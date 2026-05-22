Системное решение для будущего регионов

Антон Финогенов (в центре) предложил на форуме в Воронеже создать сеть профессиональных центров для развития территорий. Фото: ДОМ.PФ

На архитектурном форуме «Зодчество ВРН», который проходит в эти дни в Воронеже, компания ДОМ.РФ выступила с инициативой. Предлагается разработать методические рекомендации по созданию в регионах РФ специализированных центров компетенций городского развития. Эти структуры должны стать ключевым звеном в подготовке и сопровождении проектов — от концепции до практической реализации.

Как сообщили в компании, на сегодня лишь около 40 из 89 регионов могут похвастаться наличием проектных команд, занятых в сфере пространственного развития. При этом реальный опыт в мастер-планировании имеют только девять регионов. Особенно остро не хватает экономистов, инженеров, ИТ-специалистов и, что критично, транспортников — всего 12% проектных команд держат таких сотрудников в штате.

Справиться с кадровым дефицитом призвана инициатива по налаживанию эффективной работы центров компетенций. Предполагается, что они будут работать под кураторством главных архитекторов и находиться в прямом подчинении у губернаторов. Такие команды планируется наделить статусом регионального оператора комплексного развития, чтобы объединить усилия власти и профильных экспертов.

«Президент поставил амбициозную задачу — разработать мастер-планы для 200 городов и агломераций, объединив территориальное и экономическое планирование, - подчеркнул директор по развитию городской среды ДОМ.РФ Антон Финогенов. - Ключевым фактором успеха в решении столь масштабной задачи должны стать региональные центры компетенций, на базе которых формируются «команды изменений». Мы уже видим сильные примеры проектных команд в Дербенте, Грозном, Казани, созданные при поддержке ДОМ.РФ, где значительную часть специалистов составляют выпускники программы Архитекторы.рф. Чтобы тиражировать этот опыт, необходимо системно расширять сеть таких центров».

По словам Финогенова, костяк штата новых центров могут составить выпускники программы «Архитекторы.рф». За восемь лет её существования подготовлено более 700 специалистов из 152 городов. Кроме того, ДОМ.РФ уже проводит профильные образовательные модули под запросы регионов. Например, в Хабаровске совместно с Тихоокеанским государственным университетом организована образовательная программа для управленцев ДФО по реализации мастер-планов.