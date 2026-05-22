Максим Аверин стал ведущим церемонии открытия XIII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. Фото: Станислав Викулов.

Максим Аверин, отметивший 50-летний юбилей в прошлом году, стал ведущим церемонии открытия XIII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите. А на следующий день Максим уже выступал с моноспектаклем «Расправь крылья» в местном Доме офицеров. Мы застали Аверина во время репетиции перед спектаклем, после которой задали артисту несколько вопросов.

Фото: Станислав Викулов.

Максим Аверин уже не в первый раз в Чите и на кинофестивале в частности.

«Здесь так радушно встречают, и публика замечательная. Вчера я это ощутил на концерте по поводу открытия. И сегодня у меня целый такой огромный спектр впечатлений, потому что утром я побывал в удивительном месте, и меня эта поездка очень вдохновила. Я побывал в «Лиловом доме» (первый в Забайкальском крае центр дневной занятости для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья, — прим. Ред.). Люди, которые заботятся и делают ежедневно свою благую миссию помощи деткам, с таким… вот с таким невероятным диагнозом. Это люди, которые положили свою жизнь на то, чтобы в этом городе, в этом крае был центр помощи, потому что это необходимо очень многим родителям», — поделился с KP.RU Аверин.

А мы также поинтересовались — посещал ли Максим местные буддийские храмы — дацаны. Говорят, что там сбываются все желания.

«У меня вообще, в принципе, желания сбываются – дацан со мной. Ну, конечно же, вот меня отвезли на эту невероятную площадку – потрясающее место, где раскрываются сопки и все это… и, конечно же, цветущий багульник – это так красиво! Конечно, у меня впечатлений очень много хороших. Но самое главное для меня сегодняшний спектакль, поэтому я к нему готовлюсь», — рассказал актер.

Фото: Станислав Викулов.

Аверин отметил, что в этом году из-за плотного графика не сможет остаться на все время фестиваля.

«Я в этом году, к сожалению, ни одного кино не увижу. В прошлый раз я смотрел фильмы. Надеюсь, что, когда я приеду сюда в следующий раз, то я приеду уже на больший срок, чтобы посмотреть картины. Это нужно, это необходимо. Понимаете, есть кино массовое – это то, что идет в прокате, это то, что очень любят продюсеры – а есть кино авторское, которое живет в этих фестивалях и его видят не все люди. Но фестиваль – это путь для того, чтобы картину увидели чуть больше людей. И особенно это сейчас необходимо молодым режиссерам… Например, вчера картина, которая была представлена вне конкурса, она была снята здесь, в Забайкалье. Так это же прекрасно!» — поделился Максим.

Также артист добавил, что фестиваль — это повод повидаться с коллегами.

«Я вам так скажу: фестиваль — это возможность повидаться, и мы, конечно, сейчас все в таком режиме существуем… Ну, кто-то читает о жизни из ленты новостей. Я терпеть этого не могу, я очень слабый охотник до всех этих мессенджеров – когда их закрыли, я даже обрадовался. Потому что чаще стали общаться. Чаще люди книжки стали брать в руки. То, что возможность повидаться – это хорошо. Поделиться, рассказать, что-то увидеть… Кто-то приходит на спектакли, кто-то смотрит фильмы. В прошлый приезд, я помню, радовался за дебют Алены Бабенко, которая представила свою картину, как продюсер. Ну, разве это не здорово?» — рассказал Аверин.

Поделился актер и тем, как ему при таком бешеном ритме удаётся сохранять прекрасную подтянутую форму.

«Надо любить свое дело. Полюбите дело, и вам не придется работать ни одного дня. Мне просто посчастливилось. Я не ходил, не просил никогда, ничего не вымаливал, не стоял в очереди и не брал никогда ничего чужого в профессии. Я просто принимал то, что мне давалось. Иногда, конечно, я заваливаюсь под этим объемом, но, с другой стороны, был бы я хорошим артистом, если бы я отказался от тех ролей, которые мне предлагали, так скажем, чтобы лишний часочек поспать. Я досыпаю в самолете», — рассказал Аверин.

Максим Аверин поделился секретом подтянутой формы

Впрочем, за питанием актер все же следит. Кроме того, Максим старается придерживаться режима.

«Вот что делает с человеком пятерка по труду. Всего лишь просто ранний подъем, режим, конечно же, с годами, увы, все просто так само по себе не сходит, этим уже надо, конечно же, заниматься… Как говорила Майя Михайловна Плисецкая, когда ее спрашивали «Что вы делаете, чтобы не поправляться?», она отвечала: «Сижу не жрамши», — улыбнулся актер.