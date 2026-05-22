Ученые выяснили, что снижает риск развития болезни Альцгеймера: Ответ может спасти жизнь

Курение уменьшает количество кислорода, которое поступает в легкие, а также поражает кровеносные сосуды, затрудняет циркуляцию крови Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Курение, пожалуй, единственная вредная привычка, которая отрицательно влияет на весь организм. И какие бы курильщики не придумывали оправдание, никотин и другие токсичные вещества из сигарет действительно отравляют все органы, запуская негативные изменения.

Но есть хорошая новость: их можно повернуть вспять.

Об этом пишет журнал Neurology Американской академии неврологии: хотя курение повышало риск болезни Альцгеймера, у бросивших вредную привычку этот риск снижался на 16%.

В исследовании участвовали 32 802 человека среднего и пожилого возраста без деменции. 20% были курильщиками, 36% — бывшими курильщиками, а 43% никогда не курили.

Исследование было долгосрочным – 25 лет наблюдений (в среднем за каждым человеком следили 10 лет). Каждые два года фиксировались изменения в привычках, состоянии здоровья и когнитивных функциях участников.

За время исследования деменция была диагностирована у 5868 человек. При этом риск деменции у отказавшихся от курения оказался на 16% ниже. Спустя примерно 7 лет показатели риска у бывших курильщиков приближались к уровню людей, никогда не куривших.

Более раннее исследование показало, что курение приводит к уменьшению объема серого вещества головного мозга.

- Действительно, объем вещества головного мозга у курильщиков меньше, чем у тех, кто не курит, - комментирует к.м.н., врач-невролог Мария Чердак, доцент, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета. - И чем дольше человек курит, тем значительнее сокращается количество серого вещества. Это подтверждает установленный ранее факт, что курение вызывает преждевременное старение головного мозга.

Почему это происходит?

* Курение отрицательно влияет на сосудистую стенку, она становится жесткой и хрупкой, из-за чего ухудшается мозговой кровоток.

«Повреждение сосудов при курении сопоставимо с теми изменениями, которые происходят при гипертонии, сахарном диабете или атеросклерозе. Головной мозг получает меньше питательных веществ и кислорода и буквально «усыхает», - объясняет Мария Чердак.

* Смолы и продукты горения, содержащиеся в сигаретном дыме, токсичны: они отравляют нервные клетки, что также приводит к их ускоренной гибели и появлению патологических изменений в головном мозге.

- Очень часто на снимках МРТ заядлых курильщиков можно увидеть очаговые поражения вещества сосудистого характера, а также признаки ускоренной атрофии мозга, - говорит невролог. - А сокращение объема серого и белого вещества значительно влияет на ухудшение когнитивных функций и повышает риск развития болезни Альцгеймера и других видов деменции.

Врач отмечает, что отказ от курения замедляет дальнейшее нарастание негативных изменений. Поэтому бросать курить никогда не поздно.

КСТАТИ

Почему так страдают сосуды

Курение негативно влияет на все сосуды. Особенно сейчас, в жару:

- Курение уменьшает количество кислорода, которое поступает в легкие, а также поражает кровеносные сосуды, затрудняет циркуляцию крови, - отмечает профессор Вера Ларина, заведующая кафедрой поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России. - Это дополнительная нагрузка на сердце и сосудистую систему.

Врач отмечает, что всего через несколько часов после отказа от сигарет уровень угарного газа в крови снижается, и кислород снова может поступать к клеткам в нормальном количестве.

А Елена Резник, заведующая кафедрой пропедевтики внутренних болезней № 2 Института клинической медицины Пироговского Университета (РНИМУ им. Н.И. Пирогова), приводит такие цифры рисков курящих пациентов:

* В 2-4 раза вне зависимости от пола и возраста возрастает риск развития ишемической болезни сердца.

* Инфаркт миокарда у курильщика развивается в более молодом возрасте, ведь курение приводит к преждевременному старению сердечно-сосудистой системы.

* В два раза вырастает риск ишемического инсульта и в 3-6 раз увеличивает риск заболевания перифирических артерий.

- Курение вызывает воспаление, активацию оксидативного стресса, повреждает эндотелий (клетки, выстилающие внутренний слой сосудов – прим. Ред.), атеросклероз, активирует симпато-адреналовую систему (проще говоря – заставляет организм быть в вечном стрессе – прим. Ред.), - говорит Елена Резник.

Конечно, полный отказ от курения значительно снижает все эти риски. И жаркое лето - лучший период, чтобы это сделать.

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