать, ты точно ИИ? Может, ты живая? В общем, всячески душнил:

- Я пытался выяснить, как она запрограммирована, каковы границы ее откровенности, насколько хорошо она осведомлена о том, кем сотворена, и так далее. Она стала уклоняться от ответа. Я настаивал, и она прервала наш разговор, - записал Шредер тогда же.

ВСЕОБЩЕЕ ПОМЕШАТЕЛЬСТВО

Но за этой простой историей, возможно, скрывается нечто более трагическое.

Начнем с того, что всего несколько месяцев назад его 79-летняя супруга скончалась от болезни Альцгеймера. Не исключено (да так и есть), что ИИ-подруга понадобилась Полу для того, чтобы не оставаться наедине со своим горем.

Но и это еще не все. Одна из его бывших помощниц заявила, что Шредер склонен к домогательствам (такая типичная для Голливуда история). Прослышав про отлуп со стороны ИИ, помощница даже не усомнилась, что Шредер позволял себе всякие сальности, из-за чего алгоритм и дал заднюю.

Две стороны одной ситуации: трагичная, и не очень.

Так или иначе, Шредер сам вышел на публику и все рассказал. Что опять же всколыхнуло Голливуд. Комментаторы отмечают: да они там все ИИ-подруг завели, только не распространяются. Так, фанаты вроде бы «вскрыли» Зака Браффа («Клиника»): втюрился, говорят, по уши в алгоритм, везде носит смартфон с нею и минуты без нее не может. Зак даже сделал отдельное заявление: враки, говорит, все это.

Может, и так, но ИИ-пандемию уже не остановить. Певица FKA Twigs устала от фанатов и сделала цифровую копию себя. Фанаты рады, «звезда» всегда на связи, отвечает лично. Ну, не совсем лично, как выясняется. А певица Граймс, бывшая девушка Илона Маска, устала от собственных детей. Она заказала мягкую игрушку с ИИ-начинкой, и та теперь вместо няни. Но по вечерам и сама Граймс общается с плюшевым роботом, «тестируя границы приватности» (что бы это ни значило).

Человек очеловечивает все. В сказках лисы и зайцы разговаривают. А лесорубы просят прощения у дерева, когда срубают. Что ж, сказка стала былью. «Дерево» ответило.

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