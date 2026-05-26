От снайперской винтовки до искусственного интеллекта: В Москве открылся Первый Международный форум по безопасности

Концерн Ростех представил передовое вооружение Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ. Перейти в Фотобанк КП

«КАЛАШНИКОВ» ПОКАЗАЛ СВЧ

В Москве открылся Первый Международный форум по безопасности, в котором приняли участие более 5 тысяч представителей из 140 стран, в том числе, и 12 недружественных. Кто их знает, то ли созрели для сотрудничества, то ли в разведку пошли.

Защитная экипировка современного бойца Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ. Перейти в Фотобанк КП

А на стендах было на что посмотреть. Тут и беспилотники последней модели, в том числе и с вертикальным взлетом, и средства обнаружения вражеских «птичек», и специальные ружья для того, чтобы их сбивать. Несколько видов автоматического оружия, экипировка для бойцов. Видел, как заинтересованно расспрашивали иностранцы представителя концерна «Калашников» о достоинствах новой снайперской винтовки Чукавина (СВЧ), пришедшей на смену легендарной винтовке Драгунова (СВД).

Стенд Росфинмониторинга на Международном форуме по безопасности. Фото предоставлено пресс-службой Росфинмониторинга

Но форум, проходивший под эгидой Совета Безопасности России, — не только вооружение, это еще и встречи, дискуссии. В нем приняли участие представители спецслужб, военные, дипломаты, эксперты и ученые. Мероприятие проходит в ближайшем Подмосковье — в многофункциональном центре «Лайв-Арена» и парке «Патриот», продлится оно до 29 мая.

Одним из основных этапов первого дня стал организованный Росфинмониторингом круглый стол «Роль цифровых технологий в финансировании запрещенной законом деятельности и их влияние на национальную безопасность».

Участники «круглого стола» обсуждают, как привлечь искусственный интеллект на свою сторону в борьбе с киберпреступностью. Фото предоставлено пресс-службой Росфинмониторинга

ЧТО ПОМОГЛО ОСАДИТЬ КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ

Наши участники поделились достижением: в России по итогам 2025 года снизилось число мошенничеств с использованием интернета, телефонии и искусственного интеллекта.

— В прошлом году впервые за несколько лет пошел спад этой преступности — по итогам года мошенничество с использованием новых технологий у нас упало на 12%, — сказал статс-секретарь — заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд, отвечая на вопрос KP.RU.

По его словам, этому способствовало сочетание законодательных и технических мер. В частности, это внедрение в июне прошлого года первого антифрод-пакета, в котором обозначены меры по борьбе с киберпреступностью. Он положил начало созданию государственной системы противодействия кибермошенничеству — ГИС «Антифрод». Система открывает банкам и правоохранительным органам доступ к сведениям о владельцах номеров, которые используются в противоправных целях. Это позволяет оповещать клиентов банка о том, что незнакомый номер, с которого поступает звонок, был засвечен как мошеннический, так что будьте бдительны.

Есть и второй антифрод-пакет — он начнет действовать в сентябре 2026 года. Этот пакет предусматривает ограничение количества платежных карт на одного человека и возможность отказаться от звонков с иностранных номеров, а также обязанность банков возмещать ущерб, если они проигнорировали предупреждение о мошеннических действиях и при этом пострадал их клиент.

Кроме того, среди успешных мер по борьбе с мошенниками Герман Негляд отметил и запрет несовершеннолетним открывать банковские счета без разрешения родителей.

Статс-секретарь - заместитель директора Росфинмониторинга Герман Негляд рассказал, как бороться с киберпреступностью. Фото предоставлено пресс-службой Росфинмониторинга

Среди технических мер — разработанный Росфинмониторингом сервис мониторинга криптовалютных транзакций «Прозрачный блокчейн», который позволяет отследить цифровой след преступников.

МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ИНОСТРАНЦЕВ

Искусственный интеллект и новые технологии позволяют успешнее бороться с мошенниками. Но и мошенники не менее успешно используют современные достижения!

— Новые технологии, которые применяют мошенники, увеличивают охват и прибыльность незаконного бизнеса, — отметил Негляд. — По данным Интерпола, прибыльность мошеннических действий с использованием новых технологий в 4 раза превышает прибыльность преступлений совершенных традиционными методами.

Криптовалюту преступники используют уже не только для расчетов за наркотики и для отмывания преступных доходов.

— Мы отследили оплату криптовалютой заказного убийства, — рассказал замглавы Росфинмониторинга.

Все чаще применяются дроперские карты, то есть карты, оформленные на подставных лиц. Получили популярность целые дроп-пакеты: карта, паспорт и сим-карта на одного человека. В последнее время для дроперских карт чаще стали использоваться персональные данные иностранных граждан — их намного сложнее проверить.

— Уровень манипуляции человеческим сознанием с привлечением новых технологий значительно вырос, — отметил Негляд.

По его словам, мошеннические колл-центры уже не просто названивают всем подряд в расчете на удачу, а используют обработку больших данных для того, чтобы сделать точечное предложение конкретному человеку, наиболее уязвимому с точки зрения мошенников: это могут быть, например, проблемы со здоровьем или накопившиеся долги.

КРИПТОВАЛЮТЧИКИ УКРЫЛИСЬ В ЛЕСУ

Хлопот доставляет и бесконтрольный майнинг — производство криптовалюты. По сути, это все равно, что бесконтрольное печатание нелегальных денег.

— Крупная майнинговая ферма была скрыта в лесу и действовала под прикрытием документов о ведении сельского хозяйства, — рассказал участникам «круглого стола» руководитель отдела аналитического сопровождения следствия Главного следственного управления Следственного комитета России Станислав Васильев.

Для производства криптвалюты эти лесные «фермеры» своровали электроэнергии более чем на 4 млн. долларов. А сама «крипта» была выведена в иностранные юрисдикции.

Следственный комитет разработал законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за наиболее опасные проявления незаконного майнинга. Это крупный ущерб и извлечение незаконного дохода, отметил представитель Следкома.

Всего, по его словам, в России действует примерно 190 тысяч нелегальных майнеров. А ущерб, который они нанесли, может достигать 280 млн долларов.

Генералы из Никарагуа готовятся к форуму об опасности неоколониализма Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ. Перейти в Фотобанк КП

НЕЙРОСЕТЬ И СЕКСУАЛЬНЫЕ СКАНДАЛЫ

Оказывается, это не только российская проблема — выманивание денег у доверчивых граждан и вовлечение их в преступную деятельность. Бывает, что финансовый «троянский конь» может стать угрозой национального переворота.

— Как-то ко мне обратился человек, представился международным инвестором и предложил внести в экономику страны 500 миллионов долларов, — рассказал на встрече премьер-министр Республики Мадагаскар Мамитиана Радзаунарисун. — Что-то меня насторожило в его предложении, и я не стал лоббировать его интересы. И буквально на днях узнал, что он арестован — оказалось, что этот человек вместе с сообщниками вели активную работу среди представителей поколения Z, чтобы мобилизовать их для дестабилизации обстановки в стране. После этого я дал поручение соответствующим службам отслеживать, на что расходуются крупные суммы, которые появляются в банковской системе.

Премьер-министр Республики Мадагаскар Мамитиана Радзаунарисун рассказывает, как предотвратил финансирование госпереворота. Фото предоставлено пресс-службой Росфинмониторинга

Отдельная мировая проблема — использование дипфейков, то есть не просто «картинок», а даже интервью и видеосюжетов, сгенерированных нейросетью. Вплоть до интимных сцен — каково это для политиков, особенно во время выборов?! Особенно, если этого на самом деле этого не было!

Русская СВЧ (Снайперская винтовка Чукавина) заинтересовала иностранцев Фото: Владимир ПЕРЕКРЕСТ. Перейти в Фотобанк КП

— Для того, чтобы отличить реальный видеосюжет от сгенерированного нейросетью, мы проводим разные проверки, — рассказала участникам «круглого стола» эксперт в области геополитики и кибербезопасности из Сингапура Лили Онг, это она рассказала про секс-видео от нейросети. — Например, увеличиваем изображение и смотрим на человеческую кожу во время движения. Какие изменения на ней возникают — и соответствуют ли они естественным деформациям человеческой кожи при движении. Нам надо найти средство борьбы с искусственным интеллектом с помощью самого искусственного интеллекта.

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