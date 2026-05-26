Открывая двери добра: как НКО становятся ближе к народу через СМИ

Фото: Адель Хисамов

В Казани состоялось важное событие для всего некоммерческого сектора – медиаинтенсив «Открытые НКО». Это двухдневное погружение в мир современной журналистики, SMM и PR, организованное федеральной медиаплатформой dobro.live. при поддержке Фонда президентских грантов. Цель мероприятия – помочь некоммерческим организациям (НКО) стать узнаваемыми, заявить о себе самой широкой аудитории и привлечь как можно больше сторонников.

ЦИФРОВОЙ МОСТ К СЕРДЦАМ

В современном мире, где информация распространяется со скоростью света, крайне важно, чтобы добрые дела и социальные инициативы не оставались незамеченными. Для этого 21 и 22 мая в Казани прошел уникальный двухдневный медиаинтенсив «Открытые НКО», организованный федеральной медиаплатформой dobro.live. Это событие объединило представителей некоммерческого сектора, студентов медиаспециальностей, журналистов и экспертов, чтобы научить всех желающих эффективно рассказывать о своей деятельности, привлекать внимание к важным проблемам и использовать современные технологии для развития.

Долгожданный медиантенсив стартовал в коворгинге «Добрая Казань». Мероприятие собрало широкую аудиторию, заинтересованную в развитии и продвижении. Среди участников: руководители и сотрудники НКО, команды социальных и культурных проектов, студенты медиаспециальностей, представители молодежных медиацентров, специалисты по коммуникациям и сотрудники пресс-служб.

«Чтобы добро разрасталось, оно не должно быть в тени. Многие социальные проекты, несмотря на свою неоценимую пользу, сталкиваются с проблемой низкой осведомленности. Люди просто не знают о существовании НКО и их достижениях. Наше мероприятие призвано изменить эту ситуацию. С 2019 года мы проводим обучающие семинары в регионах, помогаем НКО размещать новости и истории на сайте dobro.live, а также активно налаживаем мосты между некоммерческим сектором и СМИ, демонстрируя, как взаимовыгодным может быть такое сотрудничество», - выступила с речью руководитель соцпроектов медиагруппы «Комсомольская правда» и проекта «Открытые НКО» Анна Хороших.

Медиантенсив прошел в коворгинге благотворительного фонда «Добрая Казань».

Ведь часто бывает так, что за дверьми некоммерческих организаций кипит работа, приносящая огромную пользу обществу: помощь нуждающимся, защита природы, поддержка культуры, развитие образования. Сотрудники и волонтеры вкладывают душу и силы в свои проекты, добиваются реальных результатов, но об этом знают лишь единицы.

Руководитель соцпроектов медиагруппы «Комсомольская правда» и проекта «Открытые НКО» Анна Хороших.

Как отметила еще один из организаторов медиаинтенсива Маргарита Ахундова, проект предлагает участникам комплексный подход к решению этой проблемы. Программа охватывает продвижение в СМИ, публичные выступления, соцсети с применением ИИ и PR-стратегию.

«Участникам нужно научиться выстраивать коммуникацию со СМИ и находить интересные инфоповоды. Кроме того, многие руководители НКО сталкиваются с необходимостью выступать перед аудиторией. Мастер-классы помогут преодолеть страх перед публикой, а также научиться формулировать свои мысли четко и убедительно. Также не забываем и про соцсети. С помощью ИИ можно превратить сухие отчеты о деятельности в живые, эмоциональные истории, которые привлекут внимание и вызовут отклик у подписчиков. Наконец, не забываем и про долгосрочную репутацию. НКО должны выстраивать комплексную PR-стратегию, которая поможет создать положительный имидж и сохранить его на долгие годы, - сказала PR-продюсер проектов «Открытые НКО».

В ОДНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Одним из ключевых преимуществ медиаинтенсива является возможность прямого взаимодействия между представителями НКО, журналистами и студентами медиаспециальностей. Участники работают в командах, что позволяет каждой стороне лучше понять процессы другой.

Первой взяла слово куратор проекта «Дог-френдли» Дарья Раек. Она рассказала, что некоторые СМИ, наоборот, делают ее проекту только хуже, выставляя собаководов исключительно преступниками. Поэтому Дарья со своей командой разработала специальные тезисы, которые нужно донести до читателей через прессу.

«Я проработала в сфере зоозащиты более 15 лет. Сейчас курирую проект ответственного отношения к домашним животным. Наша задача презентовать сообщество собаководов через различные СМИ. Не для кого не секрет, что собаки - это конфликтная среда. К сожалению, некоторые СМИ лишь усугубляют ее. Ведь, зачастую, мы читаем лишь плохое про собак и собаководов. Как животные кого-то покусали и так далее. Поэтому за последние 3 года мы придумали тезисы, которые нужно грамотно донести до читателей именно через СМИ», - сказала Дарья.

Остальные участники поддержали ее инициативу и обсудили, как наиболее эффективно использовать медиа для достижения социальных целей. В свою очередь, руководитель АНО «Республиканский ресурсный центр по поддержке СО НКО» Светлана Салмина добавила, что их центр предоставляет возможность размещать информацию на своей платформе.

«Мы даем возможность НКО размещать информацию на наших ресурсах, поскольку являемся грантооператором главы Татарстана Рустама Минниханова, и, таким образом, поддерживаем победителей конкурсов», - пояснила спикер.

Участники обсудили, как наиболее эффективно использовать медиа для достижения социальных целей.

К слову, о грантах главы Татарстана. Они предоставляются социально ориентированным НКО на реализацию проектов, направленных на развитие гражданского общества, культуры, образования и поддержку социально уязвимых слоев населения. Так что, у местных НКО есть все шансы получить финансовую поддержку не только от государства, но и от республики. Главное, грамотно заявить о себе. Но как это сделать, если руководители работают в условиях многозадачности и им зачастую не хватает на это времени?

«Мы живем в 2026 году. У руководителей часто нет свободного времени на развитие соцсетей, найм сотрудников и так далее. Автоматизация - это благо, которое позволяет вести просветительскую деятельность своей организации. Сегодня можно автоматизировать все, что угодно - и это прекрасно», - заявил на это директор АНО «Донор-Серч» Руслан Шекуров.

ТЕОРИЯ НА ПРАКТИКЕ

Медиаинтенсив «Открытые НКО» не только обучает, но и мотивирует. Самые активные и талантливые участники получают ценные призы: возможность выиграть публикацию подкаста или статьи на федеральных ресурсах «Открытых НКО», сайте и радио «Комсомольская правда» в программе «Доброволец».

Особое внимание уделяется студентам медиаспециальностей. Для них интенсив становится площадкой для получения практического опыта, прохождения вузовской практики и публикации первых профессиональных материалов на федеральной платформе. Это уникальный шанс начать свой карьерный путь в сфере «доброй журналистики», помогая социальным проектам.

После того, как спикеры и эксперты поделились знаниями, всех участников разделили на команды. В каждой команде оказались представители НКО, студенты и журналисты. Им дали задания, чтобы они смогли попрактиковаться. Не остался в стороне и корреспондент «КП-Казань», который сменил амплуа и побывал в роли директора НКО. Причем, интервью у него брал реальный руководитель НКО, на мгновение ставший журналистом.

«Адель, здравствуйте. Меня зовут Ольга, я корреспондент «Комсомолки». Сегодня мы договорились с вами пообщаться о НКО «Спорт с умом». Расскажите пожалуйста о ваших достижениях», - обратилась импровизированная журналистка.

«Наша организация внедряет ИИ технологии в спортивные тренировки. На сегодняшний день уже разработано умное EMS снаряжение. Как это работает? Вы надеваете специальную экипировку. При совершении малейшего телодвижения она посылает импульсы, которые сжигают калории и прокачивают каждую мышцу. И напрягаться не нужно. А в будущем мы планируем создать ИИ-клон для занятий спортом. Нейродвойник будет делать упражнения за вас. О том, отжиматься ли ему, качать ли пресс или подтягиваться на турнике - напрямую скажет за вас ваш мозг. То есть, нейросеть занимается спортом, а у вас растут мышцы. Круто, не правда ли?» - сымпровизировал корреспондент «КП-Казань2.

Следующими вышли на сцену студенты университета правосудия. Они разыграли ток-шоу. По сценарию, на передачу пришла бывшая заключенная, которая 7 лет отбывала наказание за сбыт наркотиков. Женщина призналась, что до сих пор не может адаптироваться к нормальной жизни. И на помощь ей приходят психологи из НКО.

Затем последовали еще две импровизированные сцены с участием студентов и представителей НКО. Участники в игровой форме отработали полученные знания, начиная от создания инфоповода и заканчивая его презентацией. Это было не только увлекательно, но и невероятно полезно. Ведь именно в процессе активного взаимодействия и решения реальных задач лучше всего закрепляется новый опыт.

После обсуждения для участников провели деловую игру, чтобы закрепить теорию на практике.

По окончании деловой игры, эксперт медиаинтенсива Евгения Коломеец посоветовала студентам и представителям НКО активно сотрудничать с прессой. Ведь журналисты могут донести до широкой аудитории значимость и положительное влияние социальных инициатив. Это поможет привлечь внимание к важным проблемам и проектам, направленным на их решение.

«Вам нужно установить контакты с журналистами. В будущем вам это пригодится!», - заявила она.

В завершении медиаинтенсива, одна из его организаторов Маргарита Ахундова выразила свой восторг по отношению к жителям Казани. По ее словам, здесь живут особенные, эмоциональные люди с горящими глазами.

«К примеру, по сравнению с москвичами, казанцы более эмоциональные и заинтересованные люди. Они задают много вопросов, готовить впитывать информацию и углубляться в тему. Жители Казани не стесняются задавать вопросы, а москвичи очень занятые и воспринимают информацию через призму: «А нужна ли эта информация мне в данный момент?». Такое ощущение, что казанцы живут свою лучшую жизнь. У них энергия через глаза видна», - восхищается Ахундова.

Медиаинтенсив «Открытые НКО» в Казани стал ярким примером того, как современные медиа и технологии выступают мощным инструментом для развития социально значимых проектов. Полученные знания, навыки и установленные контакты помогут некоммерческим организациям стать более заметными, привлечь больше сторонников и, самое главное, увеличить положительный вклад в жизнь общества. Это не просто обучение, а инвестиция в добро, которое становится открытым и видимым для всех.