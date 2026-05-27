Экономика США подхватила трамповирус: куда завел страну нынешний американский президент

Придя к власти, Дональд сулил американцам золотые горы и даже собственную позолоченную статую в Вашингтоне поставил. Но блестящие обещания быстро померкли. Фото: Zuma/ТАСС

Авторитетное агентство Bloomberg недавно посетовало, что при Дональде Трампе экономика США перестала быть предметом зависти всего мира. Растет инфляция и цены на бензин, валом банкротятся малые предприятия. Введенные президентом тарифы на импорт, как и предупреждали, легли на плечи потребителей. К тому же Верховный суд страны вообще признал незаконными новые пошлины на сумму 130 миллиардов долларов. И их наверняка оспорят те, кто потерял эти деньги. В ноябре в США промежуточные выборы. Трамп в свое время обещал, что очень быстро сделает так, что все американцы станут жить лучше. Пришел срок держать ответ.

КОМУ В США ЖИТЬ ХОРОШО?

О том, как чувствует себя экономика США при Трампе и как это повлияет на перспективы власти республиканцев, «КП» поговорила с сотрудником Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максимом Черкашиным.

- Обещания Трампа провалились или нет?

- Вопрос - какие именно американцы стали жить лучше? Сейчас в Америке бум расходов на искусственный интеллект (ИИ). Он оказывает давление на фондовый рынок, растут активы Бигтеха (Big Tech - собирательный термин для обозначения крупнейших технологических компаний в США), значит, увеличиваются и выплаты в таких компаниях. Это приводит к росту потребления, в первую очередь самых богатых домохозяйств - таких в стране около 10%. Вот эти американцы чувствуют себя очень хорошо.

А для всех остальных вложения в ИИ обернулись двумя последствиями. Во-первых, ростом цен на электричество. Потому что центры обработки данных потребляют дичайшее количество электроэнергии. Во-вторых, внедрение ИИ становится одним из любимых поводов для сокращений персонала. Людей увольняют тысячами. Но часто это уловка: работников потом нанимают снова, но на подряде где-нибудь в другой юрисдикции. И платят им, соответственно, меньше.

ЛОПНЕТ ЛИ ПУЗЫРЬ ИИ

- Если посмотреть на котировки акций по индексу S&P 500 (он включает самые большие компании) за последние года два и вычесть из него технологические фирмы, то роста нет вообще, - объясняет эксперт. - А вот с этими фирмами индекс достигает исторических максимумов.

- Не похож ли ИИ на искусственно надуваемый пузырь в экономике, который потом неминуемо лопнет?

- Об этом предупреждают все чаще. Но ИИ отличается от стандартных пузырей тем, что Бигтех вкладывает в него триллионы собственных денег, а не заемные средства. Хайп вокруг ИИ не стихает, несмотря на то что видимых прибавок к продуктивности от него пока не видно. Но, так как тратят свои доллары, это может продолжаться еще достаточно долго. По времени пузырь обычно лопается тогда, когда заимодавцы приходят к заемщикам и спрашивают: а что у вас с прибыльностью? Пока что спрашивать особо некому.

Если посмотреть на котировки акций по индексу S&P 500 (он включает самые большие компании) за последние года два и вычесть из него технологические фирмы, то роста нет вообще Фото: EAST NEWS.

ЗА ПОШЛИНЫ ПЛАТИЛИ ИМПОРТЕРЫ

- А по тарифам как дела обстоят?

- Такая же динамика происходит: повышаются цены. Но они еще не легли на плечи американского потребителя, а в основном ушли в промежуточные товары и в маржу импортеров.

- Что такое промежуточные товары?

- Есть производство, условно говоря, бритв в Мичигане. Но чтобы сделать бритву, нужно собрать лезвие, станок и еще резиночку налепить, чтобы кожу не раздражать. По отдельности станок, лезвие и резиночка будут промежуточными товарами для этой бритвы. И очень многие из них поступят из-за рубежа.

- И что тут плохого?

- В апреле прошлого года были повышены тарифы на импорт, но в большей части они были сняты в нынешнем феврале, когда вышло решение Верховного суда. Удар приняли на себя импортеры. За этот период они не успели слишком повысить продажные цены на ввозимую продукцию, но пошлины американскому правительству пришлось заплатить в ущерб своей прибыли. И сейчас эти импортеры встают в очередь к администрации с требованиями прибыль получить обратно.

- То есть в любом случае деньги останутся в Штатах.

- Преимущественно - да. Но пока никому, насколько мне известно, денег не вернули.

ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

- Маячит ли торговая война США с Китаем?

- Она сейчас, по сути, заморожена до ноябрьских выборов в Конгресс. Трамп летал в КНР, возможно, и для того, чтобы как-то эту историю закрыть совсем. Последим за развитием, но пока что торговые отношения США с Китаем остаются «стабильно нестабильными».

- А с Европой? Ведь ЕС так и не ратифицировал торговое соглашение, заключенное с Вашингтоном.

- Европейцы пытаются тянуть, но в итоге им придется пойти на попятную, потому что выхода у них нет. В США сейчас сильный настрой на то, что Евросоюз надо как-то поджимать, больше с него денежек драть. Даже демократы против этого не особо возражают.

Tорговая война США с Китаем заморожена до ноябрьских выборов в Конгресс. Трамп летал в КНР, возможно, и для того, чтобы как-то эту историю закрыть совсем Фото: REUTERS.

- Но в Брюсселе же грозились применить в ответ некие жесткие экономические и финансовые меры.

- Я не вижу у них этих рычагов. Все козыри на руках у США. К тому же от Трампа можно всего ожидать. Если его европейцы сильно выбесят своими торговыми претензиями, он может, например, объявить о резком сокращении американского присутствия на континенте в рамках НАТО. И это лишь один из возможных вариантов, по которым Дональд может отвечать Европе, а у нее таких ресурсов просто нет.

О КОЛЛАПСЕ РЕЧЬ НЕ ИДЕТ

- Значит, разговоры о том, что Трамп идет к промежуточным выборам с бедственным положением в экономике, преувеличение?

- Положение в экономике действительно не очень хорошее, но я бы не спешил называть его бедственным. Избиратели, конечно, недовольны, потому что надеялись, что с приходом Трампа цены перестанут расти, а то и вообще упадут. Вот этого не случилось. Инфляция в марте скакнула вверх, потому что заметно вздорожал бензин. А это очень болезненно для американцев, в том числе в так называемых колеблющихся штатах, где потери при голосовании для республиканцев были бы наиболее болезненными. Скорее всего, это общее недовольство будет стоить Трампу потери как минимум одной палаты в конгрессе на выборах в ноябре.

Но вместе с тем утверждать, что в Штатах зреет какой-то коллапс, нет оснований. Сейчас вопрос - как долго продлится кризис вокруг Ормузского пролива, который, на мой взгляд, является наиболее серьезным экономическим фактором перед ноябрьскими выборами. Взлет цен на нефть способен обрушить любые планы развития. Если от этого абстрагироваться, то в Америке в принципе все нормально - и экономика растет, и технологии развиваются.

Что поможет Трампу?

- Сможет ли Трамп с помощью какого-нибудь внешнеполитического успеха сместить фокус избирателей с трудностей в экономике?

- Просто «какой-то успех» не подойдет. Нужен успех именно на Ближнем Востоке, причем чтобы он был окончательным. Если американцы сейчас вторгнутся на Кубу и сменят там режим, то подавляющему числу избирателей от этого не будет ни холодно ни жарко, потому что бензин у них все равно будет дорожать. Если внешнеполитический успех приведет к тому, что автомобильное топливо снова подешевеет, да, это может перекрыть другие трудности.

- А мир на Украине не приведет к снижению цен на заправках в Америке?

- Сразу точно нет. Если в США вдруг при этом каким-то чудом отменят закон о запрете импорта российской нефти (потому что отменить любой закон через Конгресс практически невозможно в нынешней политической ситуации), может быть, это случится. Но такая вероятность крайне мала.

СУДИТЕ САМИ

По итогам прошлого года в экономике США было создано 584 тыс. рабочих мест - существенно меньше, чем в каждый год при администрации Джо Байдена.

В декабре 2025 года цены выросли на 2,7% по сравнению с декабрем 2024 года. Это выше целевого ориентира в 2%, установленного Федеральной резервной системой США (аналог Центробанка РФ).

С января прошлого года цены на электроэнергию в городах выросли в среднем на 6,7%, автострахования - на 0,8%. Жилье в среднем подорожало на 2,8%, продукты питания - на 1,9%.

С января по апрель 2026 года средняя стоимость бензина марки Regular (АИ-92) выросла на 40% и составила $1,09 (78 рублей) за литр.