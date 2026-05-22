В России возобновились разговоры о запрете праворульных машин: Что происходит на самом деле

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ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО

Наша песня хороша – начинай сначала! Совсем недавно, в сентябре, сенатор Андрей Кутепов в открытом письме главе Минпромторга Денису Мантурову в очередной раз поднял вопрос о безопасности праворульных машин. Мол, импорт этих автомобилей растет, их доля на российском рынке – тоже. А главное – растет число аварий! По приведенной им статистике за 2024 год, в России произошло 16 077 ДТП с участием машин с правым рулем. То есть, 12,2% от всех аварий в стране с погибшими и пострадавшими. А это – действительно не так мало!

В итоге МВД почти сразу заявило, что не видит ни необходимости, ни оснований для введения каких-либо дополнительных обременений на эксплуатацию подобных машин. В январе уже Росстандарт подтвердил - вопрос о полном запрете праворульных автомобилей не стоит. Но вот наступил май – и Правительство поручило МВД, Минпромторгу и Минтрансу при участии НАМИ провести «комплексное исследование рисков участия в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля». Результаты ждут к 2028 году.

- Начнем с того, что в ноябре, когда утверждалась Стратегия повышения безопасности дорожного движения на период 2030-2036 годов, из нее исключили два пункта, которые вызвали самое горячее обсуждение, - рассказывает член Общественного совета при МВД, автоэксперт Игорь Моржаретто. – Первый – о возможных ограничениях на управление транспортным средством для водителей старше 60 лет. И второй – об ограничениях на эксплуатацию праворульных машин. Но вот Правительство публикует распоряжение по утверждению плана мероприятий в рамках реализации данной стратегии – и мы видим требовании о проведении упомянутого выше исследования. Как и почему оно там оказалось, для меня – загадка.

Правительство поручило провести «комплексное исследование рисков участия в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля». Фото: Белкин/NEWS.ru/TACC

ЗАПРЕТ ИЛИ НОВЫЕ ПОШЛИНЫ?

Первое, что приходит на ум испугавшимся автовладельцам праворульных иномарок – как бы результаты подобного исследования не привели к дополнительным пошлинам, а то и полному запрету на эксплуатацию этих машин. Тем более, такие попытки регулярно предпринимались еще с начала нулевых годов. Тогда отдельные чиновники особенно упирали на то, как высока доля аварий с участием автомобилей с правым рулем на российском Дальнем Востоке. Правда, быстро пришло осознание, что это довод в духе «Все, кто ел огурцы 200 лет назад, уже умерли. Значит, надо запретить огурцы»! Просто на том же Дальнем Востоке до 90% местного автопарка приходится на праворульные машины. Логично, что и в аварии они там попадают чаще, чем обычные, «правильные», с левым рулем!

Сейчас доля праворульных машин по стране – примерно 9%. Но если в Москве на них приходится всего 0,4% автопарка, то в регионах Сибири – уже 25%, на Сахалине – 70%, в Хабаровском крае – 75%, а в Приморье – 84% (данные Автостата за прошлый год). В абсолютном выражении это миллионы автомобилей, которые потенциально могут оказаться вне закона, если будут признаны достаточно опасными.

- Неудивительно, что предложения о запретах сталкиваются с сопротивлением граждан, - продолжает Игорь Моржаретто. – Когда примерно 10 лет назад этот вопрос последний раз стоял особенно остро, в Приморье начались протесты. На улицы вышли десятки тысяч людей, и даже местный ОМОН отказался наводить там порядок – ведь эти ребята в обычной жизни тоже ездят на праворульных машинах! Пришлось спецрейсом вызывать их коллег из Подмосковья. С тех пор о полном запрете таких автомобилей никто всерьез не говорил.

Что касается статистики аварийности машин с правым рулем, которая немного выросла в последние годы (прибавка в 2025 году – 0,9% к 2024-му), то здесь над учитывать два момента. Во-первых – опять же, выросло число таких машин за счет импорта из Японии и Китая - так что неудивительно, что и ДТП с их участием стало больше. Во-вторых – никто точно не изучал и не разбирался, как часто причиной подобных аварий был именно правый руль. Неважно – прямо или косвенно.

- Так что в самом исследовании я ничего плохого не вижу, - отмечает Игорь Моржаретто. – Пусть проведут – может, узнаем что-то новое и полезное. Главное, чтобы оно не стало лишь поводом ввести дополнительные пошлины и запреты для владельцев этих машин.

На Дальнем Востоке до 90% местного автопарка приходится именно на праворульные машины. Фото: Denis Kabelev/Shutterstock/Fotodom

ВОПРОС ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Эксперты отмечают – конечно, на дорогах с правосторонним движением машины должны быть леворульными. А «праворукие» по умолчанию менее безопасны.

- Начнем даже с конструкции автомобиля, его пассивной безопасности, - говорит Игорь Моржаретто. – Большинство аварий по статистике приходится на левую переднюю часть машины. Соответственно, инженеры еще на стадии проектирования учитывают этот фактор и именно эту зону стараются особенно укрепить/защитить. Но в странах с левосторонним движением все наоборот – там машины для местного рынка лучше защищены как раз справа. То есть, к авариям на наших дорогах они приспособлены хуже.

Но главная проблема – конечно, обзорность водителя. Который, сидя справа, хуже контролирует обстановку. Особенно – при обгонах на двухполосных трассах. Ему в разы сложнее рассмотреть, что там впереди и нет ли встречного автомобиля! А вот ряд конструктивных особенностей – например, «неверно» направленный пучок света фар, устраняют еще до постановки на учет в ГАИ. Если этого не сделать, автомобиль не получит СБКТС (Сертификат безопасности конструкции транспортного средства), а без него – не выдадут ПТС и, соответственно, номера.

- В любом случае, проблема кроется не в самих праворульных машинах. А в том, почему их покупают. И тут ответ прост – от безысходности, - признает Игорь Моржаретто. – У нас ввели чудовищные пошлины и налоги, которые подняли среднюю стоимость машин с 1,5 млн в 2019 году до нынешних 3,5 млн! У людей просто нет денег на хорошие и современные леворульные автомобили. А на Дальнем Востоке, в силу удобной логистики и давно налаженного бизнеса по импорту из Японии, за те же 1,5 млн можно купить отличную машину не старше 5 лет, престижной марки и в хорошем, «боевом» состоянии. Пытаться лишить миллионы людей это возможности – просто нельзя.

Главная проблема правого руля - обзорность водителя. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, одновременно Правительство попросило Минпросвещения, Минпромторг и МВД проработать вопрос введения спецобучения для водителей праворульных машин. Особенно – с прицелом на регионы, где таких автомобилей особенно много. Доклад должны сделать в 2027 году.

- Но тут, мне кажется, лучше подумать об инфраструктуре для владельцев таких машин. Скажем, в Приморье перед шлагбаумами, где надо взять «талончик» на въезд для последующей оплаты парковки, автоматы с этими талончиками стоят не только слева, но и справа от автомобиля. Вот что-то подобное, возможно, и надо придумывать. А насчет спецобучения… Что там можно такого рассказать, чего не должны знать все остальные водители? Разве что добавить час для обсуждения особенностей обзорности при правом руле. Да и только, - резюмирует Игорь Моржаретто.

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