ЦИПР 2026 собрал более 13 тысяч участников со всей России и еще около полусотни стран

Фото: Предоставлено пресс-службой ЦИПР

В Нижнем Новгороде 21 мая завершила работу 11 я международная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Деловое событие в сфере цифровой экономики и технологий длилось четыре дня. Мероприятие посетило более 13 тысяч участников из всех регионов России и 46 стран мира. Такую статистику приводят организаторы события.

На конференцию приехали делегации из Китая, Индии, Бразилии, Сербии, Аргентины, Филиппин и других государств. Свои стенды на выставочной экспозиции представили 185 компаний из РФ и зарубежья — гостям демонстрировали технологичные решения. В рамках деловой программы провели 165 дискуссий. Участие в паблик токах приняли более 1 000 спикеров. Площадка традиционно выступает также местом для деловых контактов. На ЦИПР 2026 подписали более 350 соглашений, включая международные — с Китаем, Лаосом, Анголой. На мероприятии также вручили деловую премию «ЦИПР Диджитал». Ею отмечают за выдающиеся достижения в области цифровых технологий.

Представители бизнеса и власти смогли обсудить ключевые вопросы цифровой трансформации различных отраслей экономики и технологического суверенитета. В работе площадки участвовали премьер министр Михаил Мишустин, первый зампред Правительства РФ Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В сессиях участвовали также топ менеджеры российских корпораций — в сферах IT, обрабатывающей и топливно энергетической промышленности.

Пленарную сессию «Сделано в России: цифровая трансформация промышленности» открывал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Премьер министр подчеркнул ключевую роль конференции для отрасли:

— На этой площадке традиционно – уже в 11-й раз – собираются ведущие отраслевые заказчики и разработчики, эксперты и представители органов власти. Все, кто вносит весомый вклад в выполнение поставленной Президентом задачи по укреплению технологического суверенитета и технологической независимости от используемого иностранного программного обеспечения.

Глава правительства привел актуальные данные. За шесть лет доля ИТ отрасли в структуре ВВП удвоилась, а объем продаж российских продуктов и сервисов вырос почти в 4,5 раза. Сейчас этот показатель превышает 5 трлн рублей. Отмечена тенденция к росту экспорта российского ПО. Совокупная численность занятых в отрасли превысила миллион человек.

Зампред Правительства РФ — руководитель Аппарата Правительства РФ Дмитрий Григоренко подвел итоги работы индустриальных центров компетенций (ИЦК). Это отраслевые консорциумы, объединяющие представителей государства, крупнейших российских корпораций и IT разработчиков.

— Подход к созданию российского программного обеспечения существенно изменился. Во-первых, мы перешли к импортозамещению на основе данных: совместно с ИЦК собрали и систематизировали информацию об имеющихся на рынке российских решениях и приоритетах в ИТ-разработке. Во-вторых, разработчики не просто заместили зарубежные решения, но и доработали их с учетом новых требований и коллективных запросов отрасли, — отметил Дмитрий Григоренко.

Спикер озвучил цифры: из 175 отобранных в 2022 году особо значимых проектов 120 уже завершены. Сегодня более 930 предприятий используют разработанные решения, а российским софтом закрыто более 180 «белых пятен» — направлений, где ранее не существовало отечественного ПО.

В рамках конференции крупнейшие технологические компании представили свои инновационные разработки. Гостям рассказали о запуске виртуального коммерческого «облака» на отечественных 48 ядерных процессорах, продемонстрировали планшет трансформер, анонсировали появление российского спутникового интернета в поездах, а также платформу для централизованного управления промышленными роботами и производственным оборудованием.

В орбите конференции также оказалась культурная программа. На ЦИПР 2026 прошла выставка цифрового искусства «Децентрализованное цифровое пространство DeCIPRaland». В ней свои работы показали 35 художников — из России, Казахстана, Беларуси, Великобритании, Узбекистана, Кипра, Сингапура и Грузии. На арт конкурс отобрали работы среди 241 заявки. Еще одно событие в рамках конференции — онлайн нейромарафон проекта «Первый кубок нейроконтента». Ролики участников проекта демонстрировались на протяжении всего мероприятия.

Продолжением ЦИПР стал технологический фестиваль «Тех Френдли Викенд». В нем гости могут посетить лекции популяризаторов науки и цикл концертов. Фестиваль завершится 23 мая.