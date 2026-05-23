Успешная женщина погибла страшной смертью: ранее она узнала, что ее муж в 90-е изнасиловал и убил двух школьниц

Врачи пытались спасти женщину, но на следующий день она умерла Фото: СОЦСЕТИ.

В Екатеринбурге в результате дорожной аварии погибла 44-летняя Наталья Шевнина. Женщина была замужем за Андреем Шевниным. Это крупный местный бизнесмен, который проходит обвиняемым по делу об изнасиловании и убийстве двух 13-летних школьниц, совершенном в 1994 году.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Как сообщает «КП-Екатеринбург», ДТП произошло вечером 19 мая, около 22:50, на улице Фурманова. Записи с камер наружного наблюдения зафиксировали, как водитель внедорожника Toyota RAV4 не предоставил преимущество мотоциклу Harley-Davidson.

Наталья находилась за рулем мотоцикла и получила тяжелые травмы. Ее экстренно госпитализировали в больницу. Но уже на следующий день, 20 мая, она скончалась в городской больнице, не приходя в сознание. У нее остались двое детей: малолетний сын и 17-летняя дочь.

Ее свекровь, Галина Ткач, в беседе с журналистами призналась, что родные до сих пор не могут оправиться от случившегося.

«Мы все в шоке. Наталья, как и сын, очень любила мотоциклы», - рассказала Галина.

Страсть к езде на мотоциклах у женщины появилась как раз после знакомства с Андреем. Говорится, что у семьи была целая коллекция двухколесного транспорта. Сама погибшая в Екатеринбурге занималась недвижимостью. О преступлениях своего мужа, которые он совершил в молодости, не догадывалась.

Наталья обожала езду на мотоцикле Фото: СОЦСЕТИ.

КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ ШЕВНИН

Резонансная история стала достоянием общественности осенью 2024 года. Тогда Андрей Шевнин был задержан вместе с другом детства Василием Кузнецовым. Последний дал признательные показания, касающиеся расправы над двумя 13-летними девочками-подростками. Следствие считает, что Шевнин совместно со своим дядей, который в настоящее время по-прежнему числится без вести пропавшим, заманил одну из школьниц в квартиру, где ее изнасиловали и убили.

Опасаясь, что подруга погибшей может выступить свидетелем, злоумышленники поручили Кузнецову привести девочку в ту же квартиру. Школьница согласилась поехать со знакомым, после чего над ней также совершили насилие и убили.

Чтобы скрыть улики, Шевнин и Кузнецов вывезли тела на побережье Чусовского озера. Искалеченные останки на следующее утро обнаружили рыбаки. Оба убийства были очень жестокими, но долгое время оставались нераскрытыми, пока вдруг не появились новые доказательства, которые и привели к задержанию.

Но на этом не все. В 2026 году имя Шевнина вновь всплыло в СМИ, так как он попытался подкупить ключевого свидетеля по делу, предлагал ей 500 тысяч рублей. Под запрет определенных действий попал его старший сын Михаил. Также под домашний арест отправили адвоката Алексея Рябцева и, как утверждалось, любовницу Шевнина Елену Мирюгину.

К слову, приговор по убийству девочек пока еще не вынесен.