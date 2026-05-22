Впервые за период существования Российской Федерации было объявлено официально, что в ходе учений была передана в действующие войска реальная ядерная боеголовка. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Завершились совместные учения стратегических сил России и Беларуси. Прошли пуски межконтинентальных ракет – гиперзвуковых, крылатых, ракет воздушного базирования. Они были выполнены во время второго этапа учений ядерных сил. Верховные главнокомандующие, которые на определенном этапе приняли в них участие, высоко оценили боеготовность частей и качество вооружений.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константином Сивковым.

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ЧТО БЫЛО ВПЕРВЫЕ

- Как оцениваете итоги учений?

- Впервые за период существования Российской Федерации было объявлено официально, что в ходе учений была передана в действующие войска реальная ядерная боеголовка. Она была установлена на ракету. Потом, естественно, была снята и возвращена в место хранения.

- Это был сигнал?

- Конечно. Сигнал о том, что российский президент и подчиненные ему Вооруженные силы имеют достаточную решимость для того, чтобы при необходимости применить ядерное оружие.

- И масштаб не был рядовым?

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- Масштабы значительно превзошли те, которые были ранее и по количеству привлекаемых сил, и по размаху пространственному, где проходили учения, и по количеству применяемых вооружений различного рода. В том числе и новых вооружений.

- Что отработывали?

- Применение всех видов стратегических ядерных сил наземного, воздушного, морского базирования. Все продемонстрировали высокую боеспособность. Все ракеты стартовали и достигли назначенных целей. То, что Россия послала сигнал западу о том, что мы обладаем не только потенциалом, но и решимостью при необходимости применять ядерное оружие - главное в этих учениях и их отличие от предыдущих.

НЕ ГОНИМСЯ, НО РАБОТАЕМ

- Во время учений наш Верховный сказал, что мы не собираемся втягиваться в гонку вооружений...

- Думаю, это чисто политическое заявление, которое демонстрирует миролюбивый настрой государства. Но есть факт - мы совершенствуем системы вооружения. И у нас проходят испытания новых видов вооружений. Вспомним «Сармат», «Посейдон», «Буревестник», зенитный комплекс С-500 «Прометей», появление новых танков Т-90М. А по качеству и по количеству ядерных сил, боеголовок, которыми мы располагаем, мы превосходим все страны мира.

- Включая США?

- В США 5.5 - 6 тысяч ядерных боеголовок, боеспособных. У нас более 6.5 тысяч. На вооружении у наших подлодок есть ракеты «Булава», «Лайнер» и «Синева». Это разработки десятых годов, ну, по крайней мере, нулевых.

- А у американцев?

- У них ракеты разработки 80-х -90-х годов стоят на вооружении. До сих пор они отвечают современным требованиям. Это великолепные ракеты, но это ракеты той поры. У нас приняты на вооружение ракеты «Сармат», «Орешник». Они в обычном и ядерном варианте существуют. Есть и другие стратегические комплексы наземного базирования ядерных вооружений. В то время как у американцев пока еще ракеты старых образцов.

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КТО СОВЕРШАЕТ ПРОРЫВ?

- Американцы делают ставку на технологические прорывы?

- Да, но есть большие сомнения в их эффективности. Все эти замечательные идеи с эсминцами типа «Zumwalt», как бы невидимками, которые по стоимости приближаются к стоимости авианосца, а по эффективности сопоставимы с эсминцем «Arleigh Burke», разработанном еще в конце 80-х...

- Они грезят «Золотым куполом»...

- А мы наращиваем качество компенсации потенциальных угроз, совершенствуем наши системы стратегических ядерных сил. Американцы усиливают свою противоракетную оборону. Разворачивают группировку морского базирования противоракетной обороны на эсминцах типа «Arleigh Burke» с ракетами Standard Missile 3 (SM-3). Развивают и наземного базирования ракетные комплексы соответствующих типов, перехватчики. А мы компенсируем эти возможности за счет совершенствования траектории полета наших ракет. Создаем вместо обычных баллистических ракет боевые блоки и ракеты, маневрирующие на траектории.

- Их называют гиперзвуковыми?

- Да. Это квазибаллистические ракеты. Они не перехватываются американскими системами противоракетной обороны. Так мы поддерживаем наш паритет в сфере ядерных вооружений.

ЧТО ЭФФЕКТИВНЕЕ?

- Это стоит денег.

- Расходы на развитие стратегических ядерных вооружений не столь уж велики, если сопоставлять их с другими видами вооружений. Ядерные вооружения с точки зрения критерия эффективной стоимости, наверное, уникальны. Они эффективнее любых других вооружений.

- Поясните.

- Единственная ракета типа «Сармат», имея 10 боеголовок по 750 килотонн, может уничтожить такую страну, как Франция. И уже не нужны десятки тысяч танков, миллионы солдат. Один удар, полчаса – и страны нет.

Единственная ракета типа «Сармат», имея 10 боеголовок по 750 килотонн, может уничтожить такую страну, как Франция Фото: REUTERS.

- Но это довольно сомнительная перспектива?

- Эта перспектива сомнительная, но это - важнейший сдерживающий фактор. Это перспектива, которая делает возможным только гибридную войну против нас.

- Ну вот беспилотники роями летят…

- Беспилотники – это особая статья, и масштаб не тот. Не сопоставить с тем, что в Иране творилось. Вот это - пример отсутствия ядерного сдерживания.

ПОНЯТНЫ ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- При каком условии возможен вариант, что контингент НАТО зайдет на территорию России?

- Контингенты НАТО, скорее всего, в условиях, когда Россия находится под четким управлением действующего президента, никуда входить не будут. Для этого у них нет ни сил, ни средств, ни возможностей осуществить вторжение.

- Но есть же план на случай, если они попытаются заблокировать наш западный анклав?

- Будут массированные авиационные ракетные удары по войскам противника, которые попытаются атаковать Калининград. Плюс будет проводиться оборонительная операция силами Калининградского особого района.

- Какого масштаба?

- Армейского, вряд ли фронтового. Хотя могут нарастить силы и до фронтового масштаба. Фронт – это 300 тысяч человек. Армейский – до 70 тысяч человек. Вот такая оборонительная операция обеспечивает сдерживание врага. Армейская операция по продолжительности, по натовским взглядам, может составлять 5-10 дней. Фронтовая оборонительная операция - от двух недель до месяца.

- Этого времени достаточно для чего?

- Чтобы принять все меры для пресечению этого дела, в том числе и угрозы применения ядерного оружия. И вот то, что на прошедших учениях было демонстративно показано всем, что реальная ядерная боеголовка была размещена на боевой ракете - это как раз сигнал к тому, что мы готовы к подобным действиям. Следующим этапом может стать передача реальных ядерных боеголовок в войска. В пору СССР на флоте 25% ракетного ударного оружия было в ядерном боевом оснащении. Даже маленькая дизельная подлодка 613-го проекта, имеющая на борту всего 6 торпедных аппаратов, из них два аппарата имела с ядерным оружием. А отменили это, когда пришел Горбачев. При том, что у американцев на каждом авианосце по стандартной боевой загрузке находилось около 100 ядерных боеголовок…

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