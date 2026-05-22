Дмитрий Песков: Анатолий Карпов - наша легенда, его партии учат наизусть

Дмитрий Песков. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- Дмитрий Сергеевич, у меня к вам вопрос не только как к пресс-секретарю президента, но и как к председателю попечительского совета федерации шахмат России. Завтра, 23 мая, исполняется 75 лет многократному чемпиону мира Анатолию Карпову. В «Комсомолке» опубликовано большое интервью с Анатолием Евгеньевичем, одним из авторов которого является и журналист кремлевского пула… Как в Кремле и, в частности, президент Владимир Путин, относятся к этой фигуре и когда вы лично с Карповым встречались или встретитесь?

- Карпов – это наша легенда, это легенда российских шахмат, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в пятницу, 22 мая, на вопросы журналиста «Комсомольской правды.- Карпов продолжает свой опыт передавать молодым, продолжает деятельность на шахматном поприще… И - в рамках Российской Федерации. Разумеется, президент отправит поздравительную телеграмму, поздравит Карпова с юбилеем.

Многие поколения российских шахматистов очень многие партии, которые были им разыграны, учат наизусть, помнят наизусть. Это - такой законодатель по многим направлениям.

Я, разумеется, с ним неоднократно встречался.

- Спасибо большое, Дмитрий Сергеевич.