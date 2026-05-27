Инструкция по безопасности на каникулах: о чем поговорить с ребенком накануне лета

- Ой, что-то я растерялась! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Летние каникулы - долгожданная свобода для детей и время новых тревог для родителей. Школа отпустила на все четыре стороны, многие ребята предоставлены сами себе, а потенциально опасных мест пруд пруди. Как обсудить это с ребенком, чтобы он проникся, а не счел очередной нотацией, разбирались с Мариной Мещеряковой, инструктором по профилактике пропаж, старшей направления «Профилактика» по Липецкой области поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

ЕСЛИ ЗАБЛУДИЛСЯ

- Вообще беседовать с ребенком о правилах безопасности нужно не только накануне лета. Эти инструкции нужно повторять регулярно, тогда они реально сработают, - говорит Марина Мещерякова. - Но летом увеличивается количество опасных мест, куда ребенок может попасть, родители продолжают работать, а дети больше предоставлены сами себе.

Самое главное - выучить с ребенком правила, что делать, если потерялся.

- Если ты попал в незнакомое место и не понимаешь, куда идти, - первое правило: остановись, - напоминает Марина Мещерякова. - Основная причина, почему так долго ищут заблудившихся и детей, и взрослых, - то, что люди продолжают перемещаться. Необходимо оставаться на месте, оглянуться вокруг, посмотреть, какие люди рядом, кто может помочь. Возможно, даже покричать или обратиться за помощью. Когда мы проводим беседы с детьми, используем игру «Правило трех «О»: остановись, оглядись, окрикни».

Окрикнуть кого? И тут другое правило - обращаться за помощью не к первому встречному, а к безопасным взрослым.

Это к кому? В первую очередь - к сотрудникам полиции. Если их нет рядом - зайди в магазин, там продавцы и охрана. Проси помощи у человека с ребенком.

- Мы объясняем детям, что такой человек, скорее всего, отнесется к тебе с пониманием и сочувствием и поможет, - говорит Марина Мещерякова.

Как понять, что какой-то взрослый - опасный?

- Объясняйте так: это тот, кто предлагает тебе куда-то с ним пойти или просит у тебя помочь, что-то для него сделать. Взрослые обычно не обращаются за помощью к детям, - продолжает эксперт.

Здесь тоже работает правило трех, только «НИ»: ни с кем, никуда, никогда не уходи.

- Полезно проигрывать с ребенком ситуации: «А если тебе предложат вот это? А если вот это?» и делать варианты игры с разными соблазнами - конфетку, телефон, «сними котенка с дерева».

РАЗРЯДИЛСЯ ТЕЛЕФОН

Обязательно нужно выучить наизусть номера телефонов родителей.

- Это критично важно, причем не только на летние каникулы. Телефон может потеряться, разрядиться, и ребенок должен знать, как позвонить, - подчеркивает специалист.

! Проговаривайте: Никогда и ни с кем ни в коем случае никуда не уходи! Даже если человек дал тебе позвонить родным, даже если он предлагает пойти к нему домой, подождать маму. Мама будет искать тебя именно в том месте, где ты остался.

! Обязательно попроси трубку, чтобы самому поговорить с мамой или папой, чтобы услышать родной голос и договориться о встрече.

Правило трех «НИ»: ни с кем, никуда, никогда не уходи. Фото: Sharomka/Shutterstock/Fotodom

ПОТЕХЕ - ЧАС

Еще одно важное правило - временные и территориальные рамки.

Если ты куда-то идешь - скажи, куда и на сколько. Собрался к другу - позвони, сообщи. Решил отправиться на площадку - тоже сообщи. Чтобы родители знали и понимали, где ты находишься. Нужно, чтобы ребенок не воспринимал это как контроль, а понял: это для его безопасности.

ЗНАЙ

Помни, кто в каком круге

Рисуете их вместе и проговариваете:

Внутренний круг безопасности - это ты и твоя семья (мама, папа, брат, сестра, бабушка). С ними можно идти куда угодно.

Следующий круг - лично знакомые (сосед дядя Витя, мамин коллега, с которым она тебя знакомила, и так далее). С ними можно уходить, но только если сообщишь об этом родителям и получишь их разрешение.

Все, что за пределами этих кругов, - незнакомые люди. Они могут быть опасны, даже если выглядят очень добрыми.

С маленькими детьми лучше о таких вещах говорить в игровой форме. Например, поиграть в сказки. Это могут быть истории про лисенка, который пошел с незнакомым дядей Сережей, объяснить, что лисенок сделал не так и как он исправился.

ВАЖНО!

«Не трогай, отойди, скажи взрослым»

Учите детей ничего не поднимать с земли

Очень важно объяснить детям, чтобы они не поднимали ничего «потерянного», «забытого». Соблазн подобрать на улице красивую игрушку, блестящий кошелек или оставленный кем-то рюкзак очень велик. Тем более что детей, нашедших и вернувших хозяевам ценные вещи и деньги, часто награждают. Но иногда такие «находки» взрывались в руках у детей.

Ребенок должен усвоить: что бы ты ни увидел на земле - не трогай, не наступай, не пинай. Нужно отойти и рассказать о находке взрослому поблизости или позвонить родителям.

С маленькими детьми это правило можно проиграть в формате «находка - стоп»: показать на прогулке любой чужой предмет и спокойно повторить: «Это не наше, мы не знаем, кто это оставил, поэтому не трогаем, а просто проходим мимо». Детям постарше важно объяснить причину.

КОНКРЕТНО

От чего стоит держаться подальше

Водоемы - наиболее опасное летнее место.

- К сожалению, человек тонет быстро и чаще всего незаметно для окружающих. Утопающий не может позвать на помощь. Поэтому к водоемам ни в коем случае нельзя ходить без взрослых, - говорит Марина Мещерякова.

Трансформаторные будки высокого напряжения нередко открыты, и бывают трагические случаи, когда дети залезают в них, играя в прятки, скажем, и погибают от тока. Стоит рассказать детям, что это такое, как выглядит и чем чревато.

Железнодорожные пути с высоким напряжением нередко манят подростков. А это смертельно опасно. Также нельзя приближаться к оборванным проводам.

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