Депутатам Госдумы запретят проносить телефоны в зал пленарных заседаний: почему Вячеслав Володин хочет ужесточить правила

Это решение подчёркивает попытку руководства Госдумы повысить дисциплину и концентрацию депутатов на работе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин анонсировал введение соответствующих нормативов. Однако, пока не ясно, как именно это будет реализовано? Поставят ли специальный ящичек перед входом в зал или обяжут народных избранников оставлять телефоны в кабинетах?

Решение спикера стало реакцией на инцидент, произошедший на предыдущем пленарном заседании. Во время выступления руководителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева депутат Елена Драпеко («Справедливая Россия» — За правду) вела телефонный разговор прямо в зале заседаний. Это было замечено участниками процесса и спровоцировало обсуждение дисциплины.

- Коллеги, может быть все-таки, придя на работу в этот зал и принимая ответственные решения, телефоны будем оставлять в своих кабинетах? — обратился в депутатам с такой репликой Володин.

И не дожидаясь ответа анонсировал изменение порядка проноса гаджетов и поручил подготовить соответствующие нормативные изменения.

Совсем скоро не будет никаких переписок и разговоров во время важных государственных дел Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Это решение подчёркивает попытку руководства Госдумы повысить дисциплину и концентрацию депутатов на работе. Совсем скоро никаких переписок и разговоров во время важных государственных дел.

На данный момент механизм реализации поручения Володина остаётся не до конца ясным. Не уточняется: будет ли организован официальный пункт сдачи телефонов у входа в зал, кто будет контролировать исполнение правила, какие санкции предусмотрены за нарушение запрета.

Ранее в конце января 2026 года фотографам уже запретили снимать пленарные заседания Госдумы, что также стало частью ужесточения режима работы зала. Теперь там находятся только штатные видеографы Госдумы, которые обеспечивают он-лайн трансляцию. А еще ранее, много лет назад, в зал, где принимаются законы закрыли вход журналистам.