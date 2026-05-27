Любите, девушки, простых полярников, отважных летчиков и моряков

Весной 1937 года началась экспедиция «Северный полюс - 1», участники которой вошли в историю как папанинцы.

Высадку на льдину и легендарный дрейф «Комсомолка» подает практически в режиме реального времени. В отсутствие телевидения это первое советское реалити на страницах газеты, растянувшееся почти на год. Участники соответствуют эпохе, суровой и героической.

1937

21 мая 1937 года самолет Михаила Водопьянова с членами экспедиции приземлился на Северном полюсе (с 2013 года в России в эту дату отмечают День полярника).

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22 мая «Комсомолка» практически полностью посвящена начавшейся полярной экспедиции под руководством Отто Юльевича Шмидта. В телеграмме Молотову и Сталину (1-я полоса) начальник экспедиции рапортует, что льдина для зимовки выбрана:

«Льдина, на которой мы остановились, расположена, примерно*, в 20 километрах за полюсом по ту сторону и несколько на запад от меридиана Рудольфа. Положение уточним. Льдина вполне годится для научной станции, остающейся в дрейфе в центре полярного бассейна. Здесь можно сделать прекрасный аэродром для приемки остальных самолетов с грузом станции».

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Вслед за флагманским самолетом с острова Рудольфа должны вылететь еще три самолета (командиры экипажей - Молоков, Алексеев и Мазурук). Однако метеоусловия осложняются. 24 мая «КП» дает почасовую сводку:

«Остров Рудольфа, 23 мая. 13 час. 50 мин. На острове Рудольфа погода ухудшается. Вылет пока еще возможен, но полюс не принимает, сообщает, что видимость один километр».

В этом же номере рассказ об участниках экспедиции, которым предстоит зимовка на первой в мире полярной научно-исследовательской станции. Это Иван Папанин, Эрнст Кренкель, Петр Ширшов, Евгений Федоров.

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25 мая оставшиеся самолеты вылетели на Северный полюс. 26 мая - передовица «КП» об отважных летчиках. И первый отчет ученых-полярников:

«Продолжаем работать. Измерили толщину льдины, сделав прорубь. Оказалось - три метра. Льдина надежная, выдержала продолжительный дрейф. Несет нас пока по ветру на запад, считая от меридиана Рудольфа, со скоростью до полумили в час».

Такие отчеты о научной работе и ситуации на станции на страницах газеты станут регулярными.

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Достичь полюса первым смог только экипаж Молокова. Алексеев добрался до льдины 27 мая. Связь с самолетом Мазурука была потеряна на несколько дней. В номере от 28 мая - подробная схема и разбор полетов. Докладывает зам. начальника экспедиции тов. Шевелев:

«…На самолете Водопьянова внезапно отказал радиокомпас». «Сами пеленговать не могли. Рация самолета Водопьянова не работала из-за порчи умформера**, а рация Кренкеля из-за малой мощности по диапазону волн не подходит для радиокомпаса».

«О самолете Мазурука сведений пока не имею. Оснований предполагать неблагополучный исход - пока мало. Предполагаю, что произошли неполадки с аппаратурой. Ведется непрерывная слежка в эфире».

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Связь с самолетом Мазурука будет восстановлена. В номерах 27, 28 и 29 мая - подробнейший рассказ о членах всех трех экипажей.

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6 июня - сообщение на первой полосе:

«5 июня, в 7 часов 12 минут, Мазурук на самолете «Н-169» прибыл в лагерь. Весь груз научной станции на месте. Выясняем погоду для возвращения на о. Рудольфа. Экипаж «Н-169» здоров. Самолет в порядке».

6 июня самолеты покинут льдину. На дрейфе останутся четыре человека.

*Орфография и пунктуация сохранены.

**Умформер - прибор для преобразования электрического тока одного напряжения или частоты в другой тип тока.

1938

Экспедиция возвращается на первые полосы в начале

1938-го, когда льдина стала стремительно уменьшаться и пошла трещинами. С 10 февраля в «Комсомолке» появляется постоянная рубрика «Вчера на льдине Папанина».

На спасение папанинцев отправляются пароход «Мурманец», ледоколы «Таймыр» (на его борту три самолета), «Мурман» (в трюме - два самолета) и «Ермак» (два самолета). Их продвижение фиксируют карты передовиц.

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20 февраля вновь весь номер посвящен дрейфующей станции. «Комсомолка» сообщает о завершении героической экспедиции и спасении папанинцев.

Теперь не будет ни одного февральского номера без заметок о возвращении полярников и рассказов участников дрейфа о работе научной станции.

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В февральских номерах страна встречает героев, в мартовских - чествует. Им отданы все первые полосы: 17 марта - фото на полюсе, 18 марта - фото на трибуне, 20 марта - фото со Сталиным, 21 марта - фото с пионерами.

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23 марта - сообщение о присвоении звания Героев Советского Союза с вручением ордена Ленина Кренкелю, Ширшову, Федорову. Иван Папанин награжден вторым орденом Ленина (первый вместе со званием Героя Советского Союза он получил в июне 1937-го).

Соответствующий указ опубликован полностью, обнародован и пункт о денежной награде - по 30 тысяч рублей каждому из четырех героев.