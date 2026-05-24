Вместо моря – тюрьма: в Турции местный житель обвинил русского туриста в домогательствах после странной ситуации на танцполе

Поездка на средиземноморское побережье превратилась в кошмар для супружеской пары из Санкт-Петербурга. Фото: КП-Петербург

Поездка на средиземноморское побережье превратилась в кошмар для супружеской пары из Санкт-Петербурга. Вместо моря и солнца – тюремная камера, вместо отдыха – поиски адвоката и сбор денег. 42-летний Виктор Т. уже несколько дней находится в изоляторе временного содержания в Анталье. Поводом для ареста стал конфликт на дискотеке в отеле Corendon Hydros Club Kemer.

Местный житель заявил полиции, что россиянин якобы приставал к нему. Жена арестованного, Анна Трохина, категорически опровергает эту версию и уверена: муж стал жертвой ложного доноса и вымогателей.

ЧТО ПРОИЗОШЛО НА ТАНЦПОЛЕ

«Я на грани. Столько вокруг вранья», - признается журналистам «КП-Петербург» Анна. По ее словам, никакой агрессии или грубых приставаний от ее супруга не было и в помине. Она сидела в нескольких метрах от него и видела все своими глазами.

Виктор просто танцевал. В какой-то момент он нечаянно задел рукой соседа по площадке. Мужчину звали Волкан. Гражданин Турции высказал свое недовольство, они с россиянином перебросились фразами и разошлись.

«Кто-то кого-то толкнул на танцполе – обычное дело. Но называть это домогательством? Мы вместе 17 лет. Нелепо даже думать, что муж при мне стал бы приставать к незнакомому человеку», - уверяет Анна.

Но на следующее утро Виктора прямо из отеля увезли в полицию и заключили под стражу.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЛАДИТЬ ВОПРОС

Анна утверждает, что происходящее зафиксировали камеры отеля. Как стало известно семье, пострадавший работает в уголовно-исполнительной системе Турции и отлично знает, как работает местное правосудие.

Довольно неожиданно, пока Виктор давал показания в полиции, женщине поступило предложение уладить вопрос «миром». Цена – 2000 евро. Она ответила, что таких денег у нее нет. Сразу после этого мужа увезли в изолятор.

В Турцию пара приехала по путевке. Фото: КП-Петербург

ОДНА В ЧУЖОЙ СТРАНЕ

Сейчас Анна осталась в Турции одна. Самостоятельно искала адвоката.

«Защитник платный, говорит по-турецки. Один только первый взнос – больше тысячи евро. Ни переводчика, ни бесплатного адвоката никто не предоставил. Получается, российские туристы вообще никак не защищены», - рассказывает петербурженка.

Чтобы оплатить защиту мужа, Анна просит о помощи в соцсетях – у друзей, знакомых, всех неравнодушных. Через несколько дней у нее заканчивается путевка, и 22 мая женщине придется улететь домой.

«Сейчас нельзя терять ни минуты. Нужно срочно собирать доказательства: искать свидетелей, брать у них контакты и добиваться, чтобы записи с камер отеля сохранили. В таких отелях видео хранится ограниченное время, потом удаляется автоматически. Если семья сможет доказать факт вымогательства, ситуация перевернется. Но для этого нужны факты, а не эмоции», - советует председатель президиума международной юридической фирмы «Трунов, Айвар и партнеры», доктор юридических наук Игорь Трунов.

Чем закончится история, пока непонятно.