Просто я работаю тиктокарем: почему зумеры массово расстаются с творческими профессиями и идут на заводы

Дмитрий Гильмутдинов на фоне новой коксовой батареи Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

И это те самые зумеры, о которых постоянно говорят - трудиться, мол, не хотят, стремятся к балансу работы и личной жизни, психологический комфорт для них главнее всего.

Однако HR-эксперт Ирина Чувалова уверена, что современная молодежь «устала от «продажи воздуха» в креативных индустриях: бесконечных правок, размытых результатов, токсичных чатов и страха, что их работу сделает нейросеть». На заводе все понятно: вот задача - вот результат. И именно это в нашем тревожном мире дает ощущение определенности и спокойствия.

РАБОТУ НАШЕЛ ЗА СУТКИ

«Один день из жизни инженера на заводе. Вчера я снял размеры с этого узла, и нужно изготовить защиту щетки. Делаю 3D-модель, делаем раскрой, примеряем заготовку. Испытываем, получаем брак, бегу снова в кабинет выяснять, в чем дело, потому что раскрой не сошелся по ширине… Вечером в цеху вспыхнула новая проблема в изготовлении кронштейнов для пескоразбрасывателя, осматриваю место и оставляю эту задачу на завтра». Это текст из видеоролика, набравшего 400 тысяч просмотров в соцсетях.

Технический склад ума Никита унаследовал от отца и деда Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Герою ролика Никите Носач 24 года, и он - главный инженер завода коммунальной техники «Стальбау» в Астане. Технический склад ума Никита унаследовал от отца и деда. Те были механизаторами и изобретателями.

- К окончанию 11-го класса, кроме как работать руками, я больше ничего не умел, поэтому пошел обучаться машиностроению в Омский политех, - говорит он. - Думал, буду строить автомобили. Но, как оказалось спустя два года обучения, машиностроение - огромная тема, которая затрагивает все: от космоса до шахт. После вуза работу нашел за сутки. Разместил объявление в интернете, на следующий день мне позвонили, пригласили, провели собеседование, экскурсию по заводу - и все, я устроился.

Никите Носачу 24 года Фото: Личный архив.

- Сразу главным инженером? - спрашиваю я.

- Сразу, - улыбается Никита. - Кадровый голод сказался. Завод наш небольшой - около 50 сотрудников. Производим спецтехнику, дорожные и коммунальные машины и т. д. Зарплата у меня выше, чем в среднем по рынку. Дополнительный доход приносят соцсети, где я рассказываю о заводе.

Никита Носач Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

ТИКТОКАРЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

Вести видеоблог Никита решил из чисто практических соображений. Во-первых, он популяризирует бренд завода. Во-вторых, это помогает в найме сотрудников.

- Заводских блогов и сейчас немного, а 5 лет назад, когда я еще учился, их практически не было, - объясняет он. - Как показать студенту или выпускнику школы, кто такие инженеры, чем они занимаются? Самое доходчивое - это видео. Можно вечно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. Вот эта тема заводского блога всем зашла.

Начальству увлечение Никиты понравилось - отличный пиар! Коллеги и подчиненные в шутку зовут его «тиктокарь» (свой блог Носач ведет в основном в сети ТикТок). За несколько месяцев аудитория блога выросла со 100 человек до 3500.

ПРИХОДЯТ ЗА ОБЩЕНИЕМ

- Я неправильный зумер, - говорит мне Дмитрий Гильмутдинов. В свои 29 лет он - старший мастер Магнитогорского металлургического комбината (ММК). И в то время, как иные его ровесники все еще ищут себя, он ищет толковых сотрудников в цех. И на его призыв откликаются молодые люди с высшим образованием.

- Для этого мне не нужно снимать ролики, тем более у нас вести цеховой блог невозможно из-за правил охраны труда и безопасности, - объясняет Дмитрий. - Мне повезло, я человек коммуникабельный, и у меня много друзей.

Дмитрий Гильмутдинов (слева) в свои 29 лет - старший мастер Магнитогорского металлургического комбината Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Дмитрий Гильмутдинов отучился в кадетском корпусе, техникуме, занимался профессиональными единоборствами, стал чемпионом России по кикбоксингу, служил в спецназе Военно-морского флота в Калининграде. После демобилизации в 2016 году устроился барельетчиком (рабочий-технолог) на ММК. Дальше - больше: Дмитрия перевели в газовщики, он поступил в вуз.

- На новой специальности я занимался регулировкой температурно-гидравлического режима, замерами давления, осмотром камер коксования, - объясняет он свои производственные задачи.

Потом его назначили мастером, а вскоре доверили самый сложный участок - коксовую батарею, прослужившую более 60 лет. Предстояла ее полная реконструкция.

- Это был марш-бросок на три года - очень кропотливая работа с оборудованием, - вспоминает старший мастер. - Тогда мне было 24 года. Я создал свою команду: кого-то из других цехов попросил, кого-то уговорил перевестись ко мне, но людей катастрофически не хватало. Дефицит кадров я ощутил в полной мере. Работа изнурительная, люди выходили на смены из ночи в ночь. Тогда я начал устраивать знакомых и друзей. В итоге наполнил штат не только на своей батарее, но и в цех около пятидесяти человек. Все - мои ровесники, многие с высшим образованием.

Сейчас зарплата Дмитрия около 180 тысяч рублей, что выше среднего по рынку. У него семья, двое сыновей - Данил и Илья.

- Как же вы привлекаете новых сотрудников? - спрашиваю я.

- Во-первых, провожу экскурсии по новой батарее, рассказываю про технологию, - отвечает Дмитрий. - Приходит много молодежи, старшеклассники. Общаюсь с ребятами, многие потом звонят и спрашивают: «Можно после колледжа прийти к вам на практику?» Я завлекаю не работой, я завлекаю молодежь именно общением.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Привлекают стабильность и перспективы

Ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович приводит статистику: интерес молодежи 18 - 24 лет к рабочим специальностям за год подскочил на 77%. На платформе популярного сервиса по поиску работы взрывной рост запросов по рабочим позициям. Операторами станков стали интересоваться на 180% чаще, шлифовщиками - на 170%, монтажниками - на 167%. Уже почти каждое пятое резюме в металлургии (19%) принадлежит вчерашнему студенту.

- Ключевой мотив - абсолютно прагматичный и понятный. Стабильность дохода и понятные перспективы, - комментирует эксперт. - Сегодня расклад на рынке такой: молодой копирайтер или маркетолог в офисе бьется за 60 - 70 тысяч рублей в условиях жесточайшей конкуренции. В то же время на производстве сварщику или промышленному альпинисту спокойно предлагают от 250 тысяч рублей, бурильщику - около 180 тысяч. Разница, как говорится, налицо.

По словам Якова Якубовича, в последнее время российская система образования перестраивается под нужды производственного рынка труда, где востребованы рабочие специальности. Появился нацпроект «Профессионалитет», направленный на подготовку кадров в системе среднего специального образования, популяризацию рабочих профессий, профориентацию школьников. Рабочие специальности больше не для неудачников, а вполне привлекательные и хорошо оплачиваемые профессии.

- Но дело не только в деньгах, - уверяет эксперт. - Зумеры панически боятся выгорания и неопределенности, которые процветают в «креативных» офисных индустриях. Там результат работы часто эфемерный, а нейросети в любой момент могут выполнить задачу быстрее. Труд в производственном секторе дает конкретный, осязаемый результат и снижает тревожность. Ну и конечно, сам завод сегодня уже не тот. Это не грязный цех из старого кино, а зачастую чистое, высокотехнологичное пространство, больше похожее на IT-офис. Сами ребята активно ведут блоги прямо от станка, показывая эту реальную жизнь без прикрас, что только подогревает интерес.

Повышение престижа рабочих специальностей, по мнению специалистов, вопрос времени. Долгие годы система деградировала, и сейчас за год-два резко восстановить в глазах молодежи и их родителей престиж рабочей профессии непросто. Однако рынок рабочих профессий стремительно молодеет: каждому пятому соискателю сейчас нет и 24 лет.

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