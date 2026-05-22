Самое красивое фото «Самой красивой страны» выберет народ

Ольга Акулова «Хрустальная дорога». Егорьевский район. Финалист в номинации «Макромир».

«Самая красивая страна» продолжает бить рекорды. В этом году 9 500 авторов прислали на суд жюри почти 60 000 снимков. И если главное правило выполняется безупречно – фотографии должны быть сделаны на территории России, то сам фотограф может быть из любой точки мира. И в этот раз конкурс вновь доказал свой международный статус.

Кроме соотечественников в нем участвовали представили а Белоруссии, Сербии, США, Бельгии и еще более десятка стран.

Дмитрий Кох «Полярная семья». Земля Франца-Иосифа. Финалист в номинации «Дикие животные».

Егор Никифоров «Царство тритона». Окрестности Геленджика. Финалист в номинации «Дикие животные».

Евгений Бочкарев «Сестрички». Верхнеуральский район. Финалист в номинации «Дикие животные».

Сейчас выбраны финалисты из которых летом определят победителей и призеров 2 и 3 мест в разных номинациях: от традиционной и самой популярной «Пейзаж» до самой молодой «Чудеса России».

Наталья Бачкова «Гармония». Михайловский район. Финалист в номинации «Макромир».

Ольга Панина «Двойная удача». Терлецкий парк. Финалист в номинации «Птицы».

Игорь Метельский «Самый красивый склон». Лазовский район. Финалист в номинации «Дикие животные».

Авторы лучших кадров получат 250 тыс. руб. Кроме того, будут и специальные призы, вручаемые партнерами проекта, — «Заповедная Россия» от банка ВТБ, «Снято на ловушку» от АНО «Центр «Амурский тигр» и компании «ФосАгро», «Природный арт-объект» от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Но уже сейчас открыло народное голосование. До 31 мая можно сделать выбор в номинации «Приз зрительских симпатий» по этому адресу.

Леонид Голубков «Спасти добычу!». Курильское озеро. Финалист в номинации «Дикие животные».

Юрий Смитюк «Хозяин Борисовского плато». Приморский край. Номинация «Дикие животные».

КСТАТИ

10 финалистов из числа наиболее активных участников конкурса за все годы ждет особый приз — фототур в национальный парк «Сайлюгемский». Их будут сопровождать опытные фотографы дикой природы и, кто знает, – может быть счастливчикам удастся снять самого редкого и красивого зверя на планете – ирбиса (как повезло это сделать участнику прошлого года Вячеславу Заметне, который взял сразу две номинации – «Дикие животные» и «Приз зрительских симпатий».