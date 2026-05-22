«Украине регалии власти передавали нацисты в изгнании»: Киев пошел по миру ради пантеона своих «героев»

Киевский режим планирует создать пантеон представителей украинских националистических организаций. Для этого хотят собрать останки нацистского отребья по всему миру. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на то, что в «пантеоне выдающихся украинцев» будут деятели Украинской народной республики, Западно-украинской народной республики, Организации украинских националистов* (ОУН*) , Украинской повстанческой армии* (УПА*) и тому подобные отбросы. Захарова не исключила, что Киев может дойти до переноса в украинскую столицу из Германии останков Бандеры.
На Радио «Комсомольская правда» говорили с главою Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников, членом Общественной палаты России, директором Центра истории СВО Максимом Григорьевым.
- Как такую политику можно считать совместимой с резолюциями ООН о борьбе с героизацией нацизма?
- Резолюции по борьбе с нацизмом вообще и с героизацией нацизма, в частности, на Генассамблее ООН ежегодно рассматриваются, и есть ряд стран, которые выступают против нее открыто. Это не только Украина, но и ряд европейских стран. И США в свое время выступали против.
- Ничего нового в этом нет?
- Нет. Идет возрождение нацизма, фашизма, где вместо евреев в качестве тех, кого они считают недочеловеками, выступают русские. Ничего нового.
- Так и прах Бандеры и правда могут перенести в Киев?
- Несколько лет назад под моим руководством группа российских историков написала большую монографию истории Украины. С предисловием нашего министра иностранных дел Сергея Лаврова. Там напоминали, что это ведь не сейчас появилось.
- Когда именно появилось?
- Первый известный факт – первый президент новой Украины Кравчук на специальном заседании Верховной Рады принимал регалии власти от так называемого украинского правительства в изгнании Плавьюка. А тот одновременно был пособником нацистов ОУН*.
- А как эта «передача» с юридической точки зрения выглядела?
- Украина с юридической точки зрения - преемник Украинской ССР. Но идеологически и политически она - преемник того пронацистского «правительства в изгнании». После того, как рейх проиграл, все эти «правительства в изгнании» носили декоративный характер. Это были остатки недобитых пронацистских групп. Так вот, на протяжении всех этих лет происходит все большая фашизация Украины.
- Его корни - в украинском национализме первой половины 20 века?
- Да, это был чистейший нацизм. И украинские националисты этого не скрывали. Известная статья идеолога украинского национализма Донцова так и называлась «Чи мы фашисты?» - то есть, «Фашисты ли мы?».
- И что украинские националисты отвечали?
- Тогда, еще перед Великой Отечественной, они говорили, что украинские националисты - это фашисты, потому что принадлежат «самому прогрессивному общеевропейскому течению», а именно - фашизму. И все эти люди, герои нынешней Украины, такие как Бандера и остальные, были пособниками нацистов, агенты кто абвера, кто гестапо.
- Это все установлено?
- Есть абсолютные факты. Участие в массовых убийствах гражданского населения, женщин, детей, русских, поляков, евреев – это все известно. Борцы за независимость, которых так сейчас называют на Украине - это массовые убийцы, пособники нацистов. И ничего удивительного в идее такого пантеона нет. Это лишь некий небольшой поворот Зеленского. Он продолжает активную пиар-деятельность, проигрывая войну и пытаясь влиять на умонастроения своего населения.
Фото: REUTERS.
- А в какой степени инициатива по созданию пантеона отражает запрос внутри украинского общества?
- Если бы провели соцопрос в фашистской Германии в 1943-м или даже в 1944-м и спросили – поддерживаете ли вы нацистскую партию Гитлера, большинство сказало бы «да». И сегодня на вопрос, поддерживаете ли вы киевский режим и то, что он делает, в том числе массированные удары по гражданскому населению, к сожалению, большинство населения Украины скажет «да».
- Вы проводите параллели между режимом Гитлера и режимом Зеленского.
- Параллели, к сожалению, верны. Но при этом, безусловно, много есть людей на Украине, которые выступают против этого безумия. Они связывают себя с Россией, говорят на русском языке, а не на придуманном для них украинском, но они не могут себе позволить говорить об этом открыто.
*Организация внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга и запрещена в России
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