Поездка к родным на выходные стала жутким кошмаром: поиски пропавшего молодого отца завершились трагедией

Вечером Ленар решил прокатиться на мотоцикле и пропал. Фото: КП-Уфа

В Кигинском районе Башкирии завершились масштабные поиски 27-летнего Ленара, пропавшего без вести в ночь на 1 мая. Молодого мужчину искали 15 дней, но, к сожалению, спасателям и добровольцам пришлось столкнуться с трагедией.

СМЕРТЕЛЬНАЯ ПОЕЗДКА

Как рассказала родственница погибшего журналистам «КП-Уфа», Ленар приехал в деревню Юсупово вместе с женой Камилой и их восьмимесячной дочерью, отметить майские праздники и погостить у близких. Ничто не предвещало беды: молодой отец и супруг просто планировал провести время в кругу семьи. Только вот судьба распорядилась иначе.

В ночь на 1 мая мужчина решил прокатиться на мотоцикле по дороге, которая проходит на окраине деревни и выходит к мосту через реку Киги. Именно там случилось несчастье. Предположительно, из-за отсутствия работающей фары Ленар не справился с управлением в темноте, слетел с байка и упал прямо в ледяную воду. С того момента его никто не видел. На берегу нашли только мотоцикл, резиновые галоши и шапку.

СЛОЖНЫЕ ПОИСКИ

Поиски начались немедленно. Всю ночь и весь следующий день местные жители и полиция прочесывали береговую линию. Позже к операции подключились спасатели МЧС – они обследовали акваторию на моторной лодке вплоть до реки Ай, куда впадает Киги. Однако водолазы отказались спускаться под воду, так как из-за сильного течения и крайне низкой видимости (вода была мутной и загрязненной. – Ред.) любые подводные работы признали небезопасными и малоэффективными.

«Нам сразу сказали в МЧС: если он упал в Киги, то течение уже унесло его в Ай, а там шансов нет – река мощная. Но мы не теряли надежды», - рассказывали местные жители, знакомые с деталями поисков.

С каждым днем добровольцев становилось все меньше, а поиски, наоборот, все сложнее.

ТЕЛО ВСПЛЫЛО

В итоге на прошлой неделе сельчане решили объединиться и организовать собственный отряд для поисков. Было закуплено и подготовлено все необходимое: от продуктов и теплых вещей до лодок и снаряжения. Выйти на воду планировали 16 мая.

Однако за день до этого семья получила страшную весть. Тело Ленара обнаружили в 10 километрах ниже по течению от места падения. Оно всплыло в том месте, куда, по прогнозам спасателей, его должно было вынести течением.

В семье сейчас траур. Похоронили Ленара в родном селе. Известно, что молодой человек был вахтовиком, работал на севере помощником бурильщика. У своих родителей он был единственным ребенком, а для жены Камилы и маленькой дочери – главной опорой и защитой.