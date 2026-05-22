Аховое положение в экономике Германии при Мерце и его неспособность как-то выправить ситуацию очевидны. Ну а внешняя политика говорит сама за себя – канцлер готов устроить новый «поход на восток». Фото: REUTERS.

Рейтинг немецкого канцлера Фридриха Мерца и его правительства, по недавнему опросу ARD Deutschlandtrend, упал до самого низкого уровня за всю историю измерений с 1997 года – до 13%.

И знаете, кто главный виновник? Ну конечно, ужасные русские! Заголовок статьи в издании Politico: «Путинские тролли нападают на Мерца, чтобы усилить ультраправые силы, поддерживающие Россию».

«Путин давно пытался ослабить позиции Мерца – одного из главных сторонников Украины и, следовательно, одного из главных стратегических противников российского президента», - дает посыл автор статьи.

Правда, если нынешний немецкий кабмин при власти всего год, то что значит «давно»? Что Мерц преданный союзник Киева и открыто призывает готовиться к войне с Россией, известно всем. Так что же тогда показывает мусорный рейтинг канцлера – личную неспособность управлять страной или его провальный курс в экономике и внешней политике?

«МЕРКЕЛЬ ДЕРЖАЛА ЕГО НА ЗАДВОРКАХ»

Насчет управленческих способностей герра Мерца утверждают: его соратница по партии ХДС Ангела Меркель, будучи 16 лет канцлером ФРГ, намеренно держала Фридриха на задворках реальной власти – именно потому, что знала ему цену.

Ангела Меркель, будучи 16 лет канцлером ФРГ, намеренно держала Фридриха Мерца на задворках реальной власти – именно потому, что знала ему цену. Фото: IMAGO/Global Look Press

Аховое положение в экономике страны при Мерце и его неспособность как-то выправить ситуацию очевидны. Ну а внешняя политика говорит сама за себя – канцлер готов устроить новый «поход на восток».

Так что и без помощи фантастических «путинских троллей» рейтинги Мерца втоптаны в грязь, а его перспективы безрадостны, вплоть до предсказаний о падении правительства.

СВАЛИТЬ ВСЕ НА КРЕМЛЬ

Но почему вдруг заговорили о «троллях Москвы»? Ведь Россию, убеждают в Европе, давно превратили в изгоя, который вряд ли что-то может сделать в странах ЕС — просто потому, что те сами разорвали все контакты и ввели массу санкций.

Да тут и объяснять нечего: сваливать на происки Кремля собственные провалы гораздо привлекательней, чем каяться перед избирателями в ошибках.

«Стратегия Путина - использовать реальные и растущие политические слабости Мерца, особенно в том, что касается недовольства немцев экономической ситуацией. И усугубить разногласия насчет военной поддержки Украины со стороны Берлина», - раскрывает страшный план Politico. А дальше остается только прояснить детали.

Для достижения главной цели – ускорить уход канцлера и усилить влияние «растущих пророссийских сил на крайне правых в Германии» - пропагандистская машина Москвы изображает Мерца неэффективным политиком, а его отказ восстановить энергетические связи с РФ преподносит как экономическое самоубийство.

Россия также выставляет консерваторов из партии Мерца «безрассудными поджигателями войны за то, что они поддерживают Украину и отказываются вести переговоры с Путиным о прекращении конфликта».

УДАЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Но для чего все эти происки? Для того, разъясняет изданию депутат от ХДС Крис Шуленбург, чтобы в ближайшем будущем привести к власти партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Это дало бы России стратегического партнера и, следовательно, плацдарм в Европе», - рисует страшную угрозу для Евросоюза немецкий депутат.

Немецкая крайне правая партия «Альтернатива для Германии» - одна из крупнейших оппозиционных сил в стране с сильными позициями Фото: REUTERS.

Politico признает: редко когда обстоятельства складывались столь удачно для Москвы.

Судите сами: экономика Германии рушится, центристская коалиция ослабла, АдГ лидирует в национальных опросах, может победить в двух восточных землях и сформировать там правительства.

И в этих условиях Россия прекратила поставки казахстанской нефти в восточную Германию по своему трубопроводу, Путин предлагает в качестве переговорщика с Россией от ЕС своего давнего друга, экс-канцлера Герхарда Шредера. А тут еще и на Петербургский экономический форум в июне пригласили политиков из АдГ.

Честно говоря, трудно было ожидать, что мы так преуспели в Германии. Во всяком случае от расклада российского влияния там, представленного Politico, так и подмывает сказать: «Можем, когда захотим!» Но, повторим, это все оценки с той стороны.

БЕДА В ЕВРОПЕЙСКОМ АУЛЕ

Действительно, страшная беда может прийти в общеевропейский аул, если до власти доберется «Альтернатива для Германии». Ее лидер Алиса Вайдель на этой неделе заявила, что «угрозу для немцев представляет Украина, а не Россия», и что ее партия готова вести мирные переговоры с Путиным.

«Правительство Германии во главе с АдГ будет выступать за мир с Москвой, - сказала Вайдель в Берлине, - за примирение и диалог». А еще ее партия, если окажется у власти, обязательно восстановит «Северные потоки», чтобы страна получала дешевый российский газ.

Вот мы все сожалеем, что в наши внутренние дела столько желающих встрять. А нам вдруг рассказывают, как ловко Россия влияет на расклад немецких политических сил. Тут ведь, если в ближайшее время британский премьер, как пообещал, в отставку уйдет, впору будет спросить: «Как, и Стармера мы?..»

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