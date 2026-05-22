"ВСУ целились в спящих детей. Никаких военных объектов там и близко нет": Чудовищная атака на колледж в ЛНР, подростки под завалами

Этой ночью беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике. Фото: Леонид Пасечник @ МАКС

Этой ночью беспилотники ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике. Там в это время находились дети. В своем канале в мессенджере МАХ глава региона Леонид Пасечник сообщил: «В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет. Ранения разной степени тяжести получили 35 человек». Глава региона заверил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия все утро работали спасатели. Из-за угрозы нового налета территория была оцеплена. Саперы исследовали территорию — не исключено, что здесь оставались неразорвавшиеся элементы БПЛА.

Спасатели разбирают завалы Старобельского колледжа после атаки ВСУ Вооружённые силы ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В момент удара там находились 86 детей от 14 до 18 лет

Фото: Леонид Пасечник @ МАКС

Из-под обломков доставали детей и передавали медикам. К сожалению, под завалами еще находились люди. Сколько их — не было ясно. Поиски шли не один час. По предварительной информации, спасатели уже извлекли тела не только раненных, но, увы, и погибших.

Радио «Комсомольская правда» дозвонилось до посла по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родиона Мирошника.

- Это не первый налет на гражданские объекты Луганской Народной Республики — но впервые за многие месяцы с таким количеством пострадавших?

- Вообще, там обучалось около полутора тысяч ребят. Еще продолжался учебный период. И удар, конечно, был целенаправленный. Удар был направлен именно по общежитию и учебному корпусу рядом. Никаких военных объектов там и близко не было — и враг об этом точно знал. Он метил в детей.

Фото: Леонид Пасечник @ МАКС

- Пошли сообщения, что уже обнаружены не только раненные...

- К сожалению уже есть извлеченные тела погибших. Ждем сообщения специальных служб. Остается надеется, что под завалами оставшиеся в живых смогут дождаться помощи.

- Судя по предварительной информации, прилетел не один дрон, и атака шла не несколько минут?

- По тем сведениям, которые пришли из республики, это была слаженная атака ВСУ. С 23 часов вечера и до двух часов ночи шла целенаправленная атака беспилотников с украинской стороны. Противник не мог не знать, что никаких объектов, связанных с военными, с критически важной инфраструктурой там не было. А они направляли дроны с большим количество взрывчатки на спящих детей. Взрывчатки точно было много - судя по объемам разрушения зданий и общежития, и учебного корпуса.

Фото: Леонид Пасечник @ МАКС

- Есть оценка таким действиям ВСУ?

- Это чудовищный поступок, который подпадает под использование запрещенных методов войны.

Семьям пострадавших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске оказывается психологическая помощь

- И в МИДе, и в СКР фиксируют удары украинской стороны по гражданским объектам как в ЛНР, так и в других российских регионах — сколько их к маю 2026-го?

- Точное количество преступлений сейчас подытожить нельзя, но с февраля 2022-го около 23 тысячи человек гражданского населения пострадали от рук боевиков — это только те данные, который верифицировали по линии МЧС и здравоохранения. А когда пройдут необходимые следственные действия — конечно, увеличивается число жертв таких преступлений киевского режима. Мы отмечали, что по территориям бывшего Марковского и Старобельского районов в ЛНР ВСУ наносили целенаправленные удары именно по социальным учреждениям.

- Почему такие удары участились?

- Украина получает тумак за тумаком на поле боя. Режим поступает как трусливый подонок, который достает нож из сапога в темноте и бьет в больное место. Это подпадает под определение терроризм и военное преступление. Они не просто бьют по гражданским объектам — они целят в детей, а это самое болезненное место, по которому стремятся нанести удар военные преступники.

Фото: Леонид Пасечник @ МАКС

- Когда был удар по московскому региону, то наш МИД назвал это терактом, а люди спрашивали, почему теракт, разве это не вооруженная агрессия?

- Киев чувствует, что речь идет о том, что на поле боя Россия побеждает. В лихорадочных попытках максимально воздействовать на настроения людей в тылу они и применяют именно террористические методы.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Украинские боевики постоянно атакуют гражданские объекты на Луганщине. Так, 18 мая украинские беспилотники ударили по рейсовому микроавтобусу Лисичанск-Северодонецк. В результате циничной атаки по явно не военному транспорту пострадали три человека. Одну девушку спасти не удалось.

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