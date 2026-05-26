Отца массового выпуска Т-34 отлили в бронзе: в Москве открыли памятник генералу и инженеру Юрию Максарёву

Генеральный директор АО "Концерн "Уралвагонзавод" Александр Потапов, секретарь Совета при президенте по культуре Владимир Мединский и руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов во время торжественной церемонии открытия монумента. Фото Александр Щербак/ТАСС

На Бережковскую набережную столицы, к зданию Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), 26 мая пришло много серьезных людей. Принесли много красных гвоздик. Их возлагали к памятнику Юрию Максарёву. Золотую звезду Героя Социалистического труда восемь десятков лет назад уроженец Порт-Артура получил за то, что запустил массовое производство знаменитой «тридцатьчетверки» - легендарного танка Т-34.

- Советский Союз раздавил противника системой организации военного тыла и военного производства. И качеством, и количеством нашей техники. Т-34 мы сделали раз в десять больше, как немцы не пыжились. И это сделал 37-летний Юрий Максарёв! У него была невероятная послевоенная судьба - был министром, создавал Роспатент. То, что такие люди, как Юрий Максарёв, делали в тылу, значит ничуть не меньше, чем сделали многие генералы на фронте, - отметил помощник президента, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

- Созданная на Урале под руководством Максарёва в годы войны система массового поточно-конвейерного производства позволила выпустить почти 26 тысяч танков Т-34. Трудоёмкость танка на нашем заводе среди предприятий танковой промышленности была самой низкой в мире. Такая организация производства сохранилась до наших дней, позволяя нам оставаться крупнейшим мировым производителем бронетехники... – подчеркнул гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов. И указал, что и сейчас наша армия получает лучшие танки в нужных количествах.

Именно Максарёв в годы войны заложил основы тагильской школы танкостроения. А это - простота и надёжность конструкций, взаимозаменяемость узлов и деталей машин, ремонтопригодность танков в полевых условиях.

17 лет Юрий Евгеньевич возглавлял Госкомитет СССР по делам изобретений и открытий – ныне Роспатент. Именно благодаря его усилиям наша страна присоединился к главным международным соглашениям в сфере интеллектуальной собственности: Парижской конвенции, Договору о патентной кооперации, Мадридскому и Ниццкому соглашениям.

- Он содействовал интеграции страны в мировое патентное пространство. Мы продолжаем эту работу, способствуя укреплению технологического лидерства и защите интересов государства и россиян за рубежом, – отметил глава Роспатента Юрий Зубов.

Памятник лауреату Госпремии, награжденному семью (!) орденами Ленина, генерал-майору Юрию Максарёву появился благодаря совместным усилиям РВИО, «Уралвагонзавода», Роспатента и Евразийского патентного ведомства.

Народный художник России Андрей Ковальчук стал автором проекта.

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