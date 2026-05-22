Екатерина Волкова рассказала о сложных отношениях со старшей дочерью: «Я решила отпустить ситуацию»

Екатерина Волкова. Фото: Александра Ткачук

В Чите торжественно открылся XIII Забайкальский международный кинофестиваль, куда в качестве звездного гостя прилетела и 52-летняя Екатерина Волкова. Екатерина вышла на багуловую дорожку в эффектном джинсовом корсете и юбке в пол из денима. Наряд подчеркнул стройную фигуру актрисы. В беседе с KP.RU Волкова рассказала, что она уже второй на Забайкальском международном кинофестивале.

«Очень рада, что я вновь на этой прекрасной земле, с прекрасными людьми. Всегда теплый прием и очень положительные ощущения», — поделилась с KP.RU Екатерина.

Актриса также рассказала про планы на лето и подготовку младшей дочери, 17-летней Александры к ЕГЭ — от третьего мужа, писателя и политического деятеля Эдуарда Лимонова. Оказалось, что у актрисы все теплые месяцы расписаны буквально по минутам.

«Работы много, гастролей много, съемки в кино. И я все-таки как-то всегда выцепляю какие-то моменты для отдыха. Зачастую очень сложно. Но в этом году у меня дочка заканчивает 11 класс, соответственно, у нас планы ЕГЭ сдать и планы поступить. Моя дочь неожиданно выбрала сдавать литературу. И, наверное, как дочь писателя, это нормально, но до 11 класса ее редко можно было увидеть с книгой. Но литература и ЕГЭ сподвигли ее читать книги, потому что деваться некуда. И, знаете, я обнаружила просто огромную разницу — до и после. После того, как она прочитала даже уже несколько книг, она начала говорить по-другому, она начала мыслить, формулировать свою речь. Я говорю, что это очень-очень много значит, если ребенок читает», — рассказала Волкова.

После сдачи экзаменов младшая дочь актрисы будет подавать документы в несколько вузов: ГИТИС, ВГИК, Школу-студию МХАТ, Московскую школу кино. При этом, Александра не хочет идти по стопам звездной мамы.

Екатерина Волкова. Фото: Александра Ткачук

«Актрисой она категорически быть не хочет. Она говорит: «Я хочу зарабатывать деньги». И собирается поступать на продюсерский факультет. Хотя я не думаю, что продюсерам легче, конечно, в этой жизни. Наверное, денег больше. Я не знаю. Во всяком случае, это все равно тоже творческая профессия. Хочется пожелать ей удачи. А потом, я думаю, если ребенок и человек юный оказывается в среде, то, может быть, и случится, что она в кино снимется, попробует себя. Но пока категорически не хочет», добавила артистка.

Платье для выпускного Александра Лимонова тоже уже выбрала.

«Знаете, с подростками очень сложно. Это не нравится, то не нравится. В общем, она сама уже выбрала себе платье. Я, конечно, сказала: «О боже, это не ночная сорочка?». Но я доверяю вкусу моей дочери», — улыбнулась звезда.

А вот со старшей дочерью Валерией от первого брака Екатерина не общается. Ранее актриса уже рассказывала нам, что у нее очень сложные отношения с зятем, мужем Валерии. По этой причине Волкова даже не может общаться с внуками. У старшей дочери звезды есть 4-летний сын и девятимесячная дочка.

«Пока никаких отношений. В смысле того, что пока мы на расстоянии, к сожалению… Она счастлива, и я решила отпустить ситуацию. И надеюсь, что пройдет время, и она придет ко мне», — рассказала Екатерина Волкова.

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