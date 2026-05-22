«То, что я искал»: SHAMAN расcказал, чем его покорила Мизулина

SHAMAN (Ярослав Дронов) и Екатерина Мизулина. Фото: соцсети.

Ярослав Дронов (SHAMAN) и Екатерина Мизулина поженились в ноябре 2025 года, всего через несколько месяцев после того, как официально объявили о своих отношениях. Певец и его избранница, глава «Лиги безопасного Интернета» расписались в одном из загсов Донецка.

Спустя полгода после свадьбы Ярослав рассказал о семейном быте с Екатериной. Артист признался: именно о такой жизни он всегда и мечтал. Мизулина покорила его своей женственностью и заботой. Она создала семейное гнездышко, в которое ему всегда хочется возвращаться с гастролей и концертов.

«Когда подходишь к двери дома, ты уже слышишь запах вкусного ужина, тебе открывает радостная Катерина в платье, прямо как с картинки, - просто сердце радуется. Человек тебя любит таким, какой ты есть, не меняя ничего. Она очень скромная, тихая в жизни. Она очень женственная. Катерина - прекрасная хозяйка, хорошо готовит», - рассказал SHAMAN в программе «12 вопросов взрослому».

Екатерина стала для него именно той женщиной, которую он искал всю жизнь. Она полностью соответствует образу хранительницы домашнего очага, которого ему так не хватало.

«У меня в личной жизни покой и умиротворение, потому что на работе хватает драйва, беготни, стресса. Это то, что я искал. Мне никогда не хотелось, чтобы в личной жизни было какое-то дополнительное подстегивание. Я хочу приходить домой, отдыхать душой и телом. И Катерина все это мне дает», - говорит Ярослав.

Для 41-летней главы «Лиги безопасного Интернета» этот брак стал первым, для 34-летнего артиста – третьим. В сентябре 2024 года SHAMAN объявил о разводе со второй женой Еленой Мартыновой, заместителем генерального директора по стратегическим коммуникациям крупной компании сотовой связи. Супруги поженились в 2017 году и прожили вместе семь лет. Детей в этом браке у Ярослава не было.

Музыкант воспитывает дочь от первой жены Варвару. Девочку артисту родила учительница музыки Марина Рощупкина. Супруга была старше мужа на шесть лет. Ярослав встретил Марину в 16 лет, а когда ему исполнился 21 год, влюбленные решили пожениться. Певец говорил, что их отношения разрушил переезд в Москву и плотный гастрольный график.

SHAMAN и Мизулина познакомились, работая над совместными проектами. Поначалу влюбленные скрывали свои отношениях. О чувствах к Екатерине артист публично объявил на одном из своих концертов. Певец пригласил подругу на сцену и подарил ей букет цветов.

Спустя несколько месяцев Ярослав сделал любимой предложение руки и сердца. По его словам, это был спонтанный, но логичный поступок.

«Мы к этому решению были готовы внутренне. Я приехал с очередных гастролей и прямо за ужином сделал предложение. В тот момент у меня даже кольца не было, то есть всё было очень спонтанно. У меня в голове просто всё сложилось: я должен сделать это сейчас. Ну я уже понял, что мне хорошо с этим человеком. Катя ответила мне "да", а что она ещё могла ответить?» - рассказывал музыкант в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия».

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