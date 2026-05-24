11-летняя девочка погибла прямо на глазах всей своей семьи: виновник поскорее закрылся в машине

11-летняя девочка погибла на глазах всей своей семьи в ДТП. Фото: КП-Пермь

Жительница Чернушки Пермского края Динара Найданова потеряла в страшной аварии старшую дочь – 11-летнюю Дашу. Женщина до сих пор не может прийти в себя.

ТРАГЕДИЯ НА «ЗЕБРЕ»

Как сообщает «КП-Пермь», ДТП произошло 10 мая в поселке Тауш Чернушинского округа Пермского края. По версии следствия, 66-летний водитель автомобиля «Лада Икс Рей» на большой скорости сбил девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Школьница получила травмы, несовместимые с жизнью.

В тот день многодетная семья гостила у дедушки в Тауше. Сама Даша была в гостях у тети. Когда она подъезжала на автобусе, девочка позвонила родным. Встречать ее вышли дедушка и 9-летний брат Даши.

«Мы с мужем смотрели в окно. Даша помахала дедушке, а я на секунду отвернулась. Вижу, что дедушка бежит. Сначала подумала, как же сильно соскучился. А потом смотрю – дочки нет, она лежит на дороге», - с трудом сейчас вспоминает мама погибшей девочки.

Родители тут же выбежали на улицу. Когда Динара прибежала, Даша уже была без сознания. Пульс на ее шее прощупывался всего пару минут. Потом в морге сказали, что она ничего не успела понять, смерть наступила мгновенно из-за тяжелой травмы головы.

ВИНОВНИК ПРЯТАЛСЯ В МАШИНЕ

Водитель после ДТП не подошел к ребенку, а предпочел осматривать вмятины на своей машине. По словам матери, пенсионер даже не приблизился к сбитой девочке, а решил закрыться в своей машине.

«Я все время была рядом с дочкой, но мне потом рассказали: он закрылся в машине и ждал полицию. Муж, соседи, вся деревня сбежалась – чуть до драки не дошло. Сначала он убежал, потом вернулся и заперся. Позже я видела его уже в машине ДПС», - говорит женщина.

Известно, виновник раньше работал в организации, занимавшейся ремонтом дорог и машин. Живет в соседней деревне, на пенсии устроился охранником в психиатрическую больницу.

«Я хочу для него самого строгого наказания. Реального. Чтобы он понял, как это тяжело – терять ребенка», - говорит Динара.

По факту ДТП завели уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по ней – до 5 лет лишения свободы.

Ни извинений, ни соболезнований семья от виновника пока не слышала. Говорят, пенсионер плакал на освидетельствовании. Его отправили под домашний арест.

БРАТИШКА ВСЕ ВИДЕЛ

9-летний брат и 7-летняя сестра Даши тяжело переживают потерю. У мальчика случилась истерика, ведь он видел, как сестру сбила машина, и постоянно возвращается к этому воспоминанию.

По словам матери, по-настоящему осознал потерю, когда отвезли Дашу на кладбище. После этого приехал домой, лег на диван и плакал. До сих пор страдает. Ребенка записались к психологу, ему предстоит восстанавливаться после пережитого.

Даша была старшим ребенком в семье, помогала маме с уроками брата, водила младшую сестру на тренировки. Каждый день рождения искала в интернете стихи, учила их и читала родным. Она вела канал в соцсетях, обожала танцевать, никогда не ссорилась с подружками. Все ее любили.

Родители подчеркивают, что девочка отлично знала ПДД. Много лет сама ходила в школу, гуляла по городу, и никогда не нарушала.

«В соцсетях кто-то написал, что Даша якобы выбежала на дорогу в наушниках и смотрела в телефон. Но у нее не было наушников, а телефон она несла в руках – только что звонила нам», - утверждает Динара.

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