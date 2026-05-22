Очереди машин на заправках из-за «топливного кризиса»: В Самарской области разоблачили очередной фейк

В Самарской области разоблачили ложные фото с очередями на заправках. Фото: T.Vyc/Shutterstock/Fotodom

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань объявил о квотировании выдачи топлива после атаки на НПЗ в Сызрани, в результате – километровые очереди на АЗС — такие сообщения появились в социальных сетях. В качестве доказательства приводятся фотографии с заправок, где якобы полно автомобилей, и видео с заявлением чиновника в рабочем кабинете. «Комсомольская правда» выясняла, откуда взялась такая информация, и что на самом деле происходит на заправках.

Проверка проводилась в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации.

В пабликах от анонимных источников появился видеоролик, на котором якобы министр энергетики и ЖКХ региона Виталий Брижань объявляет о введении жестких квот на продажу автомобильного топлива. Причиной таких мер называются последствия атаки беспилотных летательных аппаратов на Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Сообщения сопровождаются кадрами «километровых очередей» на автозаправочных станциях региона.

Однако детальный разбор видео и проверка фактов показывают, что перед нами изощренная схема раскачки фейка, созданного с применением технологий искусственного интеллекта.

Первым и самым очевидным признаком подделки является личность «спикера». Авторы фейка утверждают, что на видео запечатлен действующий министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань. Однако любой человек, следящий за политической жизнью региона, легко узнает в кадре другого чиновника — Михаила Смирнова. Он занимал пост председателя правительства Самарской области, но покинул его еще в декабре 2025 года. Что касается Виталия Брижаня, то он вступил в должность министра энергетики и ЖКХ в феврале 2025 года. Таким образом, создатели фейка допустили грубую фактическую ошибку, приписав слова действующего министра человеку, который уже не работает в региональном правительстве.

Для создания фейка использовали реальную видеозапись, датированную 17 июля 2025 года. В тот день Михаил Смирнов действительно выступал на заседании президиума штаба правительства России по региональному развитию. Однако тема того совещания не имела никакого отношения к топливу или чрезвычайным ситуациям на НПЗ и касалась заявки Самарской области на предоставление бюджетных кредитов для развития городской инфраструктуры, строительства дорог и модернизации ЖКХ в районах области. С помощью нейросетей авторы фейка наложили на видеоряд новый звуковой ряд и изменили артикуляцию спикера, «заставив» его произнести текст о дефиците бензина и квотировании.

Чтобы усилить эмоциональный эффект и убедить жителей в реальности «топливного голода», фейк снабдили фотографиями огромных очередей на АЗС. Проверка этих изображений через поисковые системы выявила их истинное происхождение. Первый снимок датирован 2014 годом и взят из стоковых фотобанков двенадцатилетней давности. Он не имеет никакого отношения ни к Самарской области, ни к текущим событиям.

Второй снимок от 2016 года был сделан в другом регионе России во время кратковременного технического сбоя на одной из сетей заправок.

Фейк стал продолжением масштабной информационной кампании, направленной на дестабилизацию обстановки в Самарской области. Ранее в сети уже распространялись ложные сообщения о полной приостановке работы Сызранского НПЗ. Тот вброс был оперативно опровергнут как руководством предприятия, так и официальными ведомствами. Сызранский НПЗ продолжает работу в штатном режиме, отгрузка продукции потребителям осуществляется без сбоев.

Ситуация с топливом в Самарской области остается стабильной. Никаких ограничений, квот или дефицита на АЗС региона нет.