Британская полиция продолжает расследование против брата короля Карла III - бывшего принца Эндрю. Фото: NEIL HALL/ТАСС

Британская полиция продолжает расследование против брата короля Карла III - бывшего принца Эндрю. С 19 февраля, когда за ним явилась полиция и увезла на допрос, он сидит тише воды ниже травы в загородном поместье Сандрингем.

Скандал вокруг принца Эндрю и дела Эпштейна

Эндрю подозревают в злоупотреблении служебным положением. Будучи спецпредставителем страны международной торговле, он разбалтывал госсекреты своему дружку Джеффри Эпштейну. Ну и, конечно, братец монарха замешан в секс-преступлениях. В свое время ему удалось откупиться от одной из эпштейновских жертв, Вирджинии Джуффре, которую финансист подложил принцу, когда она была несовершеннолетней. Но сейчас раскрылись новые обстоятельства.

The New York Post напомнила, что следователи распространили обращение о поиске свидетелей по делу Эндрю. Удалось выйти на женщину (ее имя не раскрывают), которая утверждала: в 2010 году, когда ей было чуть за двадцать, ее привезли в королевскую резиденцию Royal Lodge в Виндзоре «для сексуальных целей». Сейчас стоит вопрос о том, захочет ли она дать официальные показания.

В феврале, когда Эндрю задержали, полиция провела обыски в его доме на территории поместья в Сандрингем и в Royal Lodge. Но через 11 часов допроса экс-принца отпустили. Спикер полиции Оливер Райт подчеркнул: сбор доказательств займет еще немало времени.

Кстати, особое внимание следователи уделяют тому, как Эндрю вообще получил пост торгового спецпредставителя. Выяснилось, что его мать, королева Елизавета II, лично настаивала на назначении сына после того, как ее двоюродный брат, герцог Кентский, отказался от этой должности.

Эндрю отдавал предпочтение командировкам в развитые страны и снял с себя всю бумажную работу, наслаждаясь путешествиями за госсчет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Король все знал»: после ареста принца Эндрю заговорили о крахе британской монархии

Массажистка раскрыла безобразный эпизод с Эндрю в Букингемском дворце: За всё платила казна