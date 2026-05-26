«Дальний Восток, я люблю тебя!»: Клим Шипенко предложил создать серию фильмов об уникальных регионах России

Фото предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Организаторами форума выступили Минвостокразвития России, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) и Правительство Республики Бурятия при поддержке ВЭБ.РФ.

Всего в деловой, образовательной, культурной и городской программах форума приняли участие почти 35 тысяч жителей и гостей Улан-Удэ. На разных площадках собрались представители креативного бизнеса, чиновники, институты развития, инвесторы, продюсеры, дизайнеры, архитекторы, музыканты, художники и кинематографисты.

Фото предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Форум креативных индустрий стартовал 21 мая с пленарной сессии «Новый образ Дальнего Востока: от контента к капиталу» (запись трансляции). Участники поговорили о том, как аудиовизуальный контент, кино, анимация, музыка, дизайн и даже технологии ИИ превращаются в настоящие финансовые активы и двигатели экономики Востока России и страны в целом.

Так, заместитель главы Минвостокразвития России Эльвира Нургалиева отметила результативность мер по развитию креативных индустрий в макрорегионе.

Фото предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

- За четыре года проведения форумов, развития целого направления и фактического построения новой экономики буквально из крупиц, мы уже можем говорить, что пазл складывается, - отметила она. - Сегодня на Дальнем Востоке мы создаем физическую инфраструктуру. Креативный кластер уже работает в Якутии, в этом году открывается следующий в Улан-Удэ. Также готовятся к запуску кластеры в Благовещенске, во Владивостоке, в Петропавловске-Камчатском. У нас появляются дома для предпринимателей креативных индустрий пространства, где они могут творить.

Фото предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Глава Бурятии Алексей Цыденов рассказал, что в республике определили 16 направлений для развития креативных индустрий: IT-разработка программного обеспечения, народные художественные промыслы, отдых, развлечения, гастрономия, мода, музыка, кино и т.д.

- Креативная индустрия – это, в первую очередь, экономика. Возможность зарабатывать, создавая что-то новое с творческим началом. И мы для себя видим это как возможность зарабатывать, формировать доходы населения, при этом получать счастье от того, что делаешь, - сообщил Алексей Цыденов.

На сессии «Новый образ дальневосточных городов в кино и сериалах» участники обсудили, как современный кинематограф влияет на восприятие городов Дальнего Востока, формирует региональную идентичность и способствует продвижению территорий в России и за рубежом.

Фото предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Кинорежиссёр, сценарист и продюсер Клим Шипенко (на его счету такие кинохиты, как «Вызов» и «Холоп») предложил выпустить серию качественных видеопортретов дальневосточных городов для продвижения регионов среди российских и международных кинокомпаний, а также создать серию киноальманахов, посвящённых дальневосточным городам.

– Предлагаю сделать такой альманах: есть 11 регионов Дальнего Востока. Взять 11 топовых режиссёров, они вытянут жребий - каждому достанется регион, и у всех будет одинаковый бюджет. Каждый поедет в этот регион, изучит его и снимет новеллу. По типу «Париж, я люблю тебя!», - привел пример Клим Шипенко.

Режиссёр и продюсер Фёдор Бондарчук оценил предложение как рабочее: «Ничего не надо придумывать - берем и делаем», отметив, что на форуме «очень много молодых людей».

Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов поддержал предложение и пообещал обеспечить необходимую помощь проекту.

Фото предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Форум объединил участников 10 стран мира и 43 регионов России. Самой многочисленной иностранной делегацией стала делегация Монголии – 18 участников. Среди российских регионов наиболее широко были представлены Забайкальский край – 74 участника, Иркутская область – 30, Приморский край – 24 и Республика Саха (Якутия) – 19 участников.

Одним из ключевых итогов форума стало подписание соглашений более чем на 30 млрд рублей. Документы предусматривают реализацию инфраструктурных, туристических и креативных проектов на Дальнем Востоке, включая запуск новых кинопроектов, создание мультфильмов, арт-объектов и развитие креативной инфраструктуры.

Фото предоставлено пресс-службой Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

Впервые в ДФО в рамках форума прошёл международный медиарынок. Участникам представили 50 кино- и анимационных проектов, по итогам работы были заключены соглашения о продаже 9 кинокартин. Также впервые состоялся арт-рынок, где были представлены и реализованы работы дальневосточных художников. Объявлено о проведении в конце 2026 года первой Дальневосточной архитектурной премии.