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Общество22 мая 2026 13:00

Самое красивое фото «Самой красивой страны» выберет народ

Эксперты определили XII фотоконкурса Русского географического общества
Евгений САЗОНОВ
Ольга Акулова «Хрустальная дорога». Егорьевский район. Финалист в номинации «Макромир».

Ольга Акулова «Хрустальная дорога». Егорьевский район. Финалист в номинации «Макромир».

«Самая красивая страна» продолжает бить рекорды. В этом году 9 500 авторов прислали на суд жюри почти 60 000 снимков. И если главное правило выполняется безупречно – фотографии должны быть сделаны на территории России, то сам фотограф может быть из любой точки мира. И в этот раз конкурс вновь доказал свой международный статус.

Кроме соотечественников в нем участвовали представили а Белоруссии, Сербии, США, Бельгии и еще более десятка стран.

Дмитрий Кох «Полярная семья». Земля Франца-Иосифа. Финалист в номинации «Дикие животные».

Дмитрий Кох «Полярная семья». Земля Франца-Иосифа. Финалист в номинации «Дикие животные».

Егор Никифоров «Царство тритона». Окрестности Геленджика. Финалист в номинации «Дикие животные».

Егор Никифоров «Царство тритона». Окрестности Геленджика. Финалист в номинации «Дикие животные».

Евгений Бочкарев «Сестрички». Верхнеуральский район. Финалист в номинации «Дикие животные».

Евгений Бочкарев «Сестрички». Верхнеуральский район. Финалист в номинации «Дикие животные».

Сейчас выбраны финалисты из которых летом определят победителей и призеров 2 и 3 мест в разных номинациях: от традиционной и самой популярной «Пейзаж» до самой молодой «Чудеса России».

Наталья Бачкова «Гармония». Михайловский район. Финалист в номинации «Макромир».

Наталья Бачкова «Гармония». Михайловский район. Финалист в номинации «Макромир».

Ольга Панина «Двойная удача». Терлецкий парк. Финалист в номинации «Птицы».

Ольга Панина «Двойная удача». Терлецкий парк. Финалист в номинации «Птицы».

Игорь Метельский «Самый красивый склон». Лазовский район. Финалист в номинации «Дикие животные».

Игорь Метельский «Самый красивый склон». Лазовский район. Финалист в номинации «Дикие животные».

Авторы лучших кадров получат 250 тыс. руб. Кроме того, будут и специальные призы, вручаемые партнерами проекта, — «Заповедная Россия» от банка ВТБ, «Снято на ловушку» от АНО «Центр «Амурский тигр» и компании «ФосАгро», «Природный арт-объект» от благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт».

Но уже сейчас открыло народное голосование. До 31 мая можно сделать выбор в номинации «Приз зрительских симпатий» по этому адресу.

Леонид Голубков «Спасти добычу!». Курильское озеро. Финалист в номинации «Дикие животные».

Леонид Голубков «Спасти добычу!». Курильское озеро. Финалист в номинации «Дикие животные».

Юрий Смитюк «Хозяин Борисовского плато». Приморский край. Номинация «Дикие животные».

Юрий Смитюк «Хозяин Борисовского плато». Приморский край. Номинация «Дикие животные».

КСТАТИ

10 финалистов из числа наиболее активных участников конкурса за все годы ждет особый приз — фототур в национальный парк «Сайлюгемский». Их будут сопровождать опытные фотографы дикой природы и, кто знает, – может быть счастливчикам удастся снять самого редкого и красивого зверя на планете – ирбиса (как повезло это сделать участнику прошлого года Вячеславу Заметне, который взял сразу две номинации – «Дикие животные» и «Приз зрительских симпатий».