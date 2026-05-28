Прочитал брошюру – победил борщевик

Источник: пресс-служба ВООП.

Несмотря на сугубо утилитарный характер материала,брошюра будет интересна широкому кругу людей. Содержание буклета включает в себя не только рекомендации по методам борьбы или технике безопасности, но и информацию о географии распространения борщевика, его истории.

В частности, говорится, что всего в мире насчитывается несколько десятков видов борщевика. Гигантские борщевики привлекли внимание садоводов еще в первой половине ХIХ века, когда их стали выращивать в странах Европы как декоративные растения.

В России борщевик больше всего распространен на Северном Кавказе. При этом далеко не все виды являются ядовитыми.

Более того, безопасные виды (обыкновенный и сибирский) активно употребляли в пищу на Руси в средние века. Даже врусском кодексе семейной жизни «Домострой» XVI века есть прямая рекомендация «насеять борща, и с весны варить его для себя почаще».

Брошюра детально описывает биологические особенности борщевика: в каком климате растет, сколько живет, на какой год появляется стрелка, сколько тысяч семян у одногорастения и сколько лет сохраняется всхожесть этих семян.Данная информация не только дает всесторонний портретэтого инвазивного сорняка, но и показывает его чудовищное биологическое совершенство.

Например, высота этого чудо-сорняка может достигать 5 метров. При этом каждое растение дает от 7 до 70 тысячсемян, которые могут сохранить свою всхожесть до 10 лет.

Данная информация будет полезна при планированииочистки загородных участков и сельхоз территорий.

Кстати, методам борьбы тут посвящен целый раздел. Авторы документа сразу заявляют, что, несмотря на запущенность проблемы, борщевик Сосновского можно победить. Но эффективная борьба возможна только при комплексном подходе, включающем выкапывание,распахивание полей, а также применение гербицидов, там, где это разрешено. Среди необычных, но доказавших свою эффективность способов также выделяют создание плотных злаковых дернин на открытых участках и выпас на борщевике овец и коз, которые могут питаться им без негативных последствий.

В то же время составители брошюры подчеркивают, что борьба с этим опасным сорняком – это дело не только властей, но всего общества. И отсидеться тут не получится.31 июля 2025 года подписан закон, который обязывает с 1 марта 2026 года владельцев всех земельных участков принимать меры по борьбе с борщевиком. Нерадивых землепользователей ждет штраф: до 50 тыс. рублей для физлиц, до 70 тыс. рублей для должностных лиц и до 700 тыс. рублей для компаний.