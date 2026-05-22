После атаки украинских БПЛА в ЛНР случилось страшное обрушение общежития

Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения общежития Фото: REUTERS.

В пятницу, 22 мая, после 9.00 мск из Старобельска (Луганская народная республика) стала поступать очень тревожная информация.

«Ночью в результате комбинированного массированного удара БПЛА по территории Старобельского колледжа Луганского педагогического университета произошло обрушение здания общежития, где на тот момент находилось 86 студентов», - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Российского чрезвычайного ведомства.

Спасатели разбирают завалы Старобельского колледжа после атаки ВСУ Вооружённые силы ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет

Сотрудники МЧС РФ работают на месте обрушения общежития. Под завалами оказались люди.

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«На данный момент спасателями МЧС России из под завалов извлечены три человека, - читаем оперативную сводку. - Они переданы бригаде скорой медицинской помощи».

На месте обрушения общежития спасатели разбирают завалы вручную и с помощью инженерной техники. Извлечено тело одного погибшего и обнаружено местонахождение 3-х человек. Основные силы сосредоточены на данных участках.

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«Из-за угрозы повторной атаки в Старобельске на месте обрушения общежития проведение поисково-спасательных работ приостановлено…»

«Комсомольская правда» следит за развитием ситуации.