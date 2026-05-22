Внук Пугачевой скромно отметил 35-летие на парковке

Никита развел для своей возлюбленной костер в парке. Фото: соцсети.

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков 21 мая отметил 35-летие. Свой день рождения наследник звездной семьи отпраздновал скромно. Судя по всему, знаменитые родственники – бабушка Алла, мама Кристина Орбакайте и отец Владимир Пресняков – проигнорировали его юбилей и не приехали его навестить.

В итоге Никита решил провести день рождения вместе со своей девушкой – 26-летней моделью Кариной Филимоновой. Музыкант не стал тратиться на дорогой ресторан (ведь его доходы в США пока далеки от стабильных) и устроил для избранницы романтичный вечер на свежем воздухе, у костра.

Влюбленные расположились на лавочках возле автомобильной стоянки. Пара сняла ролик на фоне припаркованных автомобилей. Никита и Карина грелись у огня и целовались.

Никита и его девушка Карина отметили праздник у костра, рядом с парковкой. Фото: кадр видео.

Затем влюбленные отправились на прогулку по парку. Пресняков, одетый в шорты и толстовку, пел для своей девушки песни под гитару, а она восторгалась его музыкальными талантами. Роликами дня рождения Карина поделилась в своем блоге, поздравив бойфренда с круглой датой.

Затем Никита устроил для избранницы концерт в парке. Фото: кадр видео.

Алла Пугачева тоже поздравила внука в соцсетях. Видимо, певица решила публично поддержать Никиту после его недавнего горького заявления. На днях артист пожаловался на профессиональные неудачи в музыке. Пресняков опубликовал в своем блоге видео, в котором он исполняет на концерте хит «The Show Must Go On» рок-группы Queen.

«Внук Пугачевой? Да он лох позорный», - подписал ролик Никита, намекнув, что его постоянно сравнивают с более успешными родственниками. А когда подписчики в комментариях принялись утешать его, вновь посетовал на судьбу – мол, он мог бы проявить себя в альтернативной музыке, но этот жанр не популярен у широкой публики.

«Сколько подписчиков покупают Nu Metal, пост-хардкор, альтернативный рок? К сожалению, 3%...» - пожаловался музыкант.

По словам знакомых семьи, финансовые дела звездного наследника за океаном обстоят не слишком хорошо. В Штатах Никита окончательно растерял надежду заявить о себе как самостоятельный музыкант и решил перепевать песни других исполнителей. В Москве он писал музыку и выступал вместе с основанной им группой «Multiverse». В Америке Пресняков поет в небольших клубах, в основном исполняя старые хиты 90-х и нулевых для русских эмигрантов. За такие выступления платят немного.

Отец Никиты Владимир Пресняков как-то высказался о доходах сына словами «на жизнь хватает», дав понять, что сын сводит концы с концами, но средств на что-то большее у него нет.

В августе прошлого года от Никиты ушла жена - модель Алена Краснова. Девушка собрала чемоданы и уехала из США, где супруги жили последние четыре года, в Москву. По слухам, супруга музыканта устала от нестабильной жизни без особых финансовых перспектив.

Никита остался в Штатах один и все это время не афишировал свою личную жизнь. Лишь недавно он публично представил новую девушку. Карина - молодая мама: она воспитывает двухлетнего сына Луку. С отцом ребенка Филимонова рассталась в прошлом году. Как и Никита, в США из России она эмигрировала не так давно.