Дмитрий Песков: Атака ВСУ на колледж в ЛНР - чудовищное преступление

Дмитрий Песков Фото: REUTERS.

…- Дмитрий Сергеевич, ВСУ ночью нанесли прицельный удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, в момент атаки в зданиях находилось 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет, часть детей все еще находится под завалами. Как в Кремле могут прокомментировать данную атаку?

- Как чудовищное преступление, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в пятницу, 22 мая, на вопросы журналистов. - Это очередное преступление киевского режима – удар по объекту образования, где дети и молодые люди.

Это чудовищное преступление. Ответственные за это преступление должны понести наказание.

В целом наказание, конечно же, должен понести киевский режим. Сейчас самое главное - принять меры по разбору завалов и оказать помощь тем, кто еще под ними находится…