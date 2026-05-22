Город, в который хочется вернуться: что такое петербургский стиль в туризме, и почему он притягивает путешественников

Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро».

Мы говорим «Санкт-Петербург», и перед глазами возникают Эрмитаж, набережная Невы, каналы и разводные мосты, «Медный всадник», «Аврора» и Петропавловская крепость. Миллионы туристов влюбились в Северную столицу из-за ее архитектуры, дворцов и парков, белых ночей и уникальных музеев. Неспешно гулять по красивым улочкам, сидеть в уютных кофейнях, любоваться завораживающими видами с набережных — из этих мелочей складывается неповторимая атмосфера города. А с ней и ощущение, что путешествие удалось, и желание непременно его повторить.

Но нынешний Петербург — это не только классические достопримечательности и историческое наследие. Будучи модным и креативным, он задает тренды и предлагает путешественникам эксклюзивные маршруты, искусно сочетая проверенную годами экскурсионную классику со свежими идеями. Недаром эксперты все увереннее говорят о сложившемся в индустрии туризма особом петербургском стиле, который позволяет Северной столице оставаться уникальной и ежегодно привлекать миллионы гостей.

Для многих Петербург — культурный ориентир, город, где зарождаются тенденции во многих направлениях: от событий в мире искусства до гастрономических. Но прежде всего петербургский стиль в туризме — это особый подход к организации отдыха и путешествий, основанный на глубоком уважении к культуре, истории и архитектуре.

86% ТУРИСТОВ ВОЗВРАЩАЮТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГ СНОВА

В 2025 году город подтвердил статус одного из ведущих направлений страны у путешественников: его посетили 12,4 миллиона гостей. По итогам прошлого сезона Петербург, наряду с Москвой и Краснодарским краем, вошел в тройку лидеров туристической привлекательности.

Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро».

«Почти половина всех туристов приезжает в Санкт-Петербург повторно, демонстрируя высокую лояльность к городу — 86%, — говорит председатель городского Комитета по развитию туризма Евгений Панкевич. — Это результат системной, клиентоориентированной работы, которую ведет весь город».

Северная столица стремится показать себя гостям с разных сторон, придумать новые форматы и проекты, которые, по его словам, «задают тренды и создают новую туристскую географию». В городе в любом сезоне проходит множество событий, в том числе международных и уникальных, например, праздник выпускников «Алые паруса».

«Санкт-Петербург — это не только Эрмитаж и белые ночи. Мы запускаем маршруты, связанные с кино, палеонтологией, ремеслами, создаем модные кварталы, фестивали и уникальные киномаршруты. Мы строим такую туристическую экосистему, которая будет интересна самой широкой аудитории — от школьников до профессионалов», — отметил Евгений Панкевич.

Особое внимание уделяется событийной афише. В 2026 году в городском календаре более 500 ярких событий — от выставок и концертов до уличных фестивалей и гастрономических ярмарок. На многие из них туристы приезжают специально.

«Каждый для себя может выбрать что-то свое, поскольку наш город — бесконечное количество маршрутов, и каждый из них может быть представлен по-разному, его можно проходить снова и снова», — подчеркивает Евгений Панкевич.

МАРШРУТ ПОСТРОЕН: ОТ ПЕТРА I ДО НОВОЙ ТУРИСТСКОЙ ГЕОГРАФИИ

Еще одна особенность петербургского стиля в индустрии гостеприимства — это развитие возвратного туризма. В том, чтобы приезжать в город снова и снова, когда основные достопримечательности уже изучены и наконец-то появляется время на неспешные созерцательные прогулки, есть особая прелесть.

Фото: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Городское туристско-информационное бюро».

Открывать неизведанные места, находить тайные уголки с богатой историей, следовать маршрутами любимых литературных героев или бродить по улочкам и дворам, ставшим декорациями к знаменитым фильмам — такие возможности появляются у путешественников благодаря новым проектам Петербурга. Чтобы расширить число способов познакомиться с ним поближе, городские власти создают увлекательные экскурсии и активно привлекают к их развитию местный бизнес и общественные организации.

«У нас есть два туристских маршрута, которые в 2024 году получили статус национальных. Первый — «Петербург. Петр. От первого камня до небоскреба» — посвящен Петру I. Второй — «Санкт-Петербург. Новая география». В 2025 году оба маршрута были адаптированы для инклюзивных туристов», — рассказывает Евгений Панкевич.

В Северной столице множество экскурсионных маршрутов по таким приоритетным направлениям, как экотуризм, научно-популярный и патриотический туризм. В год 80-летия Победы Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга совместно с Российским военно-историческим обществом разработал программу «Василеостровский. Остров памяти и славы» и водный маршрут «Петербург. Город и флот».

Одно из нововведений этого года — ночные прогулки по Неве под разведенными мостами. Если раньше проплывать под ними разрешалось только грузовым судам, то теперь это могут делать и пассажирские — с соблюдением правил безопасности. Полюбоваться разведенными мостами не только с набережной — еще одна уникальная возможность, которую городские власти создали для туристов и которая наверняка будет пользоваться у них популярностью.