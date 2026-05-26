Шохин: Путин поддержал идею об уполномоченном по защите прав предпринимателей

Владимир Путин и Александр Шохин во время встречи в Кремле. Фото Вячеслав Прокофьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

…- Александр Николаевич, я посмотрел по телевидению репортаж о вашей встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле - во вторник, 26 мая. Оказывается, это ваша инициатива (а я думал - Кремля) – стать еще и уполномоченным по защите прав предпринимателей…

- Нет, Александр, на самом деле это неверное толкование. Инициатива является совместной - Администрации Президента России и делового сообщества в целом. И ее поддержал Владимир Владимирович Путин.

- И что там главное?

- А заключается эта инициатива в том, чтобы передать функции уполномоченного с уровня государственного органа, коим по закону являются уполномоченный и его аппарат, на уровень общественно-государственный.

- А это значит…

- Где уполномоченный не будет занимать государственную должность.

То есть, речь идет об автономной некоммерческой организации, учрежденной Российской Федерацией и деловыми объединениями.

Такая организация в принципе существует, ее надо реорганизовать в случае, если закон это позволит.

- А что для этого нужно сделать?

- Чтоб реализовать эту инициативу, необходимо, во-первых, поменять закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей… Убрав оттуда упоминание о том, что уполномоченные являются государственными служащими со своим аппаратом.

И, во-вторых, Указом президента определить ту самую автономную некоммерческую организацию, которая с участием учредителя - Российской Федерации - и делового сообщества - будет реализовывать функции рабочего аппарата уполномоченного.

То есть, потребуется еще определенное время, прежде чем предложение президента будет воплощено, что называется, и в соответствующие нормативные решения…

Ну, и, самое главное, позволит работать уже модернизированному институту уполномоченного по защите прав предпринимателей.

- Александр Николаевич, вот такой вопрос возникает. Президент вас сразу же поддержал, как только такая идея прозвучала. Надо полагать, что вы еще на съезде предпринимателей об этом говорили?

- Да, действительно, 26 марта после пленарного заседания съезда у нас состоялась, условно говоря, закрытая встреча президента с руководством РСПП и главами крупнейших компаний.

И среди прочих тем мы как раз обсуждали судьбу института уполномоченного по защите прав предпринимателей, рассмотрели несколько вариантов его модернизации.

Решили, что просто назначение какого-то человека без совершенствования работы самой организации и ее трансформации в государственно-общественный институт, основанный (сформированный) на принципах государственно-частного партнерства… - ничего не даст. Трудно будет повысить эффективность взаимодействия бизнеса и власти по этому направлению.

И президент согласился с таким подходом.

Ну, и, собственно говоря, дальше мы уже прорабатывали конкретные поправки и в закон, и готовили проекты указов.

Сейчас, после того, как президент поддержал - не только концепцию изменения, но и, по сути дела, конкретные механизмы и инструменты… Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время будет внесен законопроект в Государственную Думу.

Ну, идеально было бы, если бы президент сам внес эти поправки, чтобы они были приняты как можно быстрее.

- А как теперь все это будет называться?

- А, кроме того, поскольку речь все-таки идет об институте при главе государства, в любом случае, название останется прежним – уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей.

Другое дело, что он будет выполнять эти обязанности не как государственный чиновник, а, как (мы это предполагаем) председатель наблюдательного совета вот этой автономной некоммерческой организации…

- А кто в нее войдет?

- Там будут представлены как все бизнес-объединения, так и правоохранительные органы…

И, безусловно, учитывая, что все эти ведомства правоохранительные находятся в ведении президента, тоже было бы правильно, если бы от его имени было бы не только внесение соответствующего закона. Но и - издание указа. Поэтому ждем.

- А долго ждать?

- Надеемся, что все пройдет достаточно быстро. Учитывая, что вопрос согласован… И - что это не просто инициатива, которую объявили на встрече с президентом… Но и - тщательно проработанный вопрос, который мы в последние два года достаточно активно обсуждали.