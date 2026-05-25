«Укол подарил нашему мальчику надежду на жизнь»

История Захара Стрюкова из Красноярского края похожа на чудо, о котором нельзя было помыслить еще несколько лет назад.
Долгожданная беременность Марии окончилась благополучными родами. Первенец Захар родился с самой высокой оценкой по шкале Апгар, которой врачи оценивают состояние новорожденных. Молодой папа встречал жену и сына цветами, молодая семья с головой окунулась в родительские хлопоты с первенцем и не ждала от судьбы ничего плохого.
- А через неделю звонок из роддома. Я слушала и не верила в то, что слышу: неонатальный скрининг выявил у Захара наследственное заболевание – спинальную мышечную атрофию. У меня случилась истерика. Пересдали анализ, но диагноз подтвердился. Я смотрела на сына и не понимала, что же дальше, как жить, - вспоминает Мария Николаевна.
Вся семья погрузилась в интернет, читая все, что могли найти об этом диагнозе. Невозможно было поверить, что Захара ждала постепенная атрофия мышц и инвалидная коляска. Но родители сдаваться не собирались. Малыша вместе с мамой положили в больницу сначала в Красноярске, потом – в Москве. Здесь им рассказали о фонде «Круг добра».
- В тот день нам будто бросили спасательный круг. Спешно собрали все документы, медицинские выписки и анализы и уже через 1 месяц и 1 неделю после рождения сын получил генетический препарат стоимостью в сотню миллионов рублей. Всего один укол и теперь организм сам вырабатывает белок, необходимый для мышечной активности, - рассказывает мама.
Сегодня Захару почти шесть месяцев. Он уверенно держит голову, берет сам игрушки, переворачивается и, по большому счету, ничем не отличается от своих сверстников.
- Я не знаю, за что деткам посылаются такие испытания. Но какое же счастье, что мы живем в России, что в нашей стране есть фонд «Круг добра» и семьи не остаются один на один с диагнозом, как с приговором. Теперь мы с мужем ждем первые шаги нашего сына, и врачи говорят, что развивается он отлично, - с надеждой говорит мама.
В этом году исполнилось 5 лет фонду «Круг добра», который был создан президентом Владимиром Путиным для помощи детям с тяжелыми и редкими болезнями. В его бюджет идет 2% от «налога на богатых». Помощь получили уже более 30 тысяч детей со 110 тяжёлыми и редкими болезнями по всей России.