Анастасия Волочкова опозорилась: отвалилось прямо на сцене

С Анастасией Волочковой случился конфуз Фото: скриншот видео.

Анастасия Волочкова опозорилась на сцене. У 50-летней балерины отвалились волосы во время ее эмоционального выступления. Звезда больших и малых театров призналась, что после конфуза с ней произошла истерика.

Анастасия Волочкова оконфузилась во время своего концерта в столичном ночном клубе. Балерина так энергично двигалась на сцене, активно размахивая руками, что в один момент у нее отвалился шиньон.

Балерина не первый раз сталкивается с проблемой с волосами

Внушительный клок волос полетел на пол. Когда Волочкова это заметила, она стала громко хохотать.

"У меня с волос упал хвост. Спасибо всем, кто мне наращивал волосы. Спасибо всем, кто через месяц их снял. Спасибо тем, кто сделал мне шиньон! И спасибо его величеству Случаю, который смахнул его с моей головы", - сказала Анастасия.

Между тем, это не первый случай, когда волосы подводят Волочкову. Ранее балерина говорила, что ее прическа поредела из-за неудачного наращивания.

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