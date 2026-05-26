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Экономика26 мая 2026 16:00

От снайперской винтовки до искусственного интеллекта: В Москве открылся Первый Международный форум по безопасности

В Росфинмониторинге рассказали о снижении уровня киберпреступности в России
Владимир ПЕРЕКРЕСТ
Концерн Ростех представил передовое вооружение

Концерн Ростех представил передовое вооружение

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ. Перейти в Фотобанк КП

«КАЛАШНИКОВ» ПОКАЗАЛ СВЧ

В Москве открылся Первый Международный форум по безопасности, в котором приняли участие более 5 тысяч представителей из 140 стран, в том числе, и 12 недружественных. Кто их знает, то ли созрели для сотрудничества, то ли в разведку пошли.

Защитная экипировка современного бойца

Защитная экипировка современного бойца

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ. Перейти в Фотобанк КП

А на стендах было на что посмотреть. Тут и беспилотники последней модели, в том числе и с вертикальным взлетом, и средства обнаружения вражеских «птичек», и специальные ружья для того, чтобы их сбивать. Несколько видов автоматического оружия, экипировка для бойцов. Видел, как заинтересованно расспрашивали иностранцы представителя концерна «Калашников» о достоинствах новой снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), пришедшей на смену легендарной винтовке Драгунова (СВД).

Стенд Росфинмониторинга на Международном форуме по безопасности. Фото предоставлено пресс-службой Росфинмониторинга

Стенд Росфинмониторинга на Международном форуме по безопасности. Фото предоставлено пресс-службой Росфинмониторинга

Но форум, проходивший под эгидой Совета Безопасности России, — не только вооружение, это еще и встречи, дискуссии. В нем приняли участие представители спецслужб, военные, дипломаты, эксперты и ученые. Мероприятие проходит в ближайшем Подмосковье — в многофункциональном центре «Лайв-Арена» и парке «Патриот», продлится оно до 29 мая.

Одним из основных этапов первого дня стал организованный Росфинмониторингом круглый стол «Роль цифровых технологий в финансировании запрещенной законом деятельности и их влияние на национальную безопасность».

Участники «круглого стола» обсуждают, как привлечь искусственный интеллект на свою сторону в борьбе с киберпреступностью. Фото предоставлено пресс-службой Росфинмониторинга

Участники «круглого стола» обсуждают, как привлечь искусственный интеллект на свою сторону в борьбе с киберпреступностью. Фото предоставлено пресс-службой Росфинмониторинга

ЧТО ПОМОГЛО ОСАДИТЬ КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ

Наши участники поделились достижением: в России по итогам 2025 года снизилось число мошенничеств с использованием интернета, телефонии и искусственного интеллекта.

— В прошлом году впервые за несколько лет пошел спад этой преступности — по итогам года мошенничество с использованием новых технологий у нас упало на 12%, — сказал статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, отвечая на вопрос KP.RU.

По его словам, этому способствовало сочетание законодательных и технических мер. В частности, это внедрение в июне прошлого года первого антифрод-пакета, в котором обозначены меры по борьбе с киберпреступностью. Он положил начало созданию государственной системы противодействия кибермошенничеству — ГИС «Антифрод». Система открывает банкам и правоохранительным органам доступ к сведениям о владельцах номеров, которые используются в противоправных целях. Это позволяет оповещать клиентов банка о том, что незнакомый номер, с которого поступает звонок, был засвечен как мошеннический, так что будьте бдительны.

Есть и второй антифрод-пакет — он начнет действовать в сентябре 2026 года. Этот пакет предусматривает ограничение количества платежных карт на одного человека и возможность отказаться от звонков с иностранных номеров, а также обязанность банков возмещать ущерб, если они проигнорировали предупреждение о мошеннических действиях и при этом пострадал их клиент.

Кроме того, среди успешных мер по борьбе с мошенниками Герман Негляд отметил и запрет несовершеннолетним открывать банковские счета без разрешения родителей.

Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал, как бороться с киберпреступностью. Фото предоставлено пресс-службой Росфинмониторинга

Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал, как бороться с киберпреступностью. Фото предоставлено пресс-службой Росфинмониторинга

Среди технических мер — разработанный Росфинмониторингом сервис мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», который позволяет отследить цифровой след преступников.

МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНОСТРАНЦЕВ

Искусственный интеллект и новые технологии позволяют успешнее бороться с мошенниками. Но и мошенники не менее успешно используют современные достижения!

— Новые технологии, которые применяют мошенники, увеличивают охват и прибыльность незаконного бизнеса, — отметил Негляд. — По данным Интерпола, прибыльность мошеннических действий с использованием новых технологий в 4 раза превышает прибыльность преступлений совершенных традиционными методами.

Криптовалюту преступники используют уже не только для расчетов за наркотики и для отмывания преступных доходов.

— Мы отследили оплату криптовалютой заказного убийства, — рассказал замглавы Росфинмониторинга.

Все чаще применяются дроперские карты, то есть карты, оформленные на подставных лиц. Получили популярность целые дроп-пакеты: карта, паспорт и сим-карта на одного человека. В последнее время для дроперских карт чаще стали использоваться персональные данные иностранных граждан — их намного сложнее проверить.

— Уровень манипуляции человеческим сознанием с привлечением новых технологий значительно вырос, — отметил Негляд.

По его словам, мошеннические колл-центры уже не просто названивают всем подряд в расчете на удачу, а используют обработку больших данных для того, чтобы сделать точечное предложение конкретному человеку, наиболее уязвимому с точки зрения мошенников: это могут быть, например, проблемы со здоровьем или накопившиеся долги.

КРИПТОВАЛЮТЧИКИ УКРЫЛИСЬ В ЛЕСУ

Хлопот доставляет и бесконтрольный майнинг — производство криптовалюты. По сути, это все равно, что бесконтрольное печатание нелегальных денег.

— Крупная майнинговая ферма была скрыта в лесу и действовала под прикрытием документов о ведении сельского хозяйства, — рассказал участникам «круглого стола» руководитель отдела аналитического сопровождения следствия Главного следственного управления Следственного комитета России Станислав Васильев.

Для производства криптвалюты эти лесные «фермеры» своровали электроэнергии более чем на 4 млн. долларов. А сама «крипта» была выведена в иностранные юрисдикции.

Следственный комитет разработал законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за наиболее опасные проявления незаконного майнинга. Это крупный ущерб и извлечение незаконного дохода, отметил представитель Следкома.

Всего, по его словам, в России действует примерно 190 тысяч нелегальных майнеров. А ущерб, который они нанесли, может достигать 280 млн долларов.

Генералы из Никарагуа готовятся к форуму об опасности неоколониализма

Генералы из Никарагуа готовятся к форуму об опасности неоколониализма

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ. Перейти в Фотобанк КП

НЕЙРОСЕТЬ И СЕКСУАЛЬНЫЕ СКАНДАЛЫ

Оказывается, это не только российская проблема — выманивание денег у доверчивых граждан и вовлечение их в преступную деятельность. Бывает, что финансовый «троянский конь» может стать угрозой национального переворота.

— Как-то ко мне обратился человек, представился международным инвестором и предложил внести в экономику страны 500 миллионов долларов, — рассказал на встрече премьер-министр Республики Мадагаскар Мамитиана Радзаунарисун. — Что-то меня насторожило в его предложении, и я не стал лоббировать его интересы. И буквально на днях узнал, что он арестован — оказалось, что этот человек вместе с сообщниками вели активную работу среди представителей поколения Z, чтобы мобилизовать их для дестабилизации обстановки в стране. После этого я дал поручение соответствующим службам отслеживать, на что расходуются крупные суммы, которые появляются в банковской системе.

Премьер-министр Республики Мадагаскар Мамитиана Радзаунарисун рассказывает, как предотвратил финансирование госпереворота. Фото предоставлено пресс-службой Росфинмониторинга

Премьер-министр Республики Мадагаскар Мамитиана Радзаунарисун рассказывает, как предотвратил финансирование госпереворота. Фото предоставлено пресс-службой Росфинмониторинга

Отдельная мировая проблема — использование дипфейков, то есть не просто «картинок», а даже интервью и видеосюжетов, сгенерированных нейросетью. Вплоть до интимных сцен — каково это для политиков, особенно во время выборов?! Особенно, если этого на самом деле этого не было!

Русская СВЧ (Снайперская винтовка Чукавина) заинтересовала иностранцев

Русская СВЧ (Снайперская винтовка Чукавина) заинтересовала иностранцев

Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ. Перейти в Фотобанк КП

— Для того, чтобы отличить реальный видеосюжет от сгенерированного нейросетью, мы проводим разные проверки, — рассказала участникам «круглого стола» эксперт в области геополитики и кибербезопасности из Сингапура Лили Онг, это она рассказала про секс-видео от нейросети. — Например, увеличиваем изображение и смотрим на человеческую кожу во время движения. Какие изменения на ней возникают — и соответствуют ли они естественным деформациям человеческой кожи при движении. Нам надо найти средство борьбы с искусственным интеллектом с помощью самого искусственного интеллекта.

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