Арина Таланова на Шпицбергене. Фото: личный архив Арины Талановой

Поморы называли его Грумантом, викинги - Свальбардом, теперь он Шпицберген. Такое имя необитаемому архипелагу в Северном Ледовитом океане дал в XVI веке голландец Баренц, который застолбил право первооткрывателя.

Мог ли он вообразить, что спустя столетия на Шпицбергене, куда раньше приплывали лишь редкие смельчаки охотиться на моржей и песцов, начнут добывать уголь, поднимутся поселки.

На главном острове архипелага нет границы, хотя Россия там соседствует со страной НАТО - Норвегией. «Комсомолка» узнала, как выглядит этот соседство.

Шпицберген архипелаг в Северном Ледовитом океане. Фото: TripWalkers/Shutterstock/Fotodom

КАК РОССИЯ ЗАКРЕПИЛАСЬ НА ШПИЦБЕРГЕНЕ

Архипелаг считался «ничейным» до 1920 года, когда в Париже Норвегия, США, Британия, Франция и еще 10 стран подписали трактат, по которому норвежцы обрели суверенитет над Шпицбергеном. Все другие участники договора получили право на свободную экономическую деятельность там, а любую военную активность на островах запретили.

В 30-е годы к трактату присоединился СССР. Мы основали трест «Арктикуголь» (первым его главой, кстати, стал отец балерины Майи Плисецкой Михаил) и купили у голландцев рудник Баренцбург. Позже появились еще два поселка, Пирамида и Грумант. С 1998 года они законсервированы, Пирамида выглядит как музей социалистического быта - настолько хорошо там все сохранилось.

Поселок Пирамида. Фото: Lillian Tveit/Shutterstock/Fotodom

Россия - единственная, кроме Норвегии, страна, которая масштабно закрепилась на Шпицбергене. Норвежцы перестали заниматься угледобычей в прошлом году, торжественно опечатали последнюю шахту. А наша добыча идет - правда, в меньших масштабах, чем в советские годы, сейчас это примерно 100 тысяч тонн в год.

В Баренцбурге живут около 300 россиян. В полусотне километров расположен норвежский поселок Лонгйир с населением 2500 человек. Там, среди прочего, обустроено западное «хранилище Судного дня»: в бункере собраны семена со всей планеты. В случае, не дай Бог, всемирной катастрофы их предохранят вечная мерзлота и скальная толща.

Пирамида выглядит как музей социалистического быта - настолько хорошо там все сохранилось. Фото: iwciagr/Shutterstock/Fotodom

НОРВЕГИЯ ОБЪЯВИЛА «ТИХУЮ ВОЙНУ» РФ

- Со Шпицбергена можно контролировать выход в Северную Атлантику, - объясняет младший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Никита Липунов. - А в нескольких сотнях километров - Кольский полуостров, где базируются наши стратегические ядерные силы.

Для России жизненно важно, чтобы архипелаг был демилитаризованным. Однако мы видим заходы норвежских военных кораблей в порт. В прошлом году Шпицберген посетила большая делегация из стран-членов НАТО. Заверяли, будто это сотрудники гражданских комитетов, но в Баренцбурге возникли сомнения.

Особое беспокойство вызывает спутниковая база SvalSat в Лонгйире. Формально она занимается гражданскими задачами, но, по оценкам российских экспертов, используется для слежения за нашими вооруженными силами в Арктике. Все претензии по этому поводу Норвегия отвергает.

Осло создает массу барьеров для россиян. Под предлогом охраны природы запрещают даже раскопки нашим археологам, которые ищут на Шпицбергене следы поморских поселений.

Ограничивают транзит российских грузов в Баренцбург, ссылаясь на санкции ЕС. Недавно ужесточили требования к полетам на вертолетах, хотя они необходимы для перевозки людей между поселками - от Баренцбурга до Пирамиды 120 километров.

Попасть в Лонгйир на самолете без шенгенской визы невозможно (раньше туда летали чартеры из Москвы), а наши суда получают отказы в заходе в порты - норвежцы ссылаются на технические или экологические причины.

Осло расширяет контроль над работой наших компаний. Вводит драконовские экологические нормы для угледобычи, требует согласования строительства в Баренцбурге и Пирамиде, запрещает рыбную ловлю на шельфе.

Норвежский поселок Лонгйир с населением 2500 человек. Фото: Aleksandr Lutcenko/Shutterstock/Fotodom

РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ

Россия развивает на архипелаге новые исследовательские проекты. В Баренцбурге создают Международный научно-образовательный центр, где смогут вместе работать ученые из стран БРИКС. Уже подписан меморандум о сотрудничестве между «Арктикуглем», Мурманским арктическим университетом и китайским Университетом Циндао. Одной из площадок для исследователей станет поселок Пирамида, так он получит вторую жизнь.

С прошлого года между Мурманском и Шпицбергеном начало курсировать научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», оно «безвизово» возит туристов (поездка стоит от 300 тыс. руб.), сотрудников «Арктикугля» и грузы.

В этом сезоне русские поселки на острове ждут 10 000 путешественников.

- Баренцбург превращается в пункт въезда в Российскую Арктику для путешественников, - замечает эксперт Проектного офиса развития Арктики Анна Матвеевская. - Круизные суда теперь могут следовать прямым маршрутом от Шпицбергена до Земли Франца-Иосифа и даже Северного полюса. В Баренцбурге организовали выдачу виз РФ для иностранных гостей.

Баренцбург. Фото: личный архив Арины Талановой

НЕЛЬЗЯ БОЛЕТЬ И ПОКУПАТЬ ЖИЛЬЕ

26-летняя москвичка, метеоролог Арина Таланова попала в Баренцбург, увидев вакансию в соцсетях.

Каждый день в 6 утра она идет на метеоплощадку рядом с общежитием. Температура, влажность, давление, осадки - данные отправляются в Мурманск.

Арина Таланова в Баренцбурге. Фото: личный архив Арины Талановой

- Шпицберген многие представляют как какой-то полюс холода, - говорит Арина. - Но через архипелаг проходит Гольфстрим, «печка Европы». Зимой редко холоднее -25, а летом плюс 16-17.

В Баренцбурге живут в основном шахтеры и ученые, приезжают, как я, по контракту, но есть и старожилы, четверть века уже тут.

Купить недвижимость нельзя, все принадлежит государству. Но можно продлевать контракт. Главное - каждые два года проходить медкомиссию. У жителей Баренцбурга не должно быть никаких серьезных болезней. В поселке есть аптека, медпункт с терапевтом, хирургом и стоматологом. Если случается, например, инфаркт, инсульт, пациента везут самолетом в Норвегию, в Тромсе. И рожать женщин везут только на материк.

На удивление, за год я ни разу не хворала. Воздух чистый, инфекции не бродят.

«ДЕНЬГИ ТРАТИТЬ НЕКУДА, КОПИМ НА ИПОТЕКУ»

- Почем аренда жилья?

- 5-7 тысяч рублей в месяц, включая интернет, электричество и воду без ограничений. Ученые живут в общежитиях с кухней, ванной и туалетом на этаже. Сотрудники треста - в квартирах-студиях. Зарплаты в среднем около 100 тысяч. Деньги некуда особо потратить, люди копят. Многие берут ипотеку на материке и едут в Баренцбург работать. Налог тут для всех, между прочим, всего 8% - эту норму установили норвежцы, чтобы привлечь людей работать на Шпицберген. В Норвегии-то 35% налога платят.

- А как с продуктами?

- Привозят из Мурманска раз в месяц. Йогурты и творог сразу разбирают. Цены не скажу, что очень высокие. Молоко - 140 рублей за литр, батон хлеба - 70 рублей, его пекут в местной пекарне. Обед в столовой - 200 рублей. У нас и два ресторана работают, «Красин» и «Красный медведь».

На крепкий алкоголь квоты, продают не больше литра в месяц на человека. Иногда даже не успевают толком разгрузить в магазине, ажиотаж. А вот вино, пиво без ограничений, в поселке даже есть пивовар.

- Не скучно полярной-то ночью?

- С чего бы, - Арина загибает пальцы, - Спорткомплекс с бассейном, волейбольная площадка, теннисный корт, Дом культуры, кинотеатр, библиотека, летом ездим на шашлыки и на рыбалку, зимой на снегоходах рассекаем. Тут народ вообще очень сплоченный. Кстати, хотя школа маленькая, в классе может быть и по два человека, выпускники в очень хорошие вузы поступают.

Фото: личный архив Арины Талановой

В ПИРАМИДУ БЕЗ ОРУЖИЯ НЕ ХОДЯТ

Главная опасность на Шпицбергене - белые медведи. Занесены в Красную книгу, охотиться на них нельзя. В Баренцбурге за безопасность отвечает горноспасательный взвод, ГСВ. Он отгоняет мишек вглубь острова. Особо упорных усыпляют и увозят подальше от людей.

Через законсервированную Пирамиду проходит медвежья тропа.

- Там сейчас нельзя передвигаться без гида с оружием и рацией. А из Баренцбурга можно выходить только с двумя вооруженными проводниками, и записаться в журнале - куда пошел, когда вернешься.

Еще одна проблема - бургомистры, такие крупные чайки. Они пикируют сверху и могут вырвать еду из рук или пакета. Поэтому все мусорные контейнеры наглухо закрыты, мусор вывозит с острова специальное судно.

Кошек и собак, кроме ездовых хаски на ферме, держать запрещено, они могут нападать на птиц или подхватить бешенство от песцов. Правда, раньше в Баренцбурге жил рыжий кот-легенда Кеша, говорят, его по бумагам записали как песца - и власти закрыли на это глаза.

Фото: Lasse Johansson/Shutterstock/Fotodom

К НОРВЕЖЦАМ ЗА КОСМЕТИКОЙ

- Общаетесь с норвежцами?

- Да, на бытовом уровне они доброжелательные. Приезжают к нам в ресторан, где самые вкусные бургеры. Говорят, что в Баренцбурге им нравится, тут дух Арктики. Лонгйир - тот больше похож на город.

Заглядывает и губернатор Шпицбергена Ларс Фаузе, устраивает встречи с жителями, через переводчика все вещает о важности экологии.

А мы в Лонгйир ездим в основном группами, за покупками - ведь косметику, например, норвежцы с материка не пропускают из-за санкций. В супермаркете принимают только иностранные карты или наличные кроны, а в Баренцбурге можно расплачиваться российскими картами или внутренней карточкой «Арктикугля».

Вертолет Ми-8 летает в поселок к норвежцам по заявкам и не каждый день. Зимой можно и на снегоходах, но это часов пять занимает. Летом на катере. Хотя снегоходы и катера достаются по большей части туристам.

Любой житель Баренцбурга может перейти работать на норвежскую сторону, был бы хороший английский. Некоторые так сделали, в основном из гостиничного бизнеса - пошли администраторами, официантами. В Лонгйире средняя зарплата - 25 тысяч крон (196 тыс. руб.), но там аренда и продукты намного дороже.

ЛИЧНЫЙ ВОПРОС

- Вы сейчас в отпуске в Москве и скоро возвращаетесь на Шпицберген. Искренне хотите вернуться?

- Да. Там время будто идет иначе, такое ощущение, что ты на другой планете, оторвана от всех новостей. Спокойствие… Я бы всем советовала там побывать, особенно молодым ученым. Это место действительно притягивает как магнит…

Договор, определивший особый статус архипелага, переживает очередную холодную войну. Но 26-летняя москвичка каждое утро, в любую погоду выходит на метеоплощадку в Баренцбурге. А значит, России на Шпицбергене быть.

ИЗ ЖИЗНИ БАРЕНЦБУРГА

- 7 мая в поселке заработала первая в высокоширотной европейской Арктике радиостанция «Майя» (названа в честь Майи Плисецкой).

- 9 мая на Шпицбергене прошла самая северная акция «Бессмертный полк».

- 13 мая Россия добилась в норвежском суде отмены ареста имущества «Арктикугля» на острове. Арест был наложен в апреле по иску акционеров компании ЮКОС (принадлежала Михаилу Ходорковскому*), которые все мечтают получить от РФ компенсации и для этого добиваются ареста любых наших активов за рубежом.

- Каюр Валентина Новосельцева, владелица русской хаски-фермы, победила в норвежской гонке на собачьих упряжках в Лонгйире.

*лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенный в список экстремистов и террористов