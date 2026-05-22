Ученые выяснили, что снижает риск развития болезни Альцгеймера: Ответ может спасти жизнь

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Курение, пожалуй, единственная вредная привычка, которая отрицательно влияет на весь организм. И какие бы курильщики не придумывали оправдание, никотин и другие токсичные вещества из сигарет действительно отравляют все органы, запуская негативные изменения.
Но есть хорошая новость: их можно повернуть вспять.
Об этом пишет журнал Neurology Американской академии неврологии: хотя курение повышало риск болезни Альцгеймера, у бросивших вредную привычку этот риск снижался на 16%.
В исследовании участвовали 32 802 человека среднего и пожилого возраста без деменции. 20% были курильщиками, 36% — бывшими курильщиками, а 43% никогда не курили.
Исследование было долгосрочным – 25 лет наблюдений (в среднем за каждым человеком следили 10 лет). Каждые два года фиксировались изменения в привычках, состоянии здоровья и когнитивных функциях участников.
За время исследования деменция была диагностирована у 5868 человек. При этом риск деменции у отказавшихся от курения оказался на 16% ниже. Спустя примерно 7 лет показатели риска у бывших курильщиков приближались к уровню людей, никогда не куривших.
Более раннее исследование показало, что курение приводит к уменьшению объема серого вещества головного мозга.
- Действительно, объем вещества головного мозга у курильщиков меньше, чем у тех, кто не курит, - комментирует к.м.н., врач-невролог Мария Чердак, доцент, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета. - И чем дольше человек курит, тем значительнее сокращается количество серого вещества. Это подтверждает установленный ранее факт, что курение вызывает преждевременное старение головного мозга.
* Курение отрицательно влияет на сосудистую стенку, она становится жесткой и хрупкой, из-за чего ухудшается мозговой кровоток.
«Повреждение сосудов при курении сопоставимо с теми изменениями, которые происходят при гипертонии, сахарном диабете или атеросклерозе. Головной мозг получает меньше питательных веществ и кислорода и буквально «усыхает», - объясняет Мария Чердак.
* Смолы и продукты горения, содержащиеся в сигаретном дыме, токсичны: они отравляют нервные клетки, что также приводит к их ускоренной гибели и появлению патологических изменений в головном мозге.
- Очень часто на снимках МРТ заядлых курильщиков можно увидеть очаговые поражения вещества сосудистого характера, а также признаки ускоренной атрофии мозга, - говорит невролог. - А сокращение объема серого и белого вещества значительно влияет на ухудшение когнитивных функций и повышает риск развития болезни Альцгеймера и других видов деменции.
Врач отмечает, что отказ от курения замедляет дальнейшее нарастание негативных изменений. Поэтому бросать курить никогда не поздно.
Курение негативно влияет на все сосуды. Особенно сейчас, в жару:
- Курение уменьшает количество кислорода, которое поступает в легкие, а также поражает кровеносные сосуды, затрудняет циркуляцию крови, - отмечает профессор Вера Ларина, заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России. - Это дополнительная нагрузка на сердце и сосудистую систему.
Врач отмечает, что всего через несколько часов после отказа от сигарет уровень угарного газа в крови снижается, и кислород снова может поступать к клеткам в нормальном количестве.
А Елена Резник, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского Университета (РНИМУ им. Н.И. Пирогова), приводит такие цифры рисков курящих пациентов:
* В 2-4 раза вне зависимости от пола и возраста возрастает риск развития ишемической болезни сердца.
* Инфаркт миокарда у курильщика развивается в более молодом возрасте, ведь курение приводит к преждевременному старению сердечно-сосудистой системы.
* В два раза вырастает риск ишемического инсульта и в 3-6 раз увеличивает риск заболевания перифирических артерий.
- Курение вызывает воспаление, активацию оксидативного стресса, повреждает эндотелий (клетки, выстилающие внутренний слой сосудов – прим. Ред.), атеросклероз, активирует симпато-адреналовую систему (проще говоря – заставляет организм быть в вечном стрессе – прим. Ред.), - говорит Елена Резник.
Конечно, полный отказ от курения значительно снижает все эти риски. И жаркое лето - лучший период, чтобы это сделать.
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