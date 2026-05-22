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Политика22 мая 2026 11:16

«Реальная ядерная боеголовка на ракете»: Эти учения России Запад будет помнить долговидео

Военэксперт Сивков: Учениями ядерных сил Россия послала Западу четкий сигнал
Авторы (2):
Иван ПАНКИН
Игорь ЯКУНИН
Впервые за период существования Российской Федерации было объявлено официально, что в ходе учений была передана в действующие войска реальная ядерная боеголовка. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Впервые за период существования Российской Федерации было объявлено официально, что в ходе учений была передана в действующие войска реальная ядерная боеголовка. Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Завершились совместные учения стратегических сил России и Беларуси. Прошли пуски межконтинентальных ракет – гиперзвуковых, крылатых, ракет воздушного базирования. Они были выполнены во время второго этапа учений ядерных сил. Верховные главнокомандующие, которые на определенном этапе приняли в них участие, высоко оценили боеготовность частей и качество вооружений.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с заместителем президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константином Сивковым.

Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко по видеосвязи провели учения ядерных сил

Президент России Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко по видеосвязи провели учения ядерных сил

ЧТО БЫЛО ВПЕРВЫЕ

- Как оцениваете итоги учений?

- Впервые за период существования Российской Федерации было объявлено официально, что в ходе учений была передана в действующие войска реальная ядерная боеголовка. Она была установлена на ракету. Потом, естественно, была снята и возвращена в место хранения.

- Это был сигнал?

- Конечно. Сигнал о том, что российский президент и подчиненные ему Вооруженные силы имеют достаточную решимость для того, чтобы при необходимости применить ядерное оружие.

- И масштаб не был рядовым?

Минобороны РФ показало пуск ракеты с «Искандера-М» ВС Белоруссии на ядерных учениях

- Масштабы значительно превзошли те, которые были ранее и по количеству привлекаемых сил, и по размаху пространственному, где проходили учения, и по количеству применяемых вооружений различного рода. В том числе и новых вооружений.

- Что отработывали?

- Применение всех видов стратегических ядерных сил наземного, воздушного, морского базирования. Все продемонстрировали высокую боеспособность. Все ракеты стартовали и достигли назначенных целей. То, что Россия послала сигнал западу о том, что мы обладаем не только потенциалом, но и решимостью при необходимости применять ядерное оружие - главное в этих учениях и их отличие от предыдущих.

НЕ ГОНИМСЯ, НО РАБОТАЕМ

- Во время учений наш Верховный сказал, что мы не собираемся втягиваться в гонку вооружений...

- Думаю, это чисто политическое заявление, которое демонстрирует миролюбивый настрой государства. Но есть факт - мы совершенствуем системы вооружения. И у нас проходят испытания новых видов вооружений. Вспомним «Сармат», «Посейдон», «Буревестник», зенитный комплекс С-500 «Прометей», появление новых танков Т-90М. А по качеству и по количеству ядерных сил, боеголовок, которыми мы располагаем, мы превосходим все страны мира.

- Включая США?

- В США 5.5 - 6 тысяч ядерных боеголовок, боеспособных. У нас более 6.5 тысяч. На вооружении у наших подлодок есть ракеты «Булава», «Лайнер» и «Синева». Это разработки десятых годов, ну, по крайней мере, нулевых.

- А у американцев?

- У них ракеты разработки 80-х -90-х годов стоят на вооружении. До сих пор они отвечают современным требованиям. Это великолепные ракеты, но это ракеты той поры. У нас приняты на вооружение ракеты «Сармат», «Орешник». Они в обычном и ядерном варианте существуют. Есть и другие стратегические комплексы наземного базирования ядерных вооружений. В то время как у американцев пока еще ракеты старых образцов.

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КТО СОВЕРШАЕТ ПРОРЫВ?

- Американцы делают ставку на технологические прорывы?

- Да, но есть большие сомнения в их эффективности. Все эти замечательные идеи с эсминцами типа «Zumwalt», как бы невидимками, которые по стоимости приближаются к стоимости авианосца, а по эффективности сопоставимы с эсминцем «Arleigh Burke», разработанном еще в конце 80-х...

- Они грезят «Золотым куполом»...

- А мы наращиваем качество компенсации потенциальных угроз, совершенствуем наши системы стратегических ядерных сил. Американцы усиливают свою противоракетную оборону. Разворачивают группировку морского базирования противоракетной обороны на эсминцах типа «Arleigh Burke» с ракетами Standard Missile 3 (SM-3). Развивают и наземного базирования ракетные комплексы соответствующих типов, перехватчики. А мы компенсируем эти возможности за счет совершенствования траектории полета наших ракет. Создаем вместо обычных баллистических ракет боевые блоки и ракеты, маневрирующие на траектории.

- Их называют гиперзвуковыми?

- Да. Это квазибаллистические ракеты. Они не перехватываются американскими системами противоракетной обороны. Так мы поддерживаем наш паритет в сфере ядерных вооружений.

ЧТО ЭФФЕКТИВНЕЕ?

- Это стоит денег.

- Расходы на развитие стратегических ядерных вооружений не столь уж велики, если сопоставлять их с другими видами вооружений. Ядерные вооружения с точки зрения критерия эффективной стоимости, наверное, уникальны. Они эффективнее любых других вооружений.

- Поясните.

- Единственная ракета типа «Сармат», имея 10 боеголовок по 750 килотонн, может уничтожить такую страну, как Франция. И уже не нужны десятки тысяч танков, миллионы солдат. Один удар, полчаса – и страны нет.

Единственная ракета типа «Сармат», имея 10 боеголовок по 750 килотонн, может уничтожить такую страну, как Франция

Единственная ракета типа «Сармат», имея 10 боеголовок по 750 килотонн, может уничтожить такую страну, как Франция

Фото: REUTERS.

- Но это довольно сомнительная перспектива?

- Эта перспектива сомнительная, но это - важнейший сдерживающий фактор. Это перспектива, которая делает возможным только гибридную войну против нас.

- Ну вот беспилотники роями летят…

- Беспилотники – это особая статья, и масштаб не тот. Не сопоставить с тем, что в Иране творилось. Вот это - пример отсутствия ядерного сдерживания.

ПОНЯТНЫ ОТВЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- При каком условии возможен вариант, что контингент НАТО зайдет на территорию России?

- Контингенты НАТО, скорее всего, в условиях, когда Россия находится под четким управлением действующего президента, никуда входить не будут. Для этого у них нет ни сил, ни средств, ни возможностей осуществить вторжение.

- Но есть же план на случай, если они попытаются заблокировать наш западный анклав?

- Будут массированные авиационные ракетные удары по войскам противника, которые попытаются атаковать Калининград. Плюс будет проводиться оборонительная операция силами Калининградского особого района.

- Какого масштаба?

- Армейского, вряд ли фронтового. Хотя могут нарастить силы и до фронтового масштаба. Фронт – это 300 тысяч человек. Армейский – до 70 тысяч человек. Вот такая оборонительная операция обеспечивает сдерживание врага. Армейская операция по продолжительности, по натовским взглядам, может составлять 5-10 дней. Фронтовая оборонительная операция - от двух недель до месяца.

- Этого времени достаточно для чего?

- Чтобы принять все меры для пресечению этого дела, в том числе и угрозы применения ядерного оружия. И вот то, что на прошедших учениях было демонстративно показано всем, что реальная ядерная боеголовка была размещена на боевой ракете - это как раз сигнал к тому, что мы готовы к подобным действиям. Следующим этапом может стать передача реальных ядерных боеголовок в войска. В пору СССР на флоте 25% ракетного ударного оружия было в ядерном боевом оснащении. Даже маленькая дизельная подлодка 613-го проекта, имеющая на борту всего 6 торпедных аппаратов, из них два аппарата имела с ядерным оружием. А отменили это, когда пришел Горбачев. При том, что у американцев на каждом авианосце по стандартной боевой загрузке находилось около 100 ядерных боеголовок…

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